Terror en Hacienda Panoaya: experiencia escalofriante en Amecameca

Al pie de los volcanes, en Amecameca, Estado de México, ya se preparan para vivir el “Terror en Hacienda Panoaya”.

En Destinos te contamos sobre esta antigua hacienda y los detalles de esta experiencia terrorífica para que te pongas a tono en la próxima Noche de Brujas.

Hacienda Panoaya: el hogar de Sor Juana Inés de la Cruz

Aunque nacida en el pueblo de San Miguel Nepantla, la célebre poeta barroca Sor Juana Inés de la Cruz vivió en la Hacienda Panoaya desde los 3 hasta los 8 años (de 1651 a 1656), y las paredes de esta construcción colonial vieron sus primeros pasos en la literatura.

Foto: Facebook "Hacienda Panoaya"

Dentro de Panoaya, la pequeña Juana aprendió a leer a escondidas en la biblioteca de su abuelo a los 3 años y, para los 8, ya estaba escribiendo su primer poema, titulado Loa al Santísimo Sacramento.

Por ello, la hacienda es un lugar con mucha historia. Además fue construida hace más de 500 años y restaurada en 1999 convirtiéndose, al día de hoy, en un atractivo turístico con más de 20 actividades al aire libre para toda la familia.

¿Qué habrá en Terror en la Hacienda Panoaya?

Hacienda Panoaya será tomada por entes del más allá que te harán vivir tus peores pesadillas. Habrá más de 50 actores caracterizados y especializados en terror para darte muy buenos sustos y recrear un ambiente tétrico.

Terror en la Hacienda Panoaya es un evento anunciado como una experiencia totalmente nueva con cuatro zonas de miedo en 10,000 metros cuadrados con iluminación, láseres y efectos especiales para aterrorizar a los asistentes. Aquí te las describimos un poco:

- Zona de miedo: no es una peli hollywoodense. Los zombies te perseguirán por los pasillos de la hacienda y más vale que estés atento y afines tu agilidad para escapar. ¡Cuidado que no te devoren!

- Infierno de Dante: replica los pasos de Dante Alighieri en el Infierno y enfréntate a Satanás cara a cara. ¿Podrás escapar de las llamas del averno? Hay solo una salida y está detrás de él. ¡Pon a prueba tu inteligencia!

- Bosque del Payaso: camina por un pasaje de altos árboles poseído por un payaso gigante. Hará todo lo posible para ir por ti. ¡Sé rápido y escapa del bosque!

- Laberinto del terror: el gran laberinto de Panoaya rodeado de cedros se transformará en una zona de terror psicológico: serás perseguido en la penumbra por muertos vivientes, un carnicero y bestias mitad humano.

Pero si tú no te atreves a enfrentar a esos demonios y monstruos, no te preocupes, tú decides dónde entrar y dónde no. Habrá zonas especiales decoradas con catrinas para escuchar leyendas , también puedes visitar el altar de muertos que se hace en la hacienda o dar un paseo en lancha.

En caso de que estés muy espantado y quieras relajarte un poquito, saca tus mejores pasos en la pista de baile porque ¡un DJ en vivo amenizará la velada! Aunque el evento no tiene límite de edad, Panoaya tendrá una zona de juegos para niños.

Foto: Hacienda Panoaya

Que no se te espante el hambre y mejor lleva un dinerito extra; seguramente no querrás perderte los antojitos mexicanos que se ofrercerán en los diversos puestos para comer muy rico, ¡incluido un bolillo para el susto!

¿Cuándo será Terror en la Hacienda Panoaya?

Terror en la Hacienda Panoaya será el próximo sábado 29 de octubre. Las puertas se abrirán a partir de las 8:00 pm y todo terminará a eso de la 1:00 am del domingo 30 de octubre.

¿Dónde está Hacienda Panoaya?

Hacienda Panoaya se ubica en la Carretera Federal México-Cuautla Km 58, Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México.

Foto: Unsplash

Saliendo de la Ciudad de México, harás aproximadamente una hora de camino hasta este complejo turístico.

¿Cuánto cuesta la entrada al evento Terror en la Hacienda Panoaya?

Aún estás a tiempo para adquirir tus boletos en preventa, los cuales tienen un costo de $280 pesos por persona hasta el 26 de octubre. A partir del 27 de octubre y hasta el día del evento, la tarifa sube a $320 pesos. Los niños menores de 3 años no pagan entrada.

Adquiere tus entradas en haciendapanoaya.com o en taquilla, en un horario de lunes a viernes de 9:30 am a 5:00 p.m. ¡Corre!, pues el cupo es limitado.

Contacto

Facebook: “Hacienda Panoaya”; Instagram @haciendapanoayaoficial. Visita su página web: haciendapanoaya.com. Teléfono: (597) 978 5050.

