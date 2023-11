Estoy en un A350 de Iberia. Durante las próximas 10 horas volaré de Ciudad de México a Madrid en la fila 14, justo atrás de clase Business y unos metros adelante de la cabina de clase Turista.

Mi lugar corresponde a la clase Premium Economy. La aerolínea la nombró Turista Premium. Esta categoría consiste en la promesa de brindarte mayor espacio entre asientos, más opciones en la pantalla de entretenimiento, un menú de alimentos y bebidas exclusivo y una ubicación preferente, a unos pasos de la puerta.

En cuanto al espacio, en esta sección hay 93 centímetros de separación entre las filas, mientras que en clase Turista es de entre 77 y 81 centímetros. En cuanto a la reclinación del respaldo, el mío llega a los 18 centímetros; en las filas de clase Turista es de entre 13 y 15 centímetros.

Foto: Iberia

Otra ventaja de mi asiento es que tiene reposacabezas adaptable y reposapiés ajustable, haciendo un poco más cómodo un trayecto tan largo.

En lo que no hay mucha diferencia con la clase Turista es en la amplitud del sillón: 44 centímetros de esta, contra 47 de la Premium Economy. Sin embargo, sí resulta un poco más confortable.

Un detalle que ayuda a sobrellevar las largas horas de vuelo es la pantalla individual de 12 pulgadas en la que tengo más opciones de películas, series y música. También me dieron unos audífonos más grandes, cómodos y con mejor sonido. Ese es un detalle agradable para quienes gustamos de aprovechar estos viajes para disfrutar los títulos que no habíamos tenido tiempo de ver antes.

El menú gastronómico es exclusivo de la Turista Premium. Incluye, por ejemplo, un estofado de cordero especiado con canela, cúrcuma, pasas y romero, además de un cuscús atomatado. Durante el trayecto, también sirven sándwiches y algunas bebidas con o sin alcohol. Y, antes de aterrizar, dan al pasajero un refrigerio que ayuda a mitigar el hambre que siempre provoca un vuelo tan largo. Para los que son vegetarianos, igualmente se tienen opciones interesantes.

Foto: Iberia

Eso sí, pude conectar mi celular a la electricidad sin necesidad de un adaptador, y utilicé el servicio de WiFi para mandar mensajes por WhatsApp (también se puede usar Messenger o Telegram). En Turista Premium puedes acceder a ese servicio si te das de alta en su programa Iberia Plus.

Al abordar, mi turno fue después de los pasajeros de clase Business, y al llegar a Madrid, fui de los primeros en descender. Todos estos son pequeños placeres que muchas personas viajeras aprecian. Si se puede pagar unos euros más para gozarlos, habrá valido la pena el monto adicional.

Costo y beneficios de pagar un asiento en la clase Premium Economy

El relato anterior es solo un ejemplo de las experiencias que pueden vivirse al volar en la categoría Premium Economy, una opción que va en aumento en las aerolíneas del mundo gracias a los diseños de los nuevos aviones.

Esta clase está ‘a caballo’, entre Business y Turista, y poco a poco se va popularizando. Pero, ¡ojo!, a veces algunas aerolíneas prometen opciones especiales, como abordar antes o estar en las filas de adelante, pero en realidad no tienes las ventajas que ofrece la clase Premium Economy, como una cabina especial o atención preferencial.

Lee también: Cuándo será la Feria de la Piñata y la Esfera 2023 en CDMX

En cuanto a costo, un boleto en clase Premium Economy es, en promedio —dependiendo de la anticipación de compra y de la aerolínea —, 30% más costoso que en Turista, pero 65% más económico que un asiento en Business.

Antes de comprar, vale la pena revisar si de verdad conviene pagar ese monto.

Qué aerolíneas tienen Premium Economy

Al repasar las características de la categoría Premium Economy en algunas de las aerolíneas más importantes con vuelos largos desde México, la realidad es que todas ofrecen opciones similares.

La alemana Lufthansa incluye, por ejemplo, una bebida de bienvenida sin alcohol y vajilla de porcelana para servir los alimentos.

Por su parte, Air France entrega una manta acolchada y una almohada de mucho mejor calidad que en la clase Turista; mientras que la neerlandesa KLM obsequia un estuche de plástico reciclado en cada asiento, con productos básicos: cepillo de dientes, antifaz y tapones.

En cuanto a Emirates, como diferenciador de su Premium Economy, presume asientos de piel y amplias mesitas de madera, además de un menú especial. En el caso de Swiss, es posible documentar dos maletas de hasta 23 kilos.

Foto: Emirates

En vuelos al continente asiático, la japonesa ANA desarrolló un sistema de asistencia para pasajeros que necesiten atención médica a bordo, con profesionales médicos de todo el mundo las 24 horas.

Aeroméxico, que también vuela a Asia, brinda un servicio llamado AM Plus, el equivalente a Premium Economy, con una separación de asientos de entre 78 y 86 centímetros, aunque, técnicamente, están situados en la cabina de Turista.

A veces, al adquirir un boleto en Premium Economy de cierta aerolínea, resulta que el vuelo es operado por otra. Sin embargo, las empresas están obligadas a darte una opción equivalente. Por eso, hay que revisar si la empresa y el modelo del avión ofrecen los servicios que esperas recibir por la tarifa que estás pagando.

Otras aerolíneas importantes del mundo que destacan por contar con esta clase son (aunque no en vuelos desde y hacia México): American Airlines, Air Canada, Singapore Airlines, JAL, British Airways, ITA Airways, Virgin Atlantic y Qantas, que es pionera en esa categoría.

Algunas aerolíneas se esfuerzan más que otras por ofrecer diversas ventajas a sus clientes, como en el caso de Air New Zealand, que además de una atención de calidad, te dan ciertos detalles como una crema terapéutica para manos en tu kit de amenidades, elaborada con ingredientes nativos de Nueva Zelanda cultivados de manera sostenible, además de un buen espacio para estirar un poco más las piernas, lo cual resulta muy valioso.

Lee también: Costo del autobús que conecta el AIFA con el AICM

Otras, como Latam, te dan acceso a sus salones VIP y en algunos aviones tienen un baño exclusivo para la Premium Economy. En el caso de Scandinavian Airlines, en algunos aeropuertos se otorga el acceso a salas VIP y ‘fast track’ para pasar sin problema las líneas de seguridad.

Diferencias y similitudes entre las clases Premium Economy y Turista

La diferencias entre las clases Premium Economy y Turista pueden parecer mínimas, pero la segunda es una buena opción para viajeros de negocios cuyas empresas no permitan la compra de pasajes en Business; para pasajeros que por su estatura o condición de salud requieren un reposapiés.

Para quienes gusten de dormir durante el vuelo o viajen de noche, es muy probable que no encuentren asientos lo suficientemente cómodos para estirar a gusto las piernas y tener un sueño reparador, pero los vuelos diurnos pueden ser una buena experiencia para disfrutar las amenidades, la comida y las opciones de entretenimiento.

En la mayoría de los aviones, el baño estará situado en la parte de atrás, en la cabina de clase Turista (aunque el de Business quede más cerca). Para la mayoría de los pasajeros podría ser algo incómodo recorrer un trayecto tan largo por el precio que pagaron.

Foto: Iberia

Aunque es una clase muy demandada, a veces es más fácil conseguir un upgrade a Premium Economy que a Business Class, así que, si en tu aerolínea tienes ese beneficio, no dudes en solicitarlo. En vuelos que no van llenos (lo cual es difícil, pero no imposible), muchas veces es mejor ocupar una fila en la que viajes solo.

Ventajas de volar en Premium Economy

Más espacio para las piernas, aunque varía en cada una de las aerolíneas.

para las piernas, aunque varía en cada una de las aerolíneas. Asientos más anchos.

más anchos. Ángulo de inclinación del asiento más amplio.

más amplio. Pantallas de entretenimiento personal más grandes y con más contenidos.

Una mayor oferta de alimentos y bebidas.

Fuente: Skyscanner

Top 10 de las mejores Premium Economy del mundo

Skytrax, la organización de calificación del transporte aéreo internacional, elaboró un ranking de las aerolíneas con la mejor Premium Economy de 2023. La lista va en orden ascendente. La mejor la encontrarás hasta el final.

10. Japan Airlines

9. Cathay Pacific Airways

8. Air France

7. ANA

6. Qantas Airways

5. Delta Air Lines

4. Virgin Atlantic

3. Emirates

2. Singapore Airlines

1. EVA Air

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters