Noctambulante: campamento de películas de terror en Xochimilco

Faltan muy pocos días para Halloween, y días previos a este tenebroso día, Xochimilco tendrá un campamento de películas de terror.

Noctambulante celebrará en una chinampa sus 14 años de vida. Ahí te espera un campamento de miedo cobijado por la luz de la luna en una fecha llena de fantasmas, monstruos y muertos vivientes.

Te contamos los detalles para que asistas a este campamento en uno de los sitios más icónicos de la Ciudad de México.

Qué habrá en Noctambulante

Será un campamento que durará toda la noche, por lo que debes ir bien preparado con tu casa de campaña, sleeping bag y ropa cómoda y abrigadora para disfrutar de Noctambulante.

Habrá dos zonas de proyección en la chinampa de La Llorona, donde tú elegirás qué película ver. Las proyecciones comienzan desde las 8:00 p.m. y terminan a las 7:00 a.m. del día siguiente.

En la zona 1 podrás ver películas como Last Night in Soho, Acción Mutante, Saint Maud, Mad God, Nightmare on Elm Street part 3.

En la zona 2 se proyectarán Scary Stories to Tell in the Dark, Blacula, The Houses October Built, Ceremonia Sangrienta y una función sorpresa.

La chinampa tendrá servicio de sanitarios y venta de alimentos y bebidas, así que es recomendable llevar dinero extra por si quieres acompañar las películas con una buena comida.

Si te cansaste de estar viendo la pantalla grande y quieres algo más vivencial, también habrá oportunidad de visitar la misteriosa Isla de las Muñecas con un costo adicional. Las trajineras salen desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am

Dónde y cuándo se realizará Noctambulante

Tienes una cita el próximo sábado 29 de octubre. Se recomienda llegar desde temprano para obtener un buen lugar y disfrutar del ambiente previo. El servicio de las trajineras que te llevarán a la chinampa comienza a las 4:00 pm. y hasta la medianoche.

El lugar de encuentro será en el Parque Ecoturístico Michmani, ubicado en Anillo Periférico 7695, Parque Ecológico de Xochimilco, Xochimilco, Ciudad de México.

Cuánto cuesta la entrada a Noctambulante

Actualmente se encuentran en la cuarta fase de venta de boletos que se extiende hasta el viernes 28 de octubre con un costo de $470 pesos por boleto individual, $800 para parejas y $2,300 el paquete familiar con seis boletos.

El día del evento, el precio subirá a $480, $850 y $2,400 respectivamente.

Ojo: el costo del boleto incluye el traslado ida y vuelta hacia y desde la chinampa, la zona de camping y acceso a ambas secciones de proyección.

Contacto

Más información y compra de boletos en panicodemasas.org, en Facebook “Proyecto Noctambulante” y Twitter @Noctambulante.

