Si estás planeando un viaje familiar con niños, es muy probable que te hayas preguntado si los más pequeños del hogar pagan boleto de avión como adulto, o desde qué edad se requiere. Aquí te dejamos la respuesta.

¿Los niños pagan boleto de avión?

En México, los menores de 2 años no necesitan pagar la tarifa de un boleto de avión mientras estén acompañados de un adulto y no ocupen un asiento (si lo ocuparan, sí se tendría que pagar un boleto aunque no rebasen la edad). Te tienen que expedir un pase de abordar para el niño, sin costo.

Los menores de 2 años no tienen derecho a una franquicia de equipaje. Sin embargo, puedes llevar una carriola sin costo adicional sobre tu propio equipaje, de acuerdo con la Ley de Aviación Civil.

Estados Unidos y Canadá

En vuelos hacia Estados Unidos y de regreso, los menores de 2 años no pagan un boleto completo si no ocupan asiento, pero sí se aplican cargos extra.

Por ejemplo, la aerolínea United especifica que, si vas de México a Estados Unidos con un niño menor de 2 años, solo pagas impuestos sobre su boleto. Delta asegura en su sitio web que, para viajes internacionales, usualmente se cobra 10% sobre el precio del boleto del adulto, aunque esto depende del país.

En Canadá las reglas son similares. La aerolínea Air Canada te permite viajar con un niño sentado en tus piernas sin pagar boleto, siempre y cuando sea menor a 2 años y el vuelo sea dentro de ese país o hacia Estados Unidos, indica el sitio web SeatGuru. Para viajes internacionales (a excepción de Estados Unidos), la aerolínea cobra el 10% del boleto más impuestos.

Cabe mencionar que autoridades como la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, el gobierno de Canadá y la Agencia Europea de Seguridad Aérea recomiendan pagar por un asiento para los menores de 2 años; se tiene que llevar un asiento de seguridad aprobado o un cinturón de seguridad especial.

En Europa

Con la aerolínea Iberia, los menores de 2 años sin asiento pagan entre 10% y 30% del boleto para adulto. Para niños de entre 2 y 11 años se aplican descuentos sobre el pago del boleto, pero esto depende del destino y la tarifa que elijas (en la más económica no se aplican los descuentos).

Con la aerolínea Lufthansa, los menores de 2 años no pagan boleto si vuelan sin asiento y dentro de Alemania; para viajes internacionales se aplica el 10% de la tarifa regular. Los niños de entre 2 y 11 años pagan el 75% del boleto, por lo general.

Air France cobra el 10% del boleto para los menores de 2 años sin asiento. Los niños de entre 2 y 11 años obtienen descuentos de hasta 20% en vuelos cortos y 33% en vuelos de mediano o largo alcance; todo depende de la tarifa que elijas en tus boletos.

Con British Airways también pagas el 10% por viajar con un niño menor de 2 años sin asiento. En algunas tarifas, aplica un descuento de 25% para niños de entre 2 y 11 años.

La aerolínea KLM dice en su sitio web que los menores de 2 años reciben un descuento considerable por el boleto, considerando que no ocupan asiento. También hay tarifas reducidas para menores de 12.