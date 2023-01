En 18 días, suman siete quejas ante el IEEM; destacan actos anticipados de campaña

Toluca, Méx.- La presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, informó que del primero al 18 de enero tenían un registro de siete quejas ante el órgano electoral y recordó que, entre ellas, la semana pasada emitieron medidas cautelares para bajar algunos de los espectaculares que promocionaban una figura en específico.

Entre las denuncias, se encuentran las establecidas por parte de Morena ante el IEEM por los espectaculares que hacían supuesta promoción a la precandidata del PRI, Alejandra del Moral, y que ya fueron retirados y que pertenecían a la revista Mundo Ejecutivo.

De las quejas recibidas, precisó, prevalecen por actos anticipados de campaña, promoción personalizada, algunas sobre violencia política en razón de género, estas últimas que se dieron principalmente a finales del año pasado.

Detalló que las quejas fueron emitidas por diversos actores, desde las representaciones de los partidos, la ciudadanía en general, es decir, son diversas las fuentes, no se puede mencionar que prevalezcan las de un solo instituto político o en contra de algún o alguna persona en particular.

Pulido Gómez indicó que el instituto recibe las quejas, se sigue el proceso de diligencias de investigación para definir si es o no procedente, aunque el IEEM no resuelve sobre el fondo del asunto, si no se remiten y en promedio el 80% de las quejas se turnan al Tribunal Electoral.

Cuestionada sobre si observa un ambiente álgido en la entidad, con el arranque de las precampañas mencionó que es parte del momento político, el Instituto hizo un llamado a todos los actores para tener un proceso electoral en paz, respetando las reglas democráticas.

"Pero el IEEM no dudará en ejercer todas sus facultades cuando sea necesario, el llamado es conducirse bajo el respeto, apegados a las reglas democráticas y es importante que la ciudadanía sepa que las precampaña están dirigidas a la militancia de los partidos para que puedan elegir internamente los partidos políticos quienes serán sus candidatos".

Proceso electoral para Laura González

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Estado de México hizo un llamado a los órganos electorales estatales sobre la importancia del proceso electoral para la elección de gobernador, Laura González, presidenta del organismo empresarial, precisó que este requiere la más amplia seriedad y no admite fallas que pongan en riesgo la democracia.

Apuntó que no deben ser ignorados sectores o porciones de la sociedad Mexiquense, pues todos tienen algo que decir y mucho que esperar, ya que en conjunto aspiran a tener el mejor gobierno del país y no menos.

En una reunión entre empresarios y la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez y la presidenta del TEEM, Leticia Victoria Tavira, además de otros integrantes del consejo general del Instituto Electoral estatal, manifestó que la entidad representa al mayor número de unidades económicas del país y la mayor planta laboral, que no está dispuesta a esperar por más tiempo un estado sólido y competitivo que permita hacer frente a la desigualdad.

Durante la reunión, los empresarios demandaron a los órganos electorales garantizar un proceso electoral transparente, apegado a la legalidad y que fortalezca a la entidad como un punto de inversión, pues expresaron que les preocupa la opacidad que podría poner en riesgo la estabilidad social.

Además, señalaron su inquietud ante la opacidad con que fueron adquiridas las camionetas de 500 mil pesos para las y los integrantes del Consejo General, en diciembre pasado, luego de hacer cambios en las áreas de administración y finanzas del órgano electoral, señalaron que el Instituto debe ser ejemplo de legalidad y transparencia, además atender todo llamado de la ciudadanía para poner orden.

Por su parte, la presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, afirmó que el Instituto es transparente y de puertas abiertas, señaló que la adquisición de las unidades es un ejercicio transparente que cualquier ciudadano puede consultar, así como todo tipo de información, al ser uno de los órganos más auditados en la entidad.

Resaltó dos aspectos en los que podrán entablar una coordinación mucho más provechosa con los sectores, como que la Elección de Gubernatura 2023 será el proceso electoral más grande en la historia de los comicios locales en México. "Nunca antes un estado del país ha realizado una elección con un electorado de estas dimensiones".

Recordó que en la entidad hay un padrón electoral de 12.7 millones de ciudadanas y ciudadanos, las proyecciones más recientes también estiman la instalación de cerca de 20 mil 382 casillas en alguna de las 6 mil 575 secciones electorales de la entidad, además que debido a las fronteras con ocho estados 48% de los empadronados mexiquenses sean originarios de otras entidades.

Leticia Tavira, presidenta del Tribunal Electoral estatal, dijo que el proceso es la antesala de la elección presidencial en el 2024, por lo que ante este escenario es imprescindible la responsabilidad de los distintos actores políticos, así como su compromiso democrático para que la contienda se desarrolle bajo la legalidad y equidad.

