Santuario de las Luciérnagas: ¿cuándo es la temporada 2021?

Como cada año, un espectáculo nocturno que parece salido de un cuento de hadas se hará presente en un bosque de Nanacamilpa, Tlaxcala. El Santuario de las Luciérnagas está a punto de llegar a su temporada 2021 y, a diferencia del año pasado, esta vez sí podrá recibir visitantes.

Por si quieres ser testigo de este increíble fenómeno natural, aquí en Destinos te decimos las principales cosas que debes saber.

Cuándo es la temporada de avistamiento

Entre mediados de junio y mediados de agosto, ocurre la temporada de reproducción de las luciérnagas. Es entonces cuando su espectáculo de luces puede apreciarse en la oscuridad del bosque.

De acuerdo con Sectur, la temporada de recorridos turísticos en este 2021 comienza el 18 de junio y termina el 8 de agosto.

Cómo llegar al Santuario de las Luciérnagas

El santuario es un espacio de bosque que abarca aproximadamente 200 hectáreas. Se encuentra en el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala.

En auto

Nanacamilpa queda a 2 horas en auto desde la Ciudad de México. Para llegar, debes dirigirte hacia Texcoco y, una vez ahí, tomar la Carretera Federal 136 en dirección a Calpulalpan, Tlaxcala. Calpulalpan se encuentra a 20 minutos de Nanacamilpa.

Según el sistema Traza tu Ruta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el costo de casetas es de 48 pesos, solo ida.

En autobús

Desde la terminal Tapo, en CDMX, salen autobuses que van hacia Calpulalpan. De ahí, puedes llegar a Nanacamilpa en transporte público o taxi.

Centros ecoturísticos y recorridos

En el Santuario de las Luciérnagas existen diferentes centros ecoturísticos autorizados para llevarte a los sitios de avistamiento de manera segura y sin perturbar el ecosistema.

Es muy importante que reserves tu visita con anticipación, de lo contrario es muy poco probable que puedas acceder al santuario. Los centros tienen permitido operar al 30% de su capacidad, según Sectur Tlaxcala.



Estos son algunos centros a los que puedes acudir. Todos ofrecen recorridos guiados, donde un guía te explica sobre el entorno y te acompaña hacia los puntos de avistamiento.

Canto del Bosque

Hará los recorridos desde el 18 de junio al 15 de agosto. El precio de un tour es de 400 pesos por persona e incluye estacionamiento. La edad mínima es de 5 años.

Mario Bastida, director del centro ecoturístico, nos contó en un Instagram live que la mayoría de los lugares ya están ocupados por la gente que debió cancelar en 2020, pero todavía es posible hallar espacio. Tienes que reservar lo más pronto posible si quieres asistir.

Hay diferentes tipos de hospedaje. Para quienes desean total contacto con la naturaleza hay zona de camping (500 pesos por persona) o “Camping fresa”, en el que te instalan una tienda y te prestan equipo (desde mil 100 pesos por una persona). También tienen cabañas rústicas (desde 4 mil 100 pesos para parejas) o glamping de estilo alpino (2 mil 850 pesos por 2 personas).

Xoletilandia

Este centro abrirá del 25 de junio al 8 de agosto. Tiene varios paquetes para visitar el santuario. El más económico, Bronce, cuesta 350 pesos; incluye estacionamiento, pan y una bebida caliente por persona, además de un souvenir.

Los otros paquetes incluyen comida regional y otros recorridos turísticos, como una ruta de maguey.

Ofrecen promociones si asistes de lunes a jueves.

Las 4E

Los precios de paquetes de avistamiento van desde 250 pesos por persona; incluye estacionamiento y transporte en un remolque todoterreno. Otros paquetes contemplan comidas u hospedaje en cabañas.

Por 300 pesos puedes acampar en una tienda rentada y ya instalada para 4 personas. El hospedaje (sin tour) en una cabaña cuesta 500 pesos para 3 personas.

Aires del Bosque

Dará tours desde el 20 de junio y hasta el 20 de agosto. Sus recorridos tienen un precio de 600 pesos por persona.

Glamping Octli

Esta es una nueva propuesta de campamento con estilo en el Santuario de las Luciérnagas. Conoce aquí más detalles.

Otros centros

Estos son los centros autorizados por Sectur, además de los ya mencionados. Puedes hallar más información en las redes sociales de cada uno o en el sitio web oficial de Sectur.

-Las Minas

-Mazatepec

-Bosques Vista Hermosa

-Cacaloapan

-Camaxtli

-Ojo del Agua

-Centro Turístico Laguna Azul

-Piedra Canteada

-Granja Salma

-Paraje El Madroño

-Hacienda de la Luz

-Paraje La Cañada

-Quinta Valentina

-Rancho El Ciprés

-Rancho Buenavista

-Rancho Huertas

-Rancho San José

-Rancho San Pedro

-Santuario El encanto de la luciérnaga

-Villas del Bosque Santa Clara

-Xoletongo

Reglas del Santuario de las Luciérnagas

A continuación, algunas de las normas que debes respetar durante tu visita.

-No salirte de los senderos establecidos por los centros ecoturísticos, pues podrías pisar a las luciérnagas.

-No usar linternas, celulares o ningún tipo de flash.

-No llevar ropa o zapatos fluorescentes.

-Permanecer en el mayor silencio posible.

-No usar repelentes para insectos.

Es importante considerar que la temperatura baja mucho en el bosque, por lo que debes ir bien abrigado.

¿Qué tan posible es verlas?

Todo depende de las condiciones climáticas, debes saber que no siempre está garantizado ver a las luciérnagas en las mismas cantidades o con la misma intensidad. Por ejemplo, con lluvia ligera es posible verlas, pero si graniza resulta casi imposible, cuenta Mario Bastida.

Tampoco te desanimes si te toca ir en los últimos días de la temporada. El fenómeno es variable: puedes ir en las noches más fuertes de la temporada y que el clima dificulte el avistamiento, o presentarte en los últimos días y que las condiciones sean perfectas.