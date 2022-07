¿Qué pasa si un rayo alcanza a un avión en pleno vuelo?

En temporada de tormentas es común que varios vuelos sean cancelados o pospuestos por contratiempos climáticos. Y es que el impacto que pueden generar los rayos en los aviones es un hecho que ocurre con más frecuencia de la que imaginas. Por ello hoy vamos a explicarte qué es lo que pasa si un rayo alcanza a un avión en pleno viaje.



Tomando como base datos revelados por la Organización de Aviación Civil Internacional, se calcula que, en todo el mundo, en un año, se realizan más de 37 millones de vuelos, es decir, un aproximado de 101 mil 370 vuelos a diario. Y, sabiendo que un avión comercial, en promedio, podría ser alcanzado por un rayo cada mil horas, es una posibilidad que, alrededor de 300 aviones, reciban el impacto de un rayo cada día. Pero ¿qué tan peligroso es?



Imagen: Unsplash

Avión de Aeroméxico recibe impacto de rayo en pleno vuelo

El pasado martes 5 de julio un vuelo de Aeroméxico con destino a New York tuvo que regresar, por protocolo, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lugar de donde había despegado, después de que fuera impactado por un rayo a la altura del Golfo de México.



La aerolínea confirmó a EL UNIVERSAL que si bien se trató del impacto de un rayo, este no ocasionó ninguna emergencia mayor. Sin embargo, por protocolo, el piloto tomó la decisión de regresar al AICM, donde aterrizaron alrededor de las 21:33 horas.



Por su parte, el AICM publicó en su cuenta de Twitter: “El vuelo 404 de Aeroméxico con destino a Nueva York regresó a CDMX por precaución, pues recibió impacto de rayo, ello no representó emergencia alguna. Aterrizó a las 21:33 horas sin contratiempos. El vuelo reanudará pronto. Sugerimos estar en contacto con la aerolínea”.

Una vez que los pasajeros aterrizaron de nuevo en la Ciudad de México, la aerolínea les proporcionó otro avión para reanudar su vuelo y seguir con su viaje sin riesgo alguno.

Qué ocurre si un rayo impacta a un avión en pleno vuelo

Tras este suceso, en que los pasajeros no corrieron riesgo alguno, quedó claro que las aeronaves son capaces de soportar el impacto de un rayo sin que ocurra alguna emergencia en su interior.



Como ya mencionamos, el impacto de un rayo a un avión es más común de lo que parece y a este fenómeno se le conoce en la física como jaula de Faraday. A continuación te explicamos a qué se refiere.

La jaula de Faraday es un principio creado por el físico y químico Michael Faraday, el cual, a través de sus estudios en magnetismo y electricidad, construyó uno de los grandes avances de su época descubriendo la inducción electromagnética.



Como explica la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue en 1836 que Faraday presentó su jaula, una caja metálica que era colocada ante un campo eléctrico exterior con la finalidad de demostrar que, ante este hecho, el campo eléctrico resultante en el interior de la caja era nulo, y por ende, todo aquello que estuviera dentro no se vería afectado.



Pues lo aviones funcionan de la misma manera, como una jaula de Faraday, ya que su cubierta exterior es la que impide el paso de cualquier rayo eléctrico al interior de la aeronave, de tal manera que la cabina, sus equipos eléctricos, tanques de combustible y los mismos pasajeros estén protegidos.



Eso significa que si bien el material con el que están hechos los exteriores de los aviones funcionan como conductores eléctricos, hay medidas que aseguran la protección de los pasajeros, por ejemplo, en el extremo de las alas son colocados unos disipadores de electricidad, lo que permite que la carga eléctrica recibida por el impacto de un rayo circule por el exterior.



Imagen: Unsplash

Sin embargo “los protocolos de operativa aeronáutica establecen que cuando se produce el impacto de un rayo es necesario hacer una revisión de control en tierra para confirmar que el avión está en buenas condiciones”, tal como ocurrió con el vuelo 404 de Aeroméxico.

Y, también hay que decirlo, el ruido y la luz del rayo crean un momento impresionante, y espeluznante para muchos, pero si alguna vez llegas a estar en esa situación ya sabes que estás seguro.

