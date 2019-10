Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

1. Leyendas de miedo. Personajes con atuendos de la época virreinal recorrerán la calle de Regina del Centro Histórico de la Ciudad de México para contarte historias de miedo. Durante el tour conocerás aspectos de nuestra arquitectura y patrimonio colonial. Reserva al correo: [email protected] o al teléfono 5569610805. La cita es el sábado 19 de octubre a las 8:00 de la noche. Costo:100 pesos por persona.

2 . Tercer Festival de Brujas en México - Aquelarre Fest. Para este evento mágico y místico prepara la varita mágica. Habrá conferencias sobre la historia de la brujería, así como pláticas de plantas curativas y su uso. También habrá música folk medieval en vivo, danzas y stands de magia donde podrás comprar accesorios para brujas, amuletos y pócimas (bebidas). Las actividades se llevarán a cabo el 19 y 20 de octubre a partir de las 11:00 de la mañana. Dónde: Plaza Bialos, ubicada en Donceles 87 Centro Historico. La entrada es libre.

(Foto: Facebook Tercer Festival de Brujas en México - Aquelarre Fest)

3. Marcha Zombie. El 19 de octubre, muertos vivientes saldrán a las calles para comerse a los que se les pongan enfrente. Pero no no son tal malvadas como parecen: estas criaturas estarán recolectando alimentos no perecederos para donarlos a personas que viven en condición de pobreza. Así que prepara el maquillaje, tu mejor disfraz y una donación para este recorrido que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino a partir de las 10:00 de la mañana.

(Foto: Yadin Xolalpa. El Universal)

4. Festival Teotihuacano del Asado. Es verdad. Este evento no está exactamente en la CDMX, sin embargo vale la pena mencionarlo. ¿Eres carnívoro de hueso colorado? Con la participación de 30 parrilleros nacionales e internacionales podrás degustar cortes americanos, como el rib o el chuck; lechones a la estaca; espadas brasileñas; y pulpo al grill. Además, habrá función de lucha libre, un espectáculo circense y la representación del juego de pelota prehispánico. Asiste el próximo 19 y 20 de octubre. Costo: 50 pesos por persona. Menores de 10 años entran gratis. Dónde: en el GloboPuerto Volar en Globo, Francisco S/N, esquina con carretera México Tulancingo.

(Foto: Facebook Festival Teotihuacano del Asado)

5. Mercadito Ecológico. Si tienes niños pequeños, en este evento se organizará un concurso de dibujo infantil en el que hay que plasmar cómo ayudar a cuidar el medio ambiente. También habrá un show de titeres. Tú podrás participar en talleres de sustentabilidad y en un trueque para que intercambies las cosas que ya no usas. También se proyectarán documentales que abordan el tema de las maravillas naturales de nuestro país. Estarán a la venta productos ecológicos. Las actividades se realizan del 18 al 20 de octubre en Huerto Roma Verde, en Jalapa 234 Colonia Roma Ciudad de México.

(Foto: Facebook Huerto Roma Verde)

Te puede interesar:

El 19 de octubre se llevará a cabo el Oktoberfest

No olvides el Desfile de Alebrijes Monumentales que marca el inicio de Día de Muerto

Festival de Harry Potter el 19 y 20 de octubre