Nominan desayuno de un hotel de Tlaxcala como el mejor del mundo

El “placer de los sentidos” es el eslogan con el que Molino de los Reyes, un hotel boutique en Tlaxcala, acoge a miles de clientes provenientes de muchas partes. Tras seis años de experiencia, su restaurante tiene la fama de ofrecer un extraordinario menú, quizá el mejor, se dice, pero no solo del estado por lo que vemos, pues consiguió ser nominado al Mejor Desayuno del Mundo por los Prix Villegiature Awards 2022 en Francia.

Tal es su éxito, que los chilangos hacen dos horas de camino para disfrutar de un desayuno en el antiguo molino del siglo XVIII.

"Por los memes de que Tlaxcala no existe, la gente llega creyendo que no puede hacer nada aquí, pero se van con experiencias maravillosas", nos comenta en entrevista Erika Cisneros, directora de este hotel boutique.



Para Juan Manuel Balera, gerente de Molino de los Reyes, es un orgullo haber recibido esta nominación, puesto que no solo están representando a México frente a cadenas hoteleras internacionales, sino también porque ponen en alto la gastronomía tlaxcalteca.

Foto: Molino de los Reyes

Nominado al Mejor Desayuno del Mundo por los Prix Villegiature Awards 2022

La nominación de los Prix Villegiature Awards 2022, no corresponde a un plato en específico, sino al menú que se sirve en el desayuno. Este tiene recetas de la familia de la directora de Molino de los Reyes, originaria de Tlaxcala, como el mole de la abuela, presente en chilaquiles, pechugas de pollo y otros platillos.

El esfuerzo por mostrar una identidad tlaxcalteca no queda ahí, ya que compran sus productos a vendedores locales para generar una ganancia económica en la región.

La cultura del municipio de Totolac también está presente en su carta. Los quelites y los quintoniles frecuentan las mesas del pueblo y del hotel, puesto que los usan en omelettes.

Por otro lado, hay otros ingredientes que producen dentro de la propiedad. Para las gorditas de chicharrón usan maíz criollo que nixtamalizan en el momento; el mole, por su parte, también tiene su proceso artesanal, desde la selección de chiles con los vendedores locales hasta molerlos en un molino; el pan, las pastas y las tortillas también son elaboradas al instante.

Además de los anteriores platillos que puedes disfrutar en las mañanas, prueba la cola de res en adobo, una receta de su bisabuela, también de las más aclamadas pero para la hora de la comida, lo mismo que el guajolote, que tiene un valor tan significativo en la región de Totolac, ya que en las fiestas solo lo sirven para los invitados más importantes.

Foto: Molino de los Reyes

En este sentido, la idea del menú, según Erika Cisneros, “no solo es que sea rico, sino que se vea bonito”. Por consiguiente, son cuidadosos en el montaje de mesas, en la estética de sus comidas y, sobre todo, buscan que genere una experiencia redonda que integre la arquitectura y la naturaleza que rodea Molino de los Reyes.

Cisneros nos cuenta que, en realidad, no saben como es que representantes de los Prix Villegiature Awards 2022, dieron con el restaurante Molino de los Reyes en Tlaxcala. Solo recibieron la notificación. Al igual que otros galardones, estos cuentan con críticos que se hospedan en secreto para calificar los servicios de un hotel.

Trabajar en las experiencias

Este hotel boutique está dentro de un molino de trigo del siglo XVIII. Su arquitectura barroca ofrece un ambiente para que los comensales permanezcan en la sobremesa. Además, el río de manantial que atraviesa el lugar genera una sensación de calma que hace que los visitantes quieran quedarse por más tiempo.

Pero la experiencia no queda ahí, ya que las ocho habitaciones del hotel tienen un concepto distinto entre sí, tanto en el inmobiliario como en la decoración. A su vez, ofrecen un servicio personalizado que permite elegir el aroma de las habitaciones y la línea de productos de higiene personal.

Foto: Molino de los Reyes

Hay cuatro habitaciones que están construidas cerca del río, lo que ofrece un pacífico sonido del agua corriendo. Estos espacios sí incluyen WiFi.

Las otras cuatro habiaciones se aíslan del sonido externo. No ofrecen internet por lo que son ideales para las personas que quieran desconectarse de la rutina.

Las tarifas varían de acuerdo con la temporada de demanda, pero rondan entre los $3,500 y $5,500 pesos por noche por habitación.

Para que te relajes aun más ofrecen servicio de spa y ritual de temazcal. Disponen de caminatas por el llama 'sendero mágico', además de experiencias románticas.

Si quieres visitar Molino de los Reyes, está en la calle Los Molinos s/n, Los Reyes Quiahuixtlán, a 10 minutos de la ciudad de Tlaxcala.

Foto: Molino de los Reyes

Contacto

molinodelosreyes.com/index.html

Facebook: Molino de los Reyes

Instagram: @molinodelosreyes

Teléfonos: (246) 468 5560 y (246) 468 6330

Qué es el Prix Villegiature Awards

Los Premios Villegiature fueron creados en 2003 con sede en Francia. Reconocen lo mejor de lo mejor en el sector hotelero del mundo. Son 22 corresponsales de prensa y jefes de redacción los encargados de hacer las votaciones y seleccionar a los ganadores en 19 categorías.

Estos son patrocinados por las empresas RUYI, especialista en figuras de porcelana; M. Chapoutier, empresa dedicada en champagne y vinos; D-EDGE, proveedora de tecnología para hoteles; y Elixia, empresa fabricante de una limonada artesanal francesa.

En esta vigésima edición, México reúne a 11 hoteles que compiten por llevarse un premio este año. La ceremonia será el próximo lunes 17 de octubre en París, en los salones de la Embajada mexicana en Francia.



