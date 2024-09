Todos los aeropuertos tienen una lista de objetos prohibidos. Si no eres un viajero experto, es probable que te cause duda lo que sí puedes llevar en tu equipaje y lo que no pasará por los filtros de seguridad.

Cuando se hace esta revisión, los oficiales ordenan a los pasajeros colocar sus pertenencias en una banda de seguridad y abrir su maleta. En caso de encontrar algún objeto prohibido, tienen la facultad para retenerlo.

Pero ¿qué pasa con esos artículos confiscados? En Destinos te platicamos todo sobre el tema.

Al momento de pasar por los filtros de seguridad se revisará tu equipaje. Foto: Freepik

Esto pasa con las cosas que te quitan en el aeropuerto

Antes de volar debemos revisar el reglamento del aeropuerto y las aerolíneas. En este documento se especifican las cosas que están prohibidas llevar, las cantidades máximas de productos líquidos y cómo se deben transportar los alimentos.

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil, si encuentran un objeto prohibido en tu maleta puedes retirarlo voluntariamente o, de lo contrario, las autoridades se lo llevarán a un contenedor para destruirlo. Aunque esto depende de las normativas de cada puerto aéreo.

Mientras que los objetos peligrosos (como armas de fuego y explosivos) son transportados a un oficina y resguardados por las autoridades. En el caso de las sustancias en polvo podrían incautarse para realizar una revisión sobre su contenido.

Ahora, con los objetos que son más cotidianos (como el shampoo, protectores solares o herramientas) la mayoría son donados a poblaciones vulnerables, siempre y cuando estén en buenas condiciones.

En algunos países, este tipo de artículos se donan a programas del gobierno u organizaciones benéficas para darles una segunda oportunidad. Bajo ninguna circunstancia, el personal del aeropuerto puede revenderlos.

Por otra parte, si te quitan alimentos perecederos serán desechados, ya que tienen una fecha de caducidad. Lo mismo ocurre con aquellos artículos que las autoridades consideren como “inservibles”.

Además, el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global detalla en un artículo que, aunque no es común, algunos aeropuertos tienen consideración por ciertos objetos confiscados no peligrosos.

Ello quiere decir que, luego de retirarlos de la maleta del pasajero, los almacenan para que el propietario pueda reclamarlos en sus oficinas.

Algunos objetos confiscados se donan a poblaciones vulnerables. Foto: Freepik

¿Qué cosas no te dejan pasar en el aeropuerto?

Recuerda que cada aeropuerto y aerolínea tiene sus propias restricciones. Sin embargo, hay una serie de artículos que por razones de seguridad (para los pasajeros y la tripulación) se decomisan en los filtros de seguridad:

Objetos punzocortantes: Tijeras, navajas de afeitar, cuchillos, tachuelas, entre otros artículos que puedan dañar la integridad de otra persona.

Herramientas de trabajo: Taladros, sierras, martillos, lámparas de alta intensidad, sopletes y destornilladores son sólo algunas de las herramientas que no puedes subir al avión.

son sólo algunas de las herramientas que no puedes subir al avión. Dispositivos paralizantes: Pistolas paralizantes o dispositivos para paralizar o matar animales, sustancias químicas, gases y pulverizadores o incapacitantes, tales como pimienta o lacrimógenos.

Objetos contundentes : Bates de béisbol y softbol, palos, cachiporras y clavas o equipo de artes marciales.

: Bates de béisbol y softbol, palos, cachiporras y clavas o equipo de artes marciales. Sustancias o artefactos explosivos o incendiarios (municiones o detonadores y mechas, réplicas o imitaciones de dispositivos explosivos, granadas, material pirotécnico, dinamita, pólvora , etcétera.

, etcétera. Armas de fuego y dispositivos que disparan proyectiles (pistolas, revólveres, rifles y escopetas reales, réplicas e imitaciones).

Para los aerosoles, Volaris explica que pueden pasar el filtro de seguridad cuando sean de cuidado personal o belleza y que no rebasen los 2 litros o 2 kilos en total. Asimismo, deberán estar en un contenedor con capacidad máxima de 0.5 litros / 0.5 kilos cada uno.

Finalmente, los líquidos y geles deben ser menores a 100 ml y estar en recipientes individuales dentro de una bolsa de plástico resellable, esto de acuerdo con el reglamento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cada aerolínea y aeropuerto tienen sus listados de objetos prohibidos en el avión. Foto: Freepik

