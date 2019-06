Vessel, el nuevo mirador de Nueva York que muchos odian

Vessel (La Nave) es la pieza central en la plaza pública del nuevo complejo comercial y artístico Hudson Yards en Nueva York. Inaugurada el 15 de marzo de este año, la “escalera interminable” funciona como mirador y es considerada una escultura que recuerda la silueta de un panal de abeja. Esta construcción de acero y cristal está integrada por escaleras intrincadas que se elevan a más de 45 metros de altura para ofrecer a sus visitantes nuevas perspectivas de la Gran Manzana.

En números

2,500 peldaños integran la escultura, cuya altura equivale a un edificio de 16 pisos.

La escalera en espiral ofrece 80 plataformas de descanso y más de mil 600 metros de camino vertical.

(Foto: Raphe Evanoff)

154 tramos de escaleras idénticos entre sí, están interconectados de manera intrincada.

200 millones de dólares costó la construcción de Vessel, creación del diseñador británico Thomas Heatherwick.

La experiencia

Más que las vistas, hacia el río Hudson, los rascacielos y Nueva Jersey en la otra orilla, sorprende la experiencia de subir esta escultura, que para mucho tiene forma de nave espacial. El visitante puede elegir varias rutas para llegar a la cima y se entretiene viendo su reflejo en la superficie brillante mientras toma un respiro para “alcanzar el cielo”.

(Foto: Timothy Schenck 2019)

Coordenadas

Vessel se encuentra entre las calles 30 y 34 y las avenidas 10 y 11, en el corazón de Hudson Yards, un nuevo barrio de Manhattan.

No es visto con buenos ojos (por muchos)

De acuerdo con un artículo publicado por la revista de diseño y tecnología Fast Company, "Why everyone hates Vessel", no todos vieron con buenos ojos la apertura de esta millonaria construcción. Para muchos es el símbolo del capitalismo fraudulento de Nueva York; para otros, sobre todo expertos en diseño y arquitectura, es una aberración con forma de cesto gigante de basura o de shawarma colosal (la carne árabe colocada en un trompo, similar a nuestra versión mexicana de tacos al pastor). También hay quienes dicen que esta escultura solo es una forma de hacer dinero por parte de sus desarrolladores (a pesar de que, por el momento, la entrada es gratis).

Hudson Yards

Hudson Yards (HY) se encuentra en el Nuevo West Side de Manhattan. Es el nuevo vecindario desarrollado por Related Companies y Oxford Properties Group, como una “ciudad dentro de una ciudad, resplandeciente, lujosa, multiuso y arquitectónicamente impresionante”. Es el mayor desarrollo inmobiliario privado que hay en Estados Unidos. Incluye más de 100 tiendas, una colección de 25 restaurantes, cuatro mil viviendas, el centro de artes The Shed y un parque público.

Datos que hay que saber

Este nuevo atractivo neoyorquino solo tiene capacidad para mil personas a la vez. Sobre todo en temporada de verano, notarás que harás fila virtual al reservar tu entrada. Vessel dispone de un elevador para personas con discapacidad.

Boletos

Por el momento, la entrada a la instalación es gratuita, pero deberás mostrar tu boleto, que puedes conseguir en su sitio, al menos con dos semanas de anticipación a partir de las ocho de la mañana, eligiendo el día y la hora de visita. Solo se pueden solicitar seis entradas como máximo. También puedes obtener tu acceso el mismo día, a partir de las 9:30 de la mañana, en la entrada de Vessel. El horario abierto al público es de 10 a las 21 horas.

Edge

Será otra de las atracciones de Hudson Yards, pero para disfrutarla habrá que esperar hasta 2020. Edge está proyectada como una plataforma triangular de observación, que se situará a 335 metros de altura en la torre 30 Hudson Yards y cuyo vértice quedará volado, a unos 20 metros de la fachada del edificio, convirtiéndose en el balcón público más alto de la ciudad. En la misma torre habrá un restaurante y un bar.

The Shed

En abril se inauguró este centro artístico que ya reúne a exponentes de la música contemporánea y clásica, pintura, escultura, danza, literatura y teatro. Dispone de ocho niveles y de una carcasa móvil exterior telescópica que se despliega sobre el edificio y se desliza a lo largo de rieles hacia una plaza contigua. Con ello genera un espacio para instalaciones y eventos a gran escala, con capacidad para mil 250 personas sentadas o más de dos mil de pie.

(Foto: The Hudson Yards)

En silencio total

A partir de julio podrás reservar una habitación por 700 dólares la noche en el nuevo y lujoso hotel Equinox, con más de 200 habitaciones, el cual también se encuentra dentro de HY. Su concepto se basa en ofrecer un descanso reparador al contar con paredes que no permiten la entrada de ruido alguno, colchones libres de resortes y una temperatura ideal para dormir cómodamente. El hotel es propiedad de una de las cadenas de gimnasios más lujosas de Estados Unidos.

Con información de Agencia EFE