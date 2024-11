El Hotel W Mexico City se convierte (por un tiempo) en la embajada de la Tierra de Oz, específicamente de la Ciudad Esmeralda, pues desde hace algunos días es sede de dos experiencias inmersivas inspiradas en la película Wicked.

Sigue los mágicos pasos de Galinda Upland, Elphaba Tropp y compañía, y lánzate a The Outstandiful World of Wicked: un restaurante y un speakeasy temáticos, donde probarás platillos y tragos súper instagrameables.

La experiencia en el restaurante temático de Wicked

La primera parada es Shiz University Eatery, el restaurante temático inspirado en la Universidad de Shiz, donde todos los personajes de la película se conocieron.

Foto: W Mexico City

El espacio está decorado con sillas de madera, banderines universitarios, estantes y escritorios, sillones tipo Chesterfield y un librero circular. Por donde sea que mires habrá algún photo opportunity.

Puedes reservar tu lugar para la hora del desayuno, la comida o la cena y disfrutar su menú de 3 tiempos totalmente temático.

Entre los platillos destacados están: Beautifical Crepes (crepas de carbón activado rellenas de quesos y jitomates deshidratados), Outstandiful Catch Of The Day (salmón ahumado con alcaparra frita, polvo de aceituna, puré de aguacate y cremoso de betabel), So Popular Burger (hamburguesa con queso Monterey Jack y cebolla caramelizada) y el Praise Oz! Cheesecake (paleta de cheesecake rellena de fresa, pétalos y papel de oro).

Fotos: W Mexico City

También cuentan con distintos tipos de café, jugos y bebidas preparadas con o sin alcohol, así como opciones para niños, veganas, gluten free y, durante esta temporada, un menú navideño.

Disponible todos los días en distintos horarios: 8:30 a.m., 11:30 a.m., 3:00 p.m. y 6:00 p.m. La experiencia dura un par de horas.

Así es el speakeasy temático de Wicked

La siguiente experiencia ‘se eleva’ hasta el piso 25 del W Mexico City, donde la lujosa suite EWOW fue remodelada para la ocasión y se convirtió en el Fantabulous Oz Club, un speakeasy ambientado en Ciudad Esmeralda.

Fotos: W Mexico City

Este bar es exclusivo para mayores de 18 años y ofrece un espacio decorado con sillones de terciopelo rosa, telas y paredes verde esmeralda con elegantes detalles en dorado. Un DJ residente ameniza durante toda la noche.

Prueba su menú de cocteles inspirados en la película, todos ellos muy atractivos a la vista, como el Quadling Mist (whiskey, canela y anís, jugo de cítricos, carbón activado y fruta de la pasión), el Ozmopolitan (mezcal, jugo de arándano y lima) o el Perfectly Pink (vino espumoso con jarabe de rosas), por mencionar algunos.

También cuentan con algunos platillos y snacks petit para acompañar.

Fotos: W Mexico City

El bar abre de jueves a domingo a partir de las 7:00 a.m. y la experiencia tiene una duración aproximada de 5 horas.

¿Dónde está el restaurante y speakeasy de Wicked?

Ambos espacios inmersivos se encuentran en el hotel W Mexico City, en la calle Campos Elíseos 252, en Polanco, justo frente al Jardín Winston Churchill y el Auditorio Nacional.

Shiz University Eatery está en el primer piso del edificio, en el restaurante 25DOS; Fantabulous Oz Club se encuentra en el piso 25.

Foto: W Mexico City

Ambos estarán disponibles hasta el domingo 5 de enero de 2025.

¿Cuánto cuesta entrar al restaurante y speakeasy de Wicked?

La entrada a Shiz University Eatery tiene dos tarifas: el desayuno, en $1,200 pesos para mayores de 12 años y $700 para menores. La tcomida o la cena cuestan $1,500 y $700 pesos, respectivamente.

En el caso de Fantabulous Oz Club, el costo de entrada es de $500 pesos por persona. Incluye una bebida de bienvenida.

Compra tus boletos y consulta los menús completos en la página de Fever.