Este jueves, Delfina Gómez Álvarez se presentó ante el Congreso del Estado de México para rendir Protesta Constitucional como Gobernadora del Estado de México, para el periodo 2023-2029.

Tras la toma de protesta, Gómez Álvarez se convierte en la primera mujer en gobernar el Estado de México, además de ser la primera en más de 90 años que no pertenece al PRI.

Al acto protocolario asistieron 100 invitados, entre gobernadores, integrantes de la nueva administración y el presidente López Obrador.

Así fue la sesión solemne de toma de protesta

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Morelos, la sesión solemne de la Legislatura estatal, para con el acto protocolario en el que Delfina Gómez rendirá protesta como gobernadora, inicio a sesión solemne de la Legislatura estatal para con el acto protocolario en el que Delfina Gómez rendirá protesta como gobernadora.

Al recinto ingresaron los coordinadores de los grupos parlamentarios acompañando a la gobernadora electa, el gobernador Alfredo del Mazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta de la Mesa Directiva, Azucena Cisneros, comenzó con un mensaje de bienvenida para después entonar el himno nacional, para cumplir con el artículo 1238 de la constitución y 61 fracciones 21, 75 y 144 de la constitución del estado de México, y ceder la palabra a la maestra Delfina.

Discurso

La maestra Delfina Gómez agradeció la asistencia del gobernador Alfredo del Mazo y a los vicepresidentes de esta legislatura y de forma especial al Presidente, además se comprometió a trabajar, de manera coordinada, lograr lo que quieren los mexiquenses y unidad en el estado.

“La toma de protesta, que no solo implica algo legal, sino que una parte importante a lo que se refiere la responsabilidad de cada funcionario sobre el servicio público y de bienestar de lo que es la ciudadanía, por eso agradezco mucho la asistencia y quise decirlo porque es importante de dejar claro que lo más importante es el trabajo de unida, de colaboración”, señaló.

Delfina Gómez señaló “protesto guardar y hacer guardar la constitución política de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando por el bien y prosperidad, si no lo hiciera que la nación y estado me lo demanden, protesto”.

Esclareció que es una alta responsabilidad rendir protesta, como lo señala la constitución, “Lo hago con la certeza de haber llegado hasta que, gracias a la voluntad popular de hombres y mujeres el pasado 4 de junio, a todos les expreso mi admiración y reconocimiento”.

La gobernadora del Estado de México comentó que la transformación inició con plena responsabilidad y absoluta conciencia histórica de la trascendencia de este momento en que por primera vez una mujer gobernará el estado.

Delfina se comprometió a fomentar el progreso con la justicia social, pluralidad, inclusión y austeridad, así como para fortalecer el primer pilar es la transparencia y la lucha contra la corrupción. “El Estado de México está listo para alcanzar su grandeza y juntos vamos a construir el futuro que tanto anhelamos”.

Durante su mandato pretende mover la administración del gobierno a lo digital, además de que la rendición de cuentas sea un ejercicio claro. Por lo que “nada estará al margen de la ley, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Se comprometió a que no habrá servicios médicos privados, cajas de lujo, no habrá contratación de despachos externos para suplir las acciones del gobierno, por lo que garantizará el acceso a los servicios para todas las familias, que los trabajadores tengan buenos salarios, los adultos, buena calidad de vida y los jóvenes la posibilidad de crecer.

En sus primeros días de gobierno realizará audiencias, siendo el próximo miércoles en el palacio de gobierno la primera audiencia. Dará especial atención al talento de los mexicanos, la desigualdad, la destrucción ambiental, la inseguridad y la violencia, la escasez del agua.

Algunas de sus acciones serán reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos; reivindicar el derecho de grupos históricamente vulnerados; una vida libre de violencia, para castigar de forma severa la violencia contra las mujeres; ajustes al salario de los trabajadores de primer nivel; iniciativa sobre consultas populares.

“La maestra no viene a correr, sino a eficientar, así que trabajadores mi respeto y admiración, así que vamos a trabajar juntos”, afirmó.

“Por eso le pido apoyo para resolver los desafíos, que son agua, movilidad y seguridad, en próximos días le haré llegar un proyecto, consideramos que 200 kilómetros de línea directa podría beneficiar a los ciudadanos, le pido que nos siga apoyando con los programas de adultos mayores”.







