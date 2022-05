Por qué se prohíben los líquidos en el aeropuerto

Cuando sales de viaje, existen productos de higiene personal que no pueden faltar en tu maleta; desde champú, desodorante, hasta pasta de dientes son artículos indispensables pero, ¿qué sucede cuando viajas en avión? ¿Por qué se prohíben estos productos considerados líquidos en los aeropuertos? Te lo contamos a continuación.



Para protegerse de la amenaza de los explosivos líquidos, la Unión Europea adoptó medidas de seguridad que limitan la cantidad de líquidos o sustancias de consistencia parecida que se pueden llevar en la maleta de mano.

Steve Hersem, el entonces subdirector de la división HUMINT, una agencia privada de inteligencia humana de la CIA en Estados Unidos, reveló que la decisión de prohibir líquidos en los aeropuertos se tomó después de la operación de vigilancia llamada Overt, hecha en 2006, entre el servicio de seguridad de Reino Unido MI5 y la policía de Londres. Se descubrió un complot terrorista a través de una bebida alterada que se encontró en el equipaje del ciudadadano británico Abdulla Ahmed Ali.

Dicha investigación reveló que los terroristas planeaban atacar con explosivos 7 aviones que viajaban de Reino Unido a distintas ciudades de Estados Unidos como San Francisco, Washington, Nueva York y Chicago. Fue a partir de dicho evento que varios gobiernos del mundo, como los países que forman parte de la Unión Europea, incluyendo Reino Unido, así como Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, decidieron implementar nuevas medidas de seguridad con los líquidos que portarían los pasajeros en los aeropuertos.



Medidas de seguridad de líquidos en los aeropuertos

La Guía de Medidas de Seguridad en los Aeropuertos publicada por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, señala que está prohibida la introducción de envases que contengan LAG (líquidos, aerosoles y geles) a las zonas estériles de los aeródromos o a través de los puntos de inspección de pasajeros, a menos que se conservan en envases individuales de una capacidad no superior a los 100 ml cada uno y dentro de una bolsa resellable.



Es decir, solo están permitidos líquidos, geles y aerosoles para uso cosmético o de higiene personal, en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml, colocados dentro de una bolsa de plástico resellable de una capacidad máxima a 1 litro, por pasajero.



El contenido debe entrar sin dificultad en la bolsa que cerrará completamente, por lo que es recomendable que los envases sean de una capacidad igual o menor a 100 ml, ya que los de capacidad superior, no pueden ingresar.

Líquidos prohibidos en los aeropuertos

La página especializada en vuelos, Skyscanner, revela la siguiente lista considerada como líquido en los controles de seguridad de los aeropuertos:



- Agua y otras bebidas, sopas y jarabes.

- Cremas, pastas (incluida pasta de dientes), lociones y aceites.

- Perfumes.

- Gel, como, por ejemplo, gel de ducha o champú.

- Contenidos de contenedores presurizados, incluidos espuma de afeitar, otras espumas y desodorantes.

- Aerosoles.

- Cualquier otro de consistencia similar. Y, aquí, pueden entrar desde botes de mermelada hasta patés, salsas para untar o quesos blandos.



Excepciones de líquidos prohibidos en los aeropuertos

La guía publicada por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México también asegura que existen excepciones para transportar líquidos cuando se trate de pasajeros con necesidades dietéticas especiales, tales como alimentos y bebidas para bebé o personas bajo tratamiento médico.



“Están permitidos medicamentos, leche y alimentos para bebé, así como para necesidades dietéticas especiales. No es requerido que estos productos se coloquen dentro de la bolsa de plástico resellable, siempre que la cantidad sea razonable a la necesidad del pasajero y de su itinerario”.

Tips para ingresar de manera rápida por un punto de inspección

También, la guía recomienda seguir los siguientes tips para que sea más ágil la inspección que se aplica al equipaje de los pasajeros.



- Coloque por separado en una canastilla, la bolsa de plástico con los líquidos, geles y aerosoles.



- Si trae líquidos, geles o aerosoles mayores a 100 ml, no podrá ingresar con ellos. Si decide abandonarlos, deberá depositarlos en los contenedores ubicados en los puntos de inspección para su posterior entrega a la autoridad competente, si no, recomendamos que estos sean transportados en su equipaje documentado.

