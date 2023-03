"Desde mi punto de vista eres más que atractiva", así acosaba Jorge "N" a sus alumnas de secundaria

Toluca, Méx.- "Eres super hermosa, tierna, con una linda sonrisa. Tienes muchas cualidades bonitas, vales mucho. Desde mi punto de vista eres más que atractiva. Perdón por el atrevimiento de mandarte mensajes", estos fueron algunos de los mensajes que envió el maestro de matemáticas a varias de sus alumnas en la escuela secundaria número 4, Jorge Jiménez Cantú, en Toluca.

Es por ello que alumnas y exalumnas de este plantel se manifestaron esta tarde para exigir a las autoridades educativas y del plantel que retiren de las aulas al responsable de acosar a varias de sus alumnas en los turnos matutino y vespertino.

Con pancartas, una protesta y al grito de ¡Justicia!, las jóvenes señalaron que desde hace unos meses comenzaron a recibir mensajes de acoso por parte de uno de los docentes, si bien admitieron no haber establecido denuncias formales ante las autoridades, presentaron los mensajes que envió uno de los señalados a las redes sociales y números privados de las víctimas.

Estos fueron los mensajes del profesor a las niñas de secundaria

"Si quisiera estar con chicas así no maxes. Ya fueran muchas pero ya también se me hacen muy inmaduras. Pero no sé que hay en ti que me cautiva, me atrae y hoy me demostraste madurez. Tu decisión y eso me agradó…luego me mandan muchas mensajes y todas en visto, contigo es algo diferente. Te he buscado porque llamas mantención", escribió el docente a una de las niñas.

En otra de las denuncias que mostraron las alumnas dice que son maduras, tiernas, lindas y diferentes al resto de sus compañeras, a quienes califica como inmaduras. Algunas de las alumnas dijeron que les da miedo denunciar, pues temen que sean malinterpretados los hechos y señaladas cómo las responsables, aunque decidieron hacer público estos actos para frenar al docente.

Al lugar acudió una supervisora escolar de la Secretaría de Educación, con el objetivo de mediar en estos señalamientos, quien comprometió el desarrollo de una mesa de diálogo con los padres de familia, autoridades educativas y las víctimas, puesto que las alumnas refieren que temen denunciar, pues desestiman su dicho.

Fue está tarde, cuando exalumnas del plantel acudieron para colocar carteles en el acceso principal de la institución, señalando que un maestro de matemáticas habría enviado mensajes a varias de las alumnas, diciéndoles - entre otras cosas -, que son lindas y maduras.

Más tarde al momento de la salida del turno matutino algunas de las alumnas se sumaron a la protesta, mientras que padres de familia esperaban a sus hijos pues recibieron mensajes por parte de las autoridades pidiéndoles ir temprano por los alumnos.

Las opiniones sobre esta protesta se dividieron, mientras algunas madres de familia señalaron que los señalamientos públicos no están bien vistos, pues desacreditan a sus hijos y respaldan la autoridad de la directora quien debió conocer las denuncias antes de llegar a este tipo de expresiones, algunas madres exigieron a las autoridades educativas la destitución del docente hasta que se compruebe su inocencia o responsabilidad.

ayef/cls