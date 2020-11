Países de Europa que han regresado a la cuarentena por Covid-19

Desde el mes pasado Europa se enfrenta a una segunda ola de Covid-19 y muchos países han impuesto nuevas medidas de cuarentena, similares a las que vimos durante la primavera de 2020. Aquí enlistamos algunos de ellos.

Francia

Su nuevo periodo de cuarentena comenzó el 30 de octubre y podría durar, al menos, hasta el 1 de diciembre, de acuerdo con la BBC. La gente puede salir de sus casas para trabajar (si no es capaz de hacerlo desde su hogar), hacer compras necesarias, buscar atención médica, ejercitarse (máximo una hora por día y a un kilómetro de distancia de su hogar) o hacer trámites.

Todas las tiendas consideradas no esenciales, restaurantes y bares están cerrados, pero las escuelas y guarderías siguen abiertas.

Alemania

Sus restricciones comenzaron el 2 de noviembre y permanecerán hasta el día 30, por lo menos.

Han cerrado los cines, teatros, gimnasios, restaurantes y bares (solo pedidos para llevar); mientras tanto, están abiertas las escuelas y guarderías, tiendas, iglesias y estéticas (con aforo reducido y estrictas medidas de higiene).

No se permite hospedarse en hoteles por razones no esenciales.

Austria

El 3 de noviembre inició su nuevo confinamiento y termina el día 30, de manera provisional.

Fueron cerrados los museos, teatros, cines, gimnasios, zoológicos, parques de diversiones y cualquier centro cultural, a excepción de las librerías. Los restaurantes y bares puede vender comida para llevar y las tiendas están abiertas, mientras permitan una distancia de 10 metros cuadrados por cliente. En el caso de los hoteles, solo admiten viajeros de negocios.

Los tradicionales mercadillos navideños no pueden instalarse, al menos hasta el 30 de noviembre.

Al 12 de noviembre, hay un toque de queda entre las ocho de la noche y seis de la mañana.

Italia

Actualmente hay un toque de queda entre las 10 de la noche y las cinco de la mañana. A nivel nacional están cerrados los museos, gimnasios, teatros y cines, pero están abiertas las escuelas (excepto a partir de educación secundaria). El transporte público está operando a 50% de su capacidad.

El país europeo está dividido en zonas rojas, naranjas y amarillas, dependiendo del número de contagios. En las áreas rojas (como la región de Lombardía y Calabria) y naranjas (como Puglia y Sicilia) están cerrados los bares y restaurantes. En las zonas amarillas (como Toscana y Umbría) sí abren, pero solo hasta las seis de la tarde.

España

Desde el 25 de octubre, el gobierno declaró un nuevo estado de emergencia; inicialmente duraría 15 días, pero fue extendido hasta mayo de 2021.

En todas las regiones de España, excepto las Islas Canarias, la gente debe quedarse en casa entre las 11 de la noche y las seis de la mañana; solo se permite salir por motivos laborales, comprar medicina o proporcionar cuidados a niños y adultos mayores.

Las medidas pueden variar entre una región y otra.

Reino Unido

Las medidas de confinamiento varían según te encuentres en Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte.

En Inglaterra, la cuarentena durará por lo menos hasta el 2 de diciembre. Entre otras normas, los restaurantes y pubs solo venden órdenes para llevar y las tiendas no esenciales han cerrado. Las escuelas están abiertas.

Escocia desarrolló un sistema de cinco niveles, basado en el número de contagios y las actividades permitidas. Hasta ahora no hay lugares en el nivel cero (el más permisivo) ni en nivel cuatro (el más restrictivo).

Gales está en confinamiento más estricto hasta este 9 de noviembre. Las tiendas no esenciales, restaurantes y pubs están cerrados, mientras los supermercados permanecen abiertos pero no pueden vender artículos no esenciales. Los estudiantes de secundaria en adelante no van a la escuela.

A Irlanda del Norte le faltan dos semanas de confinamiento, al menos.

Irlanda

Tiene medidas de cuarentena desde el 22 de octubre y está planeado que duren seis semanas (aunque se revisará su estatus a la cuarta semana).

Las escuelas y guarderías permanecen abiertas, pero la mayoría de tiendas no esenciales, restaurantes y bares están cerrados (los dos últimos con órdenes para llevar).

Bélgica

Desde el 2 de noviembre y hasta mediados de diciembre, por lo menos, están cerradas todas las tiendas consideradas no esenciales y negocios como estéticas; los comercios esenciales deben cerrar a las 10 de la noche. No están permitidos los mercadillos navideños.

Aunque los bares y restaurantes están cerrados, pueden ofrecer comida para llevar; en el caso de los hoteles, solo se admite el room service. La venta de alcohol está condicionada a hacerse con comida y se prohíbe después de las ocho de la noche.

Las guarderías siguen abiertas y las escuelas permanecen cerradas por periodo vacacional hasta mediados de noviembre. El trabajo debe hacerse desde casa siempre que sea posible.

En las regiones de Bruselas y Valonia hay un toque de queda entre las 10 de la noche y seis de la mañana. En Flandes, va desde la medianoche hasta las cinco de la mañana.

Portugal

Se ha declarado el estado de emergencia y, a partir de este 9 de noviembre, habrá un toque de queda en 121 municipalidades (11 de la noche a cinco de la mañana entre semana, y desde la una de la tarde en fines de semana), según Euronews. Estas áreas corresponden al 70% de la población del país.

Desde el 4 de noviembre se habían establecido nuevas medidas de confinamiento.

Países Bajos

Sus nueva cuarentena inició desde el 13 de octubre y durará al menos dos semanas más. Como en otros países, los restaurantes y bares solo dan órdenes para llevar; esto incluye a las famosas “coffee shops”. La venta de alcohol está prohibida a partir de las ocho de la noche.

Están abiertas las escuelas y gimnasios, mientras los museos, teatros, cines, zoológicos y parques de diversiones ya cerraron.

República Checa

Fue el primer país de Europa que estableció un nuevo confinamiento y, aunque terminaba el 3 de noviembre, fue extendido hasta el día 20. Están cerrados los negocios no esenciales y las escuelas.

Dinamarca

Desde septiembre reintrodujo medidas precautorias por el aumento de casos de Covid-19, y actualmente hay restricciones que permanecerán hasta el 2 de enero de 2021. Por ejemplo, el cierre de restaurantes y bares en Copenhague y sus alrededores.

Siete provincias de Jutlandia están en confinamiento y su población no puede visitar otras regiones del país, debido a una mutación de coronavirus descubierta en visones, la cual puede transmitirse a humanos.

Actualizado: 8 de noviembre