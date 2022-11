Navidad en el Paraíso, conoce esta experiencia en Las Estacas

Las celebraciones por las fiestas decembrinas ya se están cocinando. De hecho, el gobierno de la Ciudad de México ya anunció que este año regresará por segunda ocasión la Verbena Navideña en el Zócalo, evento lleno de nochebuenas, juegos mecánicos y diversión, que sustituyó a la enorme pista de hielo.

De igual manera, ya se confirmó que el parque temático Navidalia 2022 abrirá a partir del miércoles 7 de diciembre en el Parque Alameda Poniente en Santa Fe. La venta de boletos al público comienza mañana, viernes 11 de noviembre.

Otro evento que podremos disfrutar será Christmas In The Park en Six Flags México, a pesar de que el parque no ha anunciado de manera oficial cuando dará inicio su temporada navideña, podemos intuir que, debido al horario que han publicado en su página oficial, iniciará a finales de noviembre.

Pero si lo que estás buscando es un lugar en donde puedas celebrar la noche del 24 de diciembre y compartir una rica cena con tus amigos o en familia, entonces debes de conocer la propuesta del Parque Natural Las Estacas, ya que tendrán un evento para toda la familia precisamente en Nochebuena. En Destinos te traemos todos los detalles para que te animes a vivir la víspera de Navidad de una manera diferente.

Navidad en el Paraíso

Las Estacas se encuentra a menos de dos horas de CDMX, en el estado de Morelos. En este parque natural de exuberante vegetación, con pozas y un río cristalinos, se llevará a cabo Navidad en el Paraíso, un evento en el que podrás disfrutar de la cena navideña, romper piñatas y recibir la visita de Santa Claus.

“La magia de la Navidad también se vive en Las Estacas. Elige celebrar esta fecha con una experiencia sin igual: el río azul turquesa, las luces cálidas y una decoración exquisita. Disfrutarás de una cena tradicional, piñatas e incluso la visita de Santa Claus”, es la invitación que está realizando este parque.

El evento será el 24 de diciembre a partir de las 20:00 horas y terminará el 25 de diciembre a la 1 de la mañana.



De acuerdo con la información publicada en el sitio web del parque, la cena de Navidad incluye lo siguiente:

- Pavo con gravy

- Ensalada de manzana

- Ensalada nenúfar

- Jalea de arándanos

- Gelatina de vino tinto

- Arroz con frutos secos

- Espagueti con jitomates deshidratados

- Galletas de jengibre

- Buñuelos con miel

Aquellas personas que quieran una opción vegetariana podrán pedir un menú especial que incluye lo siguiente:

- Lasaña con hongos

- Ensalada nenúfar

- Ensalada de manzana

Este evento es de cupo limitado, por lo que se tiene que realizar una previa reservación para tener acceso al mismo. A través de las redes sociales de Parque las Estacas puedes ponerte en contacto.

Al momento de realizar la reservación es importante que, si asistes con niños menores a 90 centímetros, solicites una silla extra, así como un menú especial con costo adicional.



Foto: Instagram / Parque las Estacas

¿Cuánto cuesta ir a Navidad en El Paraíso?

Los costos de esta cena navideña son: 950 pesos para los adultos y 600 para los niños. No incluye bebidas y aunque el descorche es gratis, esto no aplica para los mezcladores.

También es importante señalar que el costo es solo por esta experiencia de Navidad, es decir, no se incluye alojamiento o la entrada al parque.

en la carretera Tlaltizapán-Cuautla S/N kilómetro 6, colonia Bonifacio García, en el municipio de Tlaltizapán,

