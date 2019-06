Tips para preparar tu celular antes de un viaje

[email protected]

Hasta hace algunos años, viajábamos con boletos de avión, mapa, cámara, guía de viajes, agenda, tarjeta de crédito, un reproductor de música y un libro. Hoy lo seguimos haciendo, pero muchos ya guardamos todo eso en un teléfono. De acuerdo con un estudio de la compañía de seguridad informática Kaspersky Lab, nueve de cada 10 viajeros se sentirían estresados si se perdieran en algún destino y no trajeran consigo su smartphone.

El celular se ha vuelto una herramienta indispensable para diferentes actividades, entre ellas, viajar. Por eso, aquí te presentamos cuatro puntos que debes tomar en cuenta para “empacar” correctamente tu celular antes de iniciar un viaje.

(Foto: iStock)

1. Los valiosos datos

Ninguna de las funciones que son vitales durante un viaje servirá sin un plan de datos. La mayoría de las compañías que operan en México ofrecen coberturas en todo el país, Estados Unidos y Canadá, pero para Europa o el resto de Latinoamérica tendrás que contratar un plan especial (que puede ser, por ejemplo, el “Paquete Viajero Internacional” de Telcel, que ofrece mil megas por 30 días a 499 pesos o de tres mil megas por dos mil 499 pesos; todo depende de cuánto internet uses). El paquete lo puedes contratar a través de la app de la empresa de telefonía a la que estés suscrito, llamando por teléfono, en su página de internet o asistiendo a un centro de atención. Aplica para planes y para prepagos.

Aunque hay otros métodos para tener datos —que inclusive parecen más económicos—, como contratar un plan para turistas en alguna compañía local (en Argentina, por ejemplo, existe esa opción) o rentar un Wi-Fi portátil (como en Japón), lo mejor es conservar todas las funciones de tu teléfono como si lo usaras en tu propio país. Si instalas un chip con otro número en tu móvil, tendrás que configurar nuevamente algunas aplicaciones como WhatsApp y especialmente aquellas en las que tengas que hacer pagos o que tienen candados de seguridad, como la app de tu banco. Antes de tu viaje, investiga cuál es la mejor opción para el destino que visitarás.

(Foto: iStock)

El Wi-Fi público no siempre es seguro, especialmente en los lugares con alta concentración de personas. Así que evita su uso todo lo que puedas, inclusive en hoteles y restaurantes. Si te llegas a conectar, nunca realices operaciones bancarias o envíes correos con información confidencial.

Si visitas países como India, es muy probable que no puedas contratar un plan. Así que la mejor opción puede ser comprar un chip para usar una línea local. Lo más recomendable es llevar un teléfono extra para que lo uses en él.



Si el chip lo insertas en tu móvil personal, algunas aplicaciones no funcionarán correctamente, como Uber o WhatsApp, pues en muchas ocasiones deberás dar de alta el nuevo número y agregar nuevamente toda tu información personal.

Antes de iniciar el viaje, revisa en la opción de “Ajustes” de tu teléfono, que esté activado el uso de datos en el extranjero.

2. Aplicaciones al alcance de la mano

Organiza las apps que más usarás durante tu viaje para que estén en las primeras pantallas de tu smartphone. Así, tendrás a la mano los boletos de avión, los mapas, la reservación de hotel o de servicios como Airbnb, tu tarjeta de pagos digitales, Uber, Waze y la cámara.

(Foto: iStock)

Si descargas una aplicación de algún servicio o atractivo turístico —como la de la compañía de trenes o de un museo— asegúrate que funcione desde antes de tu partida para que, llegado el momento de ocuparla, no tengas que perder tiempo agregando datos.

Desinstala o apaga las apps que no necesites, así ahorrarás datos y energía en tu celular (de nada te servirá la última actualización de un videojuego al que hace meses que no entras o las alertas de un servicio de streaming que no podrás ver durante tu viaje).

3. Cuida tu ciberseguridad

Parece increíble, pero hay quienes no utilizan un password para su celular o la nube para hacer un respaldo de sus datos. Si en un viaje llegas a perder tu dispositivo, toda tu información corre un grave peligro y los delincuentes pueden tener acceso a tus cuentas bancarias, domicilio, el lugar en el que te hospedas o los teléfonos de tus familiares. Con eso pueden cometer extorsiones o fraudes. Así que mantén bloqueada tu pantalla, activa el respaldo de datos de tu celular y averigua cómo se pueden bloquear de manera remota en caso de perder tu móvil.

(Foto: iStock)

Si llevas dos celulares, nunca los guardes en el mismo lugar. Esto, con el fin de tener uno de respaldo para emergencias.

Comprar un seguro para tu celular no es mala idea; prácticamente ninguno te repondrá tu equipo en el extranjero, pero es bueno saber que de regreso no te quedarás sin teléfono.

Si perdiste tu smartphone y tu presupuesto te permite comprar otro, debes saber que hay países donde es muy difícil adquirirlos si no eres local, ya que piden documentos como comprobante de domicilio.

4. Asegúrate de tener batería

Si tu celular es tan vital para viajar, debes asegurarte de que no se apague en el momento más inoportuno. Lleva contigo una o varias baterías de respaldo cargadas y los respectivos cables para usarlas.

Evita al máximo los cargadores públicos que usen directamente el USB, ya que la información de tu dispositivo podría estar en riesgo. Conéctate siempre a la corriente eléctrica.

Revisa las instrucciones de tu dispositivo para saber cómo funciona con otro tipo de corrientes, como la europea. Regularmente requerirás solo de un adaptador, pero más vale estar seguros.

(Foto: iStock)

Habrá cuartos de hotel o casas en las que, seguramente, no encontrarás suficientes contactos para cargar varios dispositivos a la vez. Te recomendamos comprar un multicontactos portátil que no ocupe mucho espacio.

En algunos países no es bien visto o hasta está prohibido usar enchufes en sitios como restaurantes, así que pregunta primero.

Lugares como cafés, en donde la gente suele parar a cargar sus celulares, son también los preferidos por los que se dedican a robar. Si estás en esa situación, por ningún motivo pierdas de vista tu teléfono.

Ahora sí, con estas instrucciones básicas, ya puedes empezar a “empacar” tu celular.