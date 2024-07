Mucho más allá del parque acuático de Sea World, el Gaslamp Quarter, el San Diego Zoo y Balboa Park, hay una ciudad vibrante y muy cool, que tiene increíbles opciones para todo tipo de visitantes.

Los jóvenes encontrarán en la ciudad de San Diego un destino al que es fácil y no muy caro llegar desde México; una cultura muy happening de cerveza artesanal; vecindarios muy caminables llenos de sorpresas, y la posibilidad de tener un contacto cercano con la naturaleza, como sus playas en las que pueden observarse leones marinos, focas y gran variedad de especies de aves.

Para los no tan jóvenes, San Diego es epicentro de una espectacular gastronomía con sabores que recurrentemente se inspiran en el mar o en la cocina mexicana; un destino con muchas actividades de naturaleza, pero con un toque de sofisticación y glamour, y de hoteles con mucho encanto.

Ya llegué y, ¿ahora?

El barrio de North Park es una zona netamente hípster, conocida, sobre todo, por su concentración de cervecerías artesanales, boutiques eclécticas y divertidas, por su gastronomía y vida nocturna.

North Park es un barrio de ambiente bohemio, con buenos restaurantes y cervecerías artesanales. Foto: San Diego Tourism Authority

The Lafayette Hotel and Club es de los pocos alojamientos que hay en la zona. Sentirás que has entrado triunfante al Cotton Club, combinado con la Casa Casuarina de Gianni Versace en Miami, o al set de un film noir de los años cuarenta del siglo pasado, pero a todo color.

La ecléctica decoración, que combina un uso muy interesante del color, el animal print, enormes plantas, un estilo barroco y mucho más, te hará amarlo de inmediato. Los cuartos disponen, en lugar de un minibar, un ‘señor’ bar bastante completito, con elegantes espirituosos que, te aseguro, no has visto en otro lugar.

The Lafayette Hotel and Club fue construido en 1946. Si no eres huésped puedes reservar un day pass. Foto: San Diego Tourism Authority

El bar de la alberca es merecidamente un hot spot en la ciudad, así como Lou Lou’s Jungle Room, un club que abre los fines de semana, desde el jueves, con música en vivo, drinks de campeonato y una decoración de impacto.

No puedes dejar de cenar en Quixote, dentro del hotel. El chef oaxaqueño José Cepeda, un as en la cocina, te dejará boquiabierto con sus delicias. El Branzino a la parrilla es espectacular, así como la Memelita y la Crab Corn Doughnut, una dona de maíz y cangrejo verdaderamente exquisita. La decoración del lugar es otro de sus aciertos: pide que te enseñen ‘el cielo’ y ‘el infierno’. Son lo más.

El restaurante Quixote es uno de los aclamados espacios del The Lafayette Hotel and Club. Foto: San Diego Tourism Authority

Si la cerveza artesanal es lo tuyo, tienes que darte una vuelta por The Original 40 Brewing, también en North Park. Esta cervecería presume de ser la que originó el importante movimiento artesanal que se vive en San Diego y que se ha extendido hasta la ciudad fronteriza de Tijuana.

La recomendación es que te informes un poco sobre la variedad y características de las cervezas antes de visitar esta o cualquier otra de las muchas cervecerías que hay en la ciudad, pues la cantidad y tipos de opciones son un tanto abrumadoras para un neófito. Los munchies para acompañar esta bebida son realmente deliciosos.

En la pequeña Italia

Es un barrio que fue el hogar de la industria pesquera de atún en San Diego y de generaciones de familias italianas de pescadores. Ese espíritu aún se siente en la zona, muy cercana a la costa. Ahora, Little Italy es un animada zona con acogedores cafés, buenos restaurantes, más cerveza artesanal, galerías de arte, lindas boutiques y la festiva Piazza della Famiglia. Definitivamente merece una visita, sin prisas, por sus curiosas y vibrantes calles.

El Gran Morning Glory tiene una decoración que combina lo goth con un vibe estilo Miami. Es uno de los restaurantes preferidos para ir a la hora del desayuno. Foto: San Diego Tourism Authority

Si pasas aquí una mañana, desayuna en Morning Glory, un restaurante que pertenece al mismo grupo de propietarios del Lafayette, CH Projects, que solamente invierte en la ciudad de San Diego y que se enfoca en proyectos, valga la redundancia, con mucha personalidad.

Morning Glory tiene una decoración que combina lo goth con un vibe tipo Miami, que recuerda un poco la estética ‘emo’ de los años dos mil. Los pancakes soufflé —hot cakes gorditos y superesponjosos— son un absoluto must, pero en realidad todo es delicioso aquí. Prepara tu teléfono porque el lugar es 100% instagrameable.

Un día con mucho glamour

Si quieres sofisticación y glamour en tu visita a San Diego, hay un par de actividades que satisfarán al Jay Gatsby o a la Daisy Buchanan que viven en lo más profundo de ti.

Sunset Cliffs es un parque natural en San Diego con vistas de infarto hacia los impresionantes acantilados. El terreno plano y arenoso que da a la orilla de estos riscos de gran altura, es ideal para disfrutar de un día de campo, pues nada estorba la panorámica de película e irrepetible.

Pop Up Picnic Co. es una pequeña empresa que ofrece picnics de lujo. Lo único que tienes que hacer es elegir el tipo de picnic que quieres.

Fotos: Unsplash/San Diego Tourism Authority

Ellos se encargan de todo: una ambientación hermosa, una riquísima selección de quesos y charcutería, sándwiches, aguas saborizadas (no ofrecen bebidas con alcohol porque la mayoría de los parques en San Diego no permite su consumo) y, lo mejor, si al terminar se te ocurre dar un paseo o una caminata, el equipo se encarga de recoger absolutamente todo.

La segunda actividad en tu día de glamour que, de verdad, no puedes dejar de considerar, es un paseo a bordo de un catamarán de Triton Charters, con capacidad hasta para 100 pasajeros. Disponen de una tripulación completa, un bar, sistema de música, espacio para bailar, pantalla de video, mesas, asientos con vista al mar y un amplio espacio de lounge en la proa con redes y water slide.

Puedes contratar un catering por separado, con mesas de quesos y charcutería superbién montado y para disfrutar entre amigos. El paseo por la bella costa de San Diego ofrece vistas del USS Midway, del puente de Coronado y mucho más.

Si tu travesía es privada, considera que el costo va de acuerdo con el número de pasajeros y la duración de la misma. Es un plan perfecto para celebrar un cumpleaños, una boda pequeña y ¡hasta una pedida de mano! La hora mágica para hacerlo es, por supuesto, cuando se oculta el sol.

A ver a Los Padres

Si te gustan los deportes, la visita al Petco Park, el estadio número uno de béisbol de Estados Unidos y el hogar de Los Padres de San Diego, es algo muy divertido y un atractivo que no debes dejar pasar. Toma el recorrido guiado y te sorprenderá la tecnología, la cantidad de amenidades y hasta el lujo que puede haber dentro de un estadio de estas dimensiones. Incluso cuenta con un parque infantil y otro ¡para tus lomitos!

Foto: Derek Story. Unsplash

Al salir del Petco Park, puedes participar en un tour por la ciudad en GoCar, un pequeño carrito que parece de juguete. Cada unidad viene equipada con una tablet que marca la ruta y da la explicación de lo que vas viendo. Cuesta un poco ‘agarrarle la onda’, pero una vez que lo logras es realmente muy, muy divertido. Puedes hacer paradas para tomar muchas fotos, saborear un café o también hacer una pausa para comer.

Por cierto, para el almuerzo, te recomendamos incluir una parada (o más) a Cannonball, en la zona del parque de diversiones Belmont Park (belmontpark.com); el sushi aquí está ¡de morirte!

La Jolla

La Jolla es un pequeño pueblo costero que forma parte (y no), de San Diego. Es una zona que alberga impresionantes mansiones y playas en las que puedes observar a simple vista leones marinos, focas y gran cantidad de aves marinas. El lugar es cien por ciento pintoresco y una parada imperdible en tu viaje a San Diego.

Quédate en el hotel Grande Colonial, de mucha tradición. No solo dispone de bellas habitaciones y un servicio de primera clase, en sus instalaciones también se encuentra el Nine-Ten, un restaurante reconocido con la distinción de la Guía Michelin 2023. Se decanta por la cocina californiana con una filosofía de la granja a la mesa. Está bajo la dirección del galardonado chef Jason Knibb y el chef de repostería José Alonzo III.

El menú se renueva todos los días con productos frescos de proveedores locales. Los pescados y mariscos llegan todos los días desde Hawái, del Pacífico Norte y del océano Atlántico.

El código de vestir es business casual, es decir, nada de andar con chanclas, trajes de baño o looks demasiado playeros o muy informales.

Colonias de focas y lobos marinos abundan en gran parte de la costa de San Diego, bañada por el océano Pacífico. Foto: iStock

En La Jolla también puedes ir a la Children’s Pool, donde originalmente se construyó un muro de contención para proteger a los niños de las olas entrantes, aunque desde hace mucho tiempo ha sido acaparado por una colonia local de simpáticas focas.

También está La Jolla Cove, una pequeña bahía de aguas profundas, flanqueada por cuevas marinas accesibles para aventureros en kayak y a pie, dependiendo de las mareas. La playa en sí, también es pequeña, pero las aguas tranquilas son populares entre los nadadores y buceadores.

The Cove es accesible por escaleras y pasarelas que salen de un gran parque de césped con baños, duchas, mesitas de picnic, una pasarela peatonal pavimentada y varios gazebos (pabellones) públicos. Aquí también puedes observar focas y leones marinos en su hábitat natural.

La Jolla es un gran lugar para las compras, como La Jolla Village y el mall Westfield UTC. Es fácil encontrar marcas exclusivas como Kate Spade, Lucky Brand, Talbots, Banana Republic, Tommy Bahama y Lululemon Athletica, así como boutiques únicas y locales.

Colinas de flores

Un plan increíble en San Diego es una visita a The Flower Fields en Carlsbad Ranch. Cada año, la ciudad da la bienvenida a la temporada de primavera con esta atracción especial: los campos de flores que atraen a más de 100 mil visitantes cada año.

Estos campos de ranúnculos de todos colores y otros maravillosos jardines temáticos se extienden sobre una colina con vistas a la costa de Carlsbad, en el estado de California.

Además de ver miles y miles de flores, disfruta de la música en vivo y de algún evento especial. Nunca faltará.

The Flower Fields en Carlsbad Ranch, un paisaje que parece ‘sacado’ de un sueño. Foto: Unsplash

Para terminar un día tan florido, nada mejor que cenar en Valle (@valleoceanside), una grandiosa experiencia. Situado en la costa de Oceanside, Valle es un restaurante que ofrece una extraordinaria cocina mexicana contemporánea, contribuyendo a la gastronomía de clase mundial de San Diego.

Dirigido por el encantador chef Roberto Alcocer, Valle ha sido galardonado con una estrella Michelin por sus menús de degustación impecablemente ejecutados, y por su lista de vinos de productores del norte de México, incluyendo botellas de la propia bodega del chef.

Los comensales pueden unirse a Alcocer para disfrutar de la cena en la Chef’s Table, en el corazón de la cocina de Valle. Esta permite una mirada íntima detrás de escena.

¿Ya sabes qué es el CBX?

El Cross Border Xpress o CBX es un puente fronterizo.

Si vuelas al aeropuerto de Tijuana, el CBX te permite cruzar a San Diego sin hacer las larguísimas filas del cruce fronterizo más utilizado en el mundo.

Otra ventaja es que pagas un vuelo a Tijuana, a diferencia de pagar el vuelo a San Diego.

Antes de tu viaje, debes entrar a crossboderxpress.com y comprar tus boletos en línea. También puedes adquirirlos en la app de CBX. Incluso, algunas aerolíneas ya ofrecen la posibilidad de adquirir tu boleto de CBX desde que compras tu pasaje de avión.

Para utilizarlo, necesitas boleto, pasaporte y visa vigentes, así como el permiso I-94, que se puede llenar en línea al tramitar tu boleto del CBX. Este permiso solo es necesario si vas a moverte dentro de Estados Unidos a más de 25 millas (40.3 km) de la frontera.

Al llegar al aeropuerto de Tijuana, sin salir de la zona donde recoges tu equipaje —muy importante—, busca la entrada al CBX, ahí podrás cruzar el puente.

El servicio es rápido y muy eficiente y, además, estás a unos minutos de San Diego.

Es posible contratar transporte desde la misma salida del CBX que te llevará a cualquier punto en San Diego.

Datos útiles

¿Dónde dormir? Tarifas por noche, por habitación, desde 449 dólares. Página web: lafayettehotelsd.com

Pop Up Picnic Co: Picnics desde 95 dólares. Visita su página en popuppicnic.co

GoCar: Tours en carritos desde 85 dólares por hora. Sitio web en gocartours.com

Triton Charters: Salidas desde 55 dólares por adulto y 15 dólares por niño menor de 12 años. Duración de dos horas y media. Las bebidas se cobran aparte. Visita su web en triton-charters.com

