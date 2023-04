NAUCALPAN, Méx.- Con el estómago perforado sobrevive Guillermo Maldonado Martínez, policía municipal con 23 años de servicio, luego de recibir tres impactos de bala al enfrentar a delincuentes en un asalto a pasajeros que viajaban en una combi, sin embargo, aún no recibe el pago por riesgo de trabajo, presuntamente por el quebranto financiero que vive este ayuntamiento.

“Mi marido vive con tres tripitas de fuera”, luego de lograr la detención de dos asaltantes, pero los meses y años pasan y no ha recibido el pago por riesgo de trabajo, menos en alguna ceremonia o con algún diploma, señaló la esposa de Guillermo quien junto con 12 viudas de policías buscan el pago de seguros de vida.

Guillermo, quien ahora tiene 52 años, recordó el 25 de julio del 2017, día en que acudió a la avenida Minas Palacio en Zomeyucan a repeler un asalto en transporte público, “hubo disparos, yo salí con tres impactos de bala en el estómago, pero logramos la detención de dos ladrones”.

Guillermo Maldonado Martínez, policía municipal con 23 años de servicio.





“No recibí ni un ascenso de grado”

Han pasado seis años y el policía sobrevive, sigue buscando recuperar no sólo su salud, además el pago de sus derechos.

“Ando delicado”, afirmó Guillermo quien camina con dificultad, en el ayuntamiento de Naucalpan “no me han reconocido el riesgo de trabajo que ya me dictaminó el ISSEMyM y no me han hecho caso, dicen que no tienen recursos”.

Con tres colostomías, aberturas en el vientre, el oficial que enfrentó a ladrones armados destina casi la mitad de su salario para “atenderme porque el ISSEMYM sólo me otorga la mitad de lo que necesito” para mis medicamentos, alimentación especial y curaciones.

“No puedo ni comer, me es difícil caminar, moverme, quedé indefenso” y por la detención de dos ladrones que ahora están presos en el penal de Barrientos luego de que asaltaron a pasajeros, “no recibí ni un ascenso de grado”, ni el pago completo de la atención médica y a seis años Guillermo aún espera el pago de riesgo de trabajo, para poder mantener a su familia.

Por esta demanda EL UNIVERSAL solicitó versión oficial al ayuntamiento de Naucalpan, cuya respuesta no fue emitida al cierre de esta edición.

