Lugares donde comer y pasear barato (y bien) en Nueva York

¿Mueres por ir a Nueva York por unos días pero tu presupuesto no es el más holgado? ¿Sufres pensando en todo lo que tienes que pagar además del avión y el hotel pero no quieres sacrificar en materia de actividades? ¡No padezcas más! Es una verdad universalmente reconocida que en la Ciudad de los Rascacielos puedes encontrar de todo, desde los lugares más exclusivos, caros y sofisticados, hasta una buena cantidad de opciones BBBC (buenas, bonitas, baratas ¡y cool!). Para pasar días inolvidables sin tener que invertir todo tu patrimonio en unas vacaciones, checa aquí algunas actividades que harán de tu visita a Nueva York un placer ¡muy económico!

Lugares cool donde comer y pasear barato en Nueva York

The Vessel (la vasija, en español) es una de las atracciones más nuevas de Manhattan. Se trata de una escultura interactiva de 46 metros de altura, creada por el diseñador inglés Thomas Heatherwick, famoso por sus espectaculares construcciones de inspiración orgánica. The Vessel no es la excepción, pues semeja un enorme panal de abejas. Cada ‘celda’ es uno de los 80 ‘pisos’ conectados entre sí, para subir y bajar como quieras. The Vessel ofrece magníficas vistas del río Hudson, de Midtown y mucho más allá. Desde luego, es uno de los sitios más instagrameables de la ciudad, así que no olvides llevar tu cámara o, por lo menos, tu teléfono.

Lo mejor del caso es que subirte a The Vessel ¡es gratis! Puedes reservar tus boletos en línea en el sitio tickets.hudsonyardsnewyork.com. También puedes llegar y pedirlos directamente en el kiosco al lado de la entrada; si no hay mucha gente o no es fin de semana, lo más probable es que puedas entrar enseguida.

Hudson Yards, donde se ubica esta construcción, es un barrio que la ciudad está impulsando con todo. Las propiedades ahí cuestan una fortuna y, por lo mismo, hay mucho qué conocer y explorar en los alrededores, así que una vez que hayas recorrido The Vessel, podrás darte una vuelta por el rumbo.

Leer también: Los 10 mejores lugares para viajar en 2020, incluida Nueva York

Dirección: The Shops and Restaurants at Hudson Yards, New York City.

Horario: abre a las 10:00 am, cierra a las 9:00 pm.

Costo: ¡gratis!

Ruta HighLine, Museo Whitney y el Chelsea Market

El recorrer esta ruta, que incluye algunos de los atractivos más novedosos de la Gran Manzana, puede ocuparte la mayor parte de un día y uno muy agradable. Empieza subiendo al HighLine, un parque ‘linear’ muy sui géneris de unos dos kilómetors de largo, creado sobre una antigua red ferroviaria abandonada por muchos años, que recorría el lado oeste de la ciudad. Para acceder a él hay 11 puntos de entrada a distintos intervalos, pero la mejor experiencia la obtendrás si subes por el extremo sur, en las calles Gansevoort y Washington del Meatpacking District, uno de los barrios más pintorescos de Manhattan. El recorrido te llevará hacia el famoso Standard Hotel, muy cerca de Chelsea Market, de varias galerías de arte icónicas y de la nueva sede del Museo Whitney, cuyo edificio fue creado por el famoso arquitecto, Renzo Piano.

Leer también: la arquitectura que forma el nuevo perfil de Nueva York

El Whitney alberga arte estadounidense y enfatiza la exhibición de artistas vivos. Es un museo luminoso y muy atractivo cuyas terrazas que abren hacia el HighLine ofrecen vistas espectaculares para tomar una y mil fotos para tu Insta. Es famoso por su bienal, la cual, como su nombre lo indica, se lleva a cabo cada dos años, sin embargo, su exposición permanente vale toda la pena de ver.

Una vez que hayas recorrido el Whitney, prepárate para un festín. Dirígete hacia Chelsea Market, el cual ofrece un concepto tipo Mercado Roma –distintos pequeños locales informales de comida mezclados con otros más establecidos- aunque mucho más grande y variado. Ofrece delicias culinarias de todas las especialidades y precios. Tómate tu tiempo para elegir, porque seguro se te antojará ¡todo! También hay boutiques, por si el shopping es lo tuyo, lo tuyo.

Direcciones: Whitney Museum of American Art, 99 Gansevoort Street, Lower Manhattan, New York City. Chelsea Market, 75 9th Ave, New York City.

Horarios: High Line: En invierno abre a las 7:00 am y cierra a las 7:00 pm, en otras estaciones del año el horario puede variar. Museo Whitney: Abierto de 10:30 am a 10:00 pm. Chelsea Market: 7:00 am a 12:00 am.

Costos: High Line: ¡Gratis! Museo Whitney: 25 dólares por adulto; tercera edad y estudiantes ,18 dólares. Los viernes de 7:00 a 10:00 son de ‘paga lo que quieras’.

Brooklyn

De ser un barrio ‘segundón’, subordinado al glamouroso Manhattan, Brooklyn se ha transformado en el proverbial cisne de ser el patito feo. Los (antes conocidos como) hípsters, millennials y demás tribus de edades cercanas, lo han adoptado como su reino y lo han convertido en uno de los barrios más cool de Nueva York. Hoy en día, ninguna visita a la ciudad está completa sin darte una vuelta por Brooklyn.

Leer también: Microhoteles: la oferta de alojamiento más económica, pero con mucho estilo

Lo primero que hay que hacer es caminar el Brooklyn Bridge, infinitamente instagrameable y un ‘must’. Podrás tomarte mil fotos a lo largo de tu recorrido y captar magníficas vistas del Manhattan Skyline. Cuando llegues a Brooklyn, aterrizarás en Dumbo (que significa Down Under the Manhattan Bridge Overpass, es decir, literalmente, ‘bajo el puente de Manhattan’) y al Brooklyn Bridge Park, un parque creado donde atracaban los ferries, y aunque aún los puedes ver ahí, tiene otros atractivos como el Smorgasburg, un mercado de comida al aire libre que se monta ahí los sábados con cientos de deliciosas opciones para comer y beber.

El Jardín Botánico de Brooklyn, en el hermoso Prospect Park, es otro gran sitio a visitar. Además de sus miles de especies ubicadas a lo largo de sus 21 hectáreas, cada primavera puede disfrutarse del festival Sakuri Matsuri, donde podrás ver sus más de 70 cerezos en flor ¡sin necesidad de ir hasta Tokio!

Otro divertido punto en Brooklyn es Coney Island, una zona con un parque de diversiones llamado Luna Park y todo lo que un tradicional y peliculesco lugar de este tipo trae consigo: stands de helados, juegos de destreza, juegos mecánicos y miles de deliciosas y poco sanas golosinas como algodones de azúcar, helados, hot dogs y demás.

Direcciones: Smorgasburg, 90 Kent Ave, Brooklyn, New York. Brooklyn Botanic Garden, 990 Washington Ave, Brooklyn, New York.

Horarios: Smorgasburg se pone los sábados de 11:00 am a 6:00 pm. Brooklyn Botanic Garden abre de 10:00 am a 4:30 pm.

Costo: En el Brooklyn Botanic Garden, los boletos cuestan entre 8 y 15 dólares.