Psycho 3: experiencia terrorífica sobre asesinos seriales

Se acerca una de las temporadas más esperadas del año. Esta fecha está en puerta para causar terror. ¿Y tú también?

Art House México nos trae una experiencia inmersiva sobre historias y actos de los asesinos seriales más despiadados de los 60 y 70. ¿Listo para ser partícipe de esta sanguinaria experiencia?

En Destinos te contamos sobre Psycho 3: la casa del crimen para que te adentres en el terror psicológico con estas macabras historias.

Asesinos en Psycho 3

Prepara tu mente y cuerpo para experimentar en carne propia los terribles actos de cuatro casos de asesinos en cuatro cuartos distintos.

Al subir las escaleras, como si te remontaras a las épocas hippies de los 60, te encontrarás con la atemorizante familia Manson, liderados por el famoso asesino Charles Manson. Ahí, rebasados por la histeria, conocerás el caso del asesinato de Sharon Tate, perpetrado por este culto.

Continúa el recorrido para conocer la historia de Fred y Rose West, un matrimonio calificado como psicópatas sexuales ya que secuestraban y desaparecían jóvenes para cumplir con su sadismo. Verás sus mecanismos de tortura mediante rendijas tras una doble pared.

A continuación, un reto para la mente se presenta con Zodiaco, un misterioso asesino que aún hoy en día se desconoce su paradero e identidad. Este es un cuarto de escape, en el que tendrás que resolver un acertijo para salvar la vida al grupo que te acompaña. Quizá y solo quizá, si te va bien, podrás conocer quién es Zodiaco.

Avanzando en la experiencia, te convertirás en jurado de la corte, toda vez que serás partícipe del juicio de Judy Buenoano, “la viuda negra”, tras asesinar a sus dos esposos, su hijo y un intento fallido de matar a su novio. ¿Sentencia de muerte o cadena perpetua? ¡Está en tus manos!

Para finalizar, con el boom de la serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer, “el monstruo de Milwaukee”, verás cómo este psicópata atraía amantes casuales a su departamento para sentenciarlos a muerte y llegar a practicar el canibalismo.

¿Te atreves? La experiencia completa dura, aproximadamente, 70 minutos.

Cuándo y dónde es la experiencia Psycho 3

Psycho 3 estará disponible hasta el 27 de noviembre con horarios de jueves a domingo a las 8:00 y 9:30 p.m. y los domingos a las 7:00 y 8:30 p.m.

La ubicación es Calle Antonio M. Anza 11 esquina con Mérida, C. U. Benito Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Reconocerás el lugar por ser una casona color blanca, muy cerca del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.

Cuánto cuesta la experiencia Psycho 3

El precio de la entrada es de $550 pesos por persona. Tú eliges desde qué perspectiva realizar el recorrido, eligiendo alguna de las cuatro modalidades: asesino, testigo, víctima o cómplice.

Recomendaciones para Psycho 3

Al ser una experiencia que puede resultar perturbadora, la edad mínima permitida son 15 años. Personas con problemas de epilepsia, fotosensibilidad, claustrofobia, limitaciones de movilidad, con afecciones cardiacas y embarazadas no serán admitidas debido al uso de sonidos fuertes, sangre, estrobos agua y violencia explícita.

Con el fin de no entorpecer el recorrido y al ser una experiencia vivencial, deberás decir que sí a todas las indicaciones dadas por el personal y actores, así como evitar el contacto con los mismos y el mobiliario.

No se puede abandonar el grupo y, si sales en algún caso especial, no se permitirá el reingreso para no interrumpir la experiencia.

El uso de cámaras fotográficas o celulares no está permitido.

Contacto

Más información en Facebook “ART HOUSE MÉXICO”, Instagram @arthousemexico y la compra de boletos se realiza a través de la página thehivetickets.rocks.

