Qué pasa si pierdo mi vuelo en el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles

El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue inaugurado hace apenas unos meses. Poco a poco ha ido creciendo sus operaciones y se espera que dentro de poco tiempo se añadan nuevas rutas diarias. Sin embargo, es importante que sepas qué es lo que sucede si pierdes tu vuelo. Y en Destinos te compartimos los detalles.

Hace unos días, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris anunciaron la operación hacia nuevos destinos y un incremento en rutas existentes desde el nuevo aeropuerto.

Las nuevas rutas que se contemplan en el AIFA son: Volaris viajará a Acapulco, Guadalajara, Huatulco, La Paz, Mérida, Mexicali, Oaxaca, Puerto Vallarta, Puerto Escondido y Los Cabos; Aeroméxico agregará conexiones a Acapulco, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Veracruz; mientras que Viva Aerobús añadirá Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Vallarta y La Habana (Cuba).

Se espera que estas nuevas rutas queden establecidas para el mes de septiembre. Sin embargo, a pesar de las mejoras, aún hay un detalle que preocupa a los usuarios.

Expertos en la materia comparten que, si un pasajero pierde su vuelo, no será posible abordar otro ese mismo día, ya que solo se ofrecen unas cuantas frecuencias diarias, a diferencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, donde la cantidad de rutas es mayor y, por lo tanto, es posible tomar otro vuelo el mismo día.



Toma en cuenta que, si pierdes tu vuelo las condiciones dependerán de la aerolínea pero, por lo regular, si tú fuiste el responsable de la tardanza, deberás comprar otro boleto de avión, cuyo costo dependerá del destino. En caso de que la aerolínea haya cambiado el horario sin notificarte, puedes solicitar un reembolso.

¿Qué pasa si hay retraso mayor a 4 horas o se cancela el vuelo?

En caso de que la responsabilidad sea de la aerolínea, la Profeco señala que está obligada a proporcionar a todos sus pasajeros un servicio eficiente y de calidad, por lo que deberán cumplir con las políticas de compensación.

Así, si tu vuelo se cancela o se retrasa por más de 4 horas, las aerolíneas deben darte un reintegro del precio del boleto o de la parte del viaje que no se llevó a cabo, además de una indemnización que no debe ser menor a 25% del precio del boleto o del tramo que no se realizó.

Además, la línea aérea deberá ofrecerte transporte sustituto en el primer vuelo disponible; así como alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre hacia el aeropuerto.

De acuerdo con la Profeco, las compensaciones o indemnizaciones deberán pagarse en un máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, mientras que los alimentos, bebidas y hospedaje tendrán que cubrirse en el momento de la demora.

Devolución del precio del boleto de avión

Si decides no viajar, según la Profeco, puedes solicitar a la aerolínea la devolución del precio de tu boleto en un lapso no mayor a 24 horas, después de haber realizado la compra. Pasado ese tiempo, la aerolínea determina las condiciones de cancelación, pero siempre siguiendo los derechos mínimos contenidos en la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

