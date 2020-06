Vaticano: 9 datos curiosos sobre el país más pequeño del mundo

Es el país más pequeño del mundo, pero la cantidad de historias, curiosidades, secretos y hasta teorías de conspiración que inspira opacarían a muchas naciones. Aquí te contamos nueve datos curiosos sobre la Ciudad del Vaticano, la fascinante sede de la Iglesia católica desde el siglo IV.

1. Es fácil decir que es el país más pequeño, pero ¿tienes idea de cuánto? Sus 49 hectáreas cabrían tres mil 51 veces en la Ciudad de México, la entidad federativa más pequeña de nuestro país. Hasta la Central de Abasto es más grande y no por poco: 278 hectáreas.

2. Por supuesto, también tiene el sistema ferroviario más pequeño del mundo. Apenas consiste de dos vías de 300 metros y una estación. Se utiliza para transporte de productos y por razones simbólicas, pero no para llevar pasajeros.

Foto: iStock

3. La ciudadanía del Vaticano no está basada en el nacimiento (nadie nace aquí, puesto que no hay hospitales de maternidad) , de acuerdo con el diario The Telegraph, sino en el trabajo. Solo la obtienen quienes laboran aquí y se pierde al concluir dicho servicio.

4. ¿Has oído sobre los Archivos Secretos del Vaticano? Aunque el nombre se antoja para un montón de teorías conspirativas, lamentamos decirte que ni son tan secretos y ya no se llaman así.

Su nombre fue cambiado en 2019 por iniciativa del Papa Francisco, y ahora se llaman Archivos Apostólicos del Vaticano. Esto se hizo para quitar cualquier connotación negativa del nombre, aunque la traducción de la palabra latina “secretum” se refería más a la condición privada o restringida de los documentos.

De acuerdo con el diario The Guardian, los archivos contienen millones de documentos que se han recopilado a lo largo de 12 siglos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las actas originales del juicio que se hizo en 1633 a Galileo Galilei por parte de la Inquisición Romana, o una serie de cartas del rey Enrique VIII solicitando divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena.

Como pasa con casi cualquier país, los archivos están restringidos. Sin embargo, los investigadores calificados pueden tener acceso a ellos.

Museos Vaticanos. Foto: Unsplash. Cezar Sampaio

5. Por el cine de terror y los casos de abuso alrededor del mundo ligados con ritos religiosos, los exorcismos se mantienen como algo controversial. Pero si la relación del Vaticano con este tema te causa curiosidad, debes saber que cada año se hace un curso sobre exorcismos, al cual llegan hasta 250 sacerdotes de 50 países, cuenta la BBC. Se imparte desde 2005 y cubre los aspectos teológicos, antropológicos y psicológicos del exorcismo.

6. Desde 2002, tiene su propio euro. Es decir, su tipo de cambio es el euro y puede utilizarse en otros países de Europa, pero las monedas son distintivas. La primera serie se emitió de 2002 a 2005 y mostraba al Papa Juan Pablo II, y la más reciente se emite desde 2017 y lleva la imagen del Papa Francisco; han salido cinco en total.

7. La Guardia Suiza es el cuerpo militar que ha protegido al Sumo Pontífice desde hace más de 500 años. Está formado por aproximadamente 135 miembros, quienes han cumplido con requisitos específicos: entre ellos, deben ser hombres católicos con ciudadanía suiza, solteros, con edad de 19 a 30 años y que midan mínimo 1.74 metros. Se reconocen muy fácilmente por su uniforme colorido de apariencia renacentista; usan armas modernas y antiguas, como espadas.

Foto: iStock

8. Es el único país completo que la Unesco considera Patrimonio de la Humanidad.

9. Está prohibido tomar fotos y video dentro de la Capilla Sixtina. Y aunque podrías pensar que esta regla se debe a la protección de las obras de arte que aloja en todo su interior, al principio no fue así. Resulta que en la década de los ochenta se inició un proceso de restauración financiado por el Nippon Television Network Corporation, empresa que forma parte del conglomerado de medios más grande de Japón; la condición fue que solo la cadena televisiva tendría derecho de tomar imágenes de la capilla, explica el sitio web Mental Floss.

Aunque la restricción no estaba dirigida hacia los turistas, sino a los fotógrafos profesionales, y además dicho acuerdo ya expiró, la regla de no tomar fotografías ni video sigue vigente.

Otra regla “famosa” es que en la Capilla Sixtina no puedes hablar en voz alta, solo susurrar.

Foto: Wikimedia Commons. Antoine Taveneaux

