Una noche al año, dentro de la Torre Latinoamericana, se realiza Leyenda de Difuntos, un recorrido guiado por diferentes pisos del que fuera el primer rascacielos de la Ciudad de México. En 2020, seguirá ofreciéndose esta experiencia, pero ahora con modificaciones que se adaptan a la nueva realidad para que la estancia de los visitantes sea segura.



De qué se trata Leyendas de Difuntos

Desde hace ocho años se realiza este recorrido. Hay tres escenarios instalados en tres pisos de la Latino que, generalmene, están cerrados al público. El lugar es ambientado, por supuesto, con una temática de Día de Muertos, y un anfitrión conduce a oscuras a un grupo de visitantes a través del edificio mientras narra varias leyendas escalofriantes del Centro Histórico.

En otros años se visitaba el sótano pero ahora, debido a la pandemia, no será posible debido a que ese espacio es muy reducido y sin ventilación.

Cómo será el recorrido de Leyendas de Difuntos en tiempos de Covid-19

Los organizdores aclaran que la decisión de realizar este año la experiencia se hizo primordialmente para no romper la tradición de ocho años que ahora está enfocada en cumplir con todos los protocolos que indican las autoridades competentes. El cupo de la entrada es limitado: únicamente 60 personas podrán ingresar y los recorridos se dividirán en grupos de 20 a 25 personas para respetar el distanciamiento social.

Los elevadores también tendrán un aforo máximo de 5 personas para evitar aglomeraciones y, dependiendo de la cantidad de personas que acudan, se podrá subir a la terraza.

La entrada al evento estará regulada con toma de temperatura, tapetes de sanitización, aplicación de gel antibacterial y el uso de cubrebocas obligatorio. S no cubres todos los filtros de seguridad, se te negará el acceso.

Otros años se organizaba una cena o merienda con chocolate caliente y pan de muerto pero ahora no será posible, sin embargo incluirá un pequeño regalo: una calaverita de chocolate personalizada como souvenir.

El tiempo total de la visita es de una hora aproximadamente y está dirigido a familias y grupos de amigos cercanos. Puedes ir disfrazado si así lo deseas.

Cuándo será el recorrido nocturno de leyendas en la Torre Latino y cuánto costará

El recorrido Leyendas de Difuntos dentro de la Torre Latino está programado para el 29 de octubre a las 7:30 de la noche.

La entrada es de 250 pesos por persona y la venta de boletos es completamente en línea. Para adquirir tus entradas visita www.miradorlatino.com o también a través de Boletia.

Date prisa porque al ser cupo limitado, los boletos pueden agotarse de un momento a otro.

