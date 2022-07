Torre Latino: cuánto cuesta la entrada y qué actividades hay

Considerada un icono de Ciudad de México, la Torre Latinoamericana no solo se caracteriza por su altura, también por sus atracciones que se ofrecen en su interior: desde museos hasta hasta una comida romántica en las alturas.

Es una atracción obligada para locales y extranjeros que pasan un fin de semana en el Centro Histórico de la CDMX.

Si aún no visitas el primer rascacielos que exisitó en México, aquí te contamos qué actividades hay y cuáles son los precios para entrar a la Torre Latinoamericana.

Foto: iStock

La historia de la Torre Latino

En un principio la Latino se construyó para albergar la compañía La Latinoamericana Seguros, S.A., pero en 1947 se derrumbó para edificar otra aún más grande. Así, como símbolo de grandeza de esta empresa, surgió, en 1956, la Torre Latinoamericana, con una altura de 181.33 metros y 44 pisos.

Un año después de su inauguración, la torre soportó un sismo de magnitud de 7.7, lo que le valió el premio del American Institute of Steel Construction por ser el edificio más alto en resistir un terremoto.

Aunque no es la primera vez que ha estado a prueba frente a terremotos, también soportó los sismo de 1985 y el de 2017.

Foto: iStock

Hasta 1972, fue considerada el edificio más alto del mundo fuera de Estados Unidos. En Ciudad de México, perdió el título del edificio más alto en 1982 tras la construcción de la Torre de Pemex. Hoy en día es el quinto edificio más alto de la ciudad y el noveno en todo el país.

Cuánto cuesta la entrada a la Torre Latino

Para entrar a la Torre Latino, hay paquetes que puedes adquirir tanto en taquilla como en línea.

El boleto para subir al mirador de la Torre Latino cuesta $170 pesos por adulto y $130 pesos para niños de 4 a 11 años. También incluye el acceso al Museo de la Ciudad de México en el piso 38; pero si adquieres tus accesos en su página, te incluye un souvenir sorpresa.

Hay otras promociones que incluyen recuerdos: puedes pedir tu boleto más una bolsa multiusos de recuerdo por $220 pesos.

Foto: mike_ramirez_mx / Pixabay

Otra oferta es el paquete panorámico, el cual incluye entrada al mirador y un recorrido en el autobús panorámico Capital Bus para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. El precio es de $285 para adulto y $175 para niños de 4 a 11 años.

Está la opción que incluye mirador y entrada a sus dos museos: el Museo del Bicentenario y el de la Ciudad de México + el mirador. El primero tiene documentos inéditos, así como pinturas y demás objetos que cuentan la historia de México desde años antes de la Independencia, hasta el inicio de la Revolución. El segundo cuenta la historia del predio donde se construyó la torre, así como las anécdotas de otros monumentos históricos de la ciudad.

El precio de este paquete es de $200 pesos para adultos y $140 para niño. Y, si solo quieres visitar el Museo del Bicentenario, este tiene un precio de $30 (solo en la taquilla).

Foto:Torre Latinoamericana

Finalmente está el evento “Amanecer en las alturas”, el cual consiste en admirar el amanecer desde el mirador de la torre. También incluye una clase opcional de yoga. Esta actividad solo es sábado y tiene un precio de $250 pesos.

Otras actividades en la Torre Latino

Dentro de la torre puedes encontrar dos opciones para tomar un café y comer. El primero es el Gran Café de la Gran Ciudad, el cual está en el piso nueve. En terraza puedes pedir tanto bebidas calientes, como un espresso, infusiones y tés, como bebidas frías o de temporada;chapatas, ensaladas y crepas; y pasteles, tartas, panques o galletas.

Está abierto todos los días de la semana, de 10:00 am a 9:00 pm.

Foto: Café De La Gran Ciudad

La segunda opción es el Restaurante Miralto, con una vista excepcional en el piso 41. Sirven pastas, ensaladas y cortes. Asimismo, está el Miralto Café, en el piso 37, y el Nivel 40 Skybar, especializado en mixología, vinos y otras bebidas.

El restaurante abre de martes a jueves de 9:00 am a 11:00 pm; viernes y sábado de 9:00 am a 12:00 am; y domingo y lunes de 9:00 am a 10:00 pm.

El café esta abierto de lunes a domingo de 9:00 am a 9:00 pm y de martes a sábado de 9:00 am a 10:00 pm; el skybar da servicio lunes y domingo de 1:00 pm a 9:00 pm, y de martes a sábado de 1:00 pm a 10:00 pm.

Foto: Restaurante Miralto

Por otro lado, en el sótano se instaló Viaje Fantástico, un espacio con tres actividades: laberintos de espejo ($40 pesos por adulto, y $35 pesos para niños y adultos mayors con tarjetas del Inapam), simulador 4D ($65 por adulto y $50 para niños e Inapam) y el túnel giratorio ($25 por adulto y $20 pesos para niños e adultos con Inapam).

La página del Museo de Cera (ubicado en la colonia Juárez) ofrece un paquete que incluye entrada a las tres atracciones por $110 pesos por adulto y $80 pesos por niño y adultos con Inapam.

Horarios de la Torre Latino

La Torre Latinoamericana está en Eje Central Lázaro Cárdenas 2, Centro Histórico de la CDMx. El horario de servicio es de lunes a viernes de 10:00 am a 9:00 pm; sábado y domingo de 9:00 am a 10:00 pm.



