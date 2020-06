Ya abrió Parque Bicentenario: cómo será ahora tu visita

El pasado 2 de junio, bosques y parques de la Ciudad de México abrieron sus puertas nuevamente para que las personas puedan salir un rato a caminar, disfrutar del aire fresco y despejar su mente después de más de dos meses de confinamiento.



Entre estos parques urbanos nuevamente abiertos al público se encuentra el Parque Bicentenario, el cual se encuentra en Avenida 5 de Mayo, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí te decimos a qué áreas está permitido el paso y los lineamientos que debes cumplir.

Foto: Rafael Villalba. El Gráfico



Para volver a disfrutar de los jardines y otros espacios del Parque Bicentenario, en primer lugar, es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento. No se les permitirá el acceso si no lo llevan consigo. Igualmente, habrá un dispensador de gel antibacterial en la entrada.



La capacidad máxima del parque será únicamente del 30%.

Las actividades deportivas no se podrán hacer en grupo; serán de manera individual o en pareja pero respetando la sana distancia de 1.5 metros.

Esta primera fase de reapertura del Parque Bicentenario será únicamente para que la gente haga ejercicio (caminar o correr, andar en bicicleta o patines), ya que la congregación de personas al momento sigue prohibida.

Foto: Rafael Villalba. El Gráfico



Los horarios del parque no cambian, son de 7 am a 6 pm, de martes a domingo. La entrada no tiene costo alguno.



El Parque Bicentenario fue inaugurado en 2010. Tiene un total de 55 hectáreas con espacios deportivos, museos y cinco jardines. Estos últimos están diseñados para representar los elementos tierra, agua, aire, fuego y natura.

Este lugar también cuenta con un auditorio para conciertos, área de juegos para niños, canchas de futbol y un lago para dar paseos en lanchas. También hay espacios con mesas y bancas para armar un picnic.