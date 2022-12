No hagas estas cosas en el avión porque te ponen en peligro

Viajar en avión puede ser la opción más rápida y cómoda de llegar a nuestro destino. Sin embargo, hay prácticas comunes que llegamos a realizar como pasajeros pueden ponernos en peligro.

Empecemos por lo obvio. Cuando viajas en avión lo primero para nuestra seguridad es respetar las indicaciones de los sobrecargos y las reglas de la aerolínea. Ello implica, no cargar objetos prohibidos; usar el cinturón de seguridad siempre que el indicador esté iluminado; apagar los dispositivos electrónicos; no fumar ni siquiera cigarros electrónicos; no consumir bebidas alcohólicas que no hayan sido servidas directamente por un auxiliar de vuelo.

Además de ello hay que evitar bromas, como sugerir que alguien está armado, mencionar una falla o amenaza y, por supuesto, no ser irrespetuoso con la tripulación y el resto de los pasajeros.

Seguro ya conoces todas esas reglas pero, ¿sabías que dormir en el avión podría ser peligroso? Conoce los detalles de ese y otros riesgos.

¿Por qué no es recomendable dormirse en el avión?

Cuando se trata de un viaje largo procuramos descansar en el avión para llegar con energía al destino. Incluso solemos desvelarnos o dormir menos la noche anterior, pero esto podría no ser la mejor idea.



Imagen: Unsplash

No estamos diciendo que no puedas dormir unas horas a bordo del avión, pero no te recomendamos no hacerlo durante el despegue y el aterrizaje. La razón no solo está relacionada con perderte las instrucciones de los sobrecargos sino con tu salud.

Una investigación de MedlinePlus, un servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, alerta que si duermes en la fase del despegue o aterrizaje corres el riesgo de presentar problemas en los oídos.

La razón es que las trompas de Eustaquio, los conductos que conectan los oídos con las fosas nasales, solo pueden adaptarse al cambio de presión si estamos despiertos, pero al dormir, debido al cambio repentino de altitud se afecta la presión del aire en los oídos.

Lo menos que te puede suceder es sentir que tienes tapados los oídos y que escuchas bajito, pero el problema puede ser grave al experimentar confusión, infecciones y daños en el tímpano.

Leer también: Cuántas veces puedes entrar a Estados Unidos con visa de turista

Dejar de usar cubrebocas en el avión

La pandemia de Covid-19 nos obligó a acostumbrarnos al uso del cubrebocas, pero poco a poco esta medida se ha ido relajando. La recomendación es que lo sigas utilizando cuando viajas en avión.

Y no lo decimos solo por el riesgo de Covid-19 sino porque, según un artículo publicado en Public Health Panorama, la revista de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer un estudio según el cual el aire de la cabina suele estar contaminado con aceites del motor y otros fluidos que pueden llegar a afectar seriamente la salud de los pasajeros.



Imagen: Unsplash

En la investigación se concluyó que pilotos y sobrecargos suelen presentar problemas crónicos debido a la exposición constante al ambiente del avión.

Pero tú solo estarás algunas horas, ¿entonces? Incluso así es buena idea el cubrebocas, pues el aire del interior de un avión se regenera cada 2 o 3 minutos. Esto significa que hay muy poca humedad, lo que aumenta el riesgo de resfriados e infecciones respiratorias porque los virus que los provocan se desarrollan mejor en esas condiciones.

Y no solo eso, un estudio de la Universidad de Alabama alertó que bacterias como la E. coli, causante de infecciones de orina y diarrea, pueden sobrevivir hasta una semana dentro de un avión.

No pases todo el vuelo sentado

Si el vuelo va a durar varias horas, es probable que presentes molestias, como dolores de cabeza, estreñimiento y fatiga.



Imagen: Unsplash

Por ello, lo mejor es levantarte y caminar cada hora, siempre que sea posible, para activar la circulación de las piernas y, si se te hinchan, flexiónalas y procura permanecer sin zapatos. También procura beber agua, pues la falta de humedad ocasiona deshidratación.

Y, si tienes algún padecimiento, como enfermedades de corazón o pulmón, pregunta a tu médico sobre las recomendaciones a seguir pues la altitud y la falta de oxígeno disponible pueden empeorar tu condición.

Quienes usan lentes de contacto deben tomar precauciones y, de preferencia, optar por los de armazón durante el viaje, pero si eso no es opción, entonces deben humedecer los lentes de contacto con frecuencia para compensar la escasa humedad en la cabina.

Leer también: Cuánto costará sacar el pasaporte mexicano en 2023

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters