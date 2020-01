La CDMX cuenta con varios edificios o lugares que pueden ofrecernos vistas impresionantes de la ciudad, si quieres disfrutar de esta experiencia puedes aprovechar estos días en los que todavía hay poca gente por las calles y lanzarte a conocerlos.

Si no saliste a ningún lado en estos días, es la oportunidad perfecta para ir a estos sitios ya que la ciudad se encuentra más tranquila y puedes disfrutar de la vista sin prisa.

A continuación te decimos cuáles son los mejores miradores en la CDMX.

Mirador de Torre Latinoamericana

Uno de los mejores miradores en la CDMX es este. Se encuentra en el centro de la ciudad y seguramente has caminado a sus alrededores. Si nunca has subido al mirador es tu oportunidad de hacerlo.

Desde aquí podrás observar toda la ciudad, su costo es de 120 pesos y 80 para los niños.

(Foto: Pixabay)

Dónde : Torre Latinoamericana

Horario : Lunes a domingo de 9 am a 10 pm



Cerro del Tepeyac

Este otro mirador de la CDMX se encuentra en el norte de la ciudad y está ubicado en la Basílica de Guadalupe. La entrada es gratuita, pero prepárate para subir varias escaleras para llegar a él, aunque sin duda la vista valdrá la pena.

Una vez que hayas disfrutado del paisaje, puedes comer algún aperitivo en uno de los puestos que se encuentran bajando del mirador.

Dónde : Basílica de Guadalupe

Horario : Lunes a viernes de 8 am a 5 pm

Mirador de Torre Mayor

La Torre Mayor además de ser uno de los edificios más importantes y altos también es uno de los mejores miradores de la CDMX.

Aunque principalmente es un edificio con oficinas, también está abierto al público que quiera disfrutar de la vista de la ciudad en su mirador. Para poder accesar a él deberás pagar 70 pesos aproximadamente.

(Foto: Sitio Torre Mayor)

Dónde : Paseo de la Reforma 505.

Horario : Lunes a viernes de 7 am a 10 pm, sábado y domingo de 9 am a 9 pm



Café Don Porfirio

Este lugar se encuentra en el octavo piso de Sears en el centro histórico. Su ubicación hará que puedas apreciar el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central y parte de la calle Madero.

Para poder disfrutar de la vista tendrás que consumir algo del restaurante y para apreciar el paisaje no hay nada mejor que disfrutar de un café.

Dónde : Sears Centro Histórico.

Horario: Lunes a domingo de 11 am a 8:30 pm.

Mirador del Monumento a la Revolución

Uno de los lugares que puedes visitar en vacaciones es el Monumento a la Revolución que además de ser museo cuenta con uno de los mejores miradores de la CDMX.

Este edificio tiene un elevador que te evitará subir las escaleras que te llevan hasta el mirador. Tiene un costo de 60 pesos, lo ideal es visitar el monumento al atardecer. Además, después puedes ir a alguno de los bares o cafeterías cercanas.

(Foto: Pixabay)

Dónde: Monumento a la Revolución.

Horario: Lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes y sábados de 12 pm a 10 pm, domingo de 10 am a 8 pm.















World Trade Center

Sin duda uno de los miradores más conocidos es el que se encuentra en el restaurante Bellini del World Trade Center. Este restaurante está en el piso 45 del edificio y una de sus características es que es giratorio por lo que podrás apreciar desde distintos puntos toda la ciudad.

Como es un restaurante, para poder tener una vista privilegiada de la CDMX deberás consumir algún alimento o bebida del mismo.

Dónde: Restaurante Bellini en el WTC.

Horario: Lunes a sábado de 1 pm a 1 am y domingo de 9 am a 12 am.

