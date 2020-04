Lanzan escape room virtual inspirado en Harry Potter, ¡gratis!

En esta cuarentena, han surgido diversos tours virtuales y experiencias para que el encierro se vuelva mucho más entretenido. Y varias de ellas apelan a los “potterheads”, o fans de hueso colorado del universo Harry Potter.

Esta vez se estrenó un escape room virtual inspirado en la saga del niño mago. Puedes resolverlo de manera gratuita y las veces que quieras, por si te dan ganas de invitar amigos o familia.

Por si no estás familiarizado con el concepto de escape room, aquí te lo explicamos. Es una atracción donde, literalmente, te encierran en una habitación ambientada de acuerdo a cierta temática; para salir, debes resolver una serie de pistas y acertijos en un tiempo determinado. Puesto que justo ahora no es posible acudir a un escape room convencional como los que existen en CDMX, han surgido las versiones virtuales.

Lee también: ¿Ya conoces la residencia en Miami que le da vida a Brickell?

El Hogwarts Digital Escape Room se creó con ayuda de la plataforma de formularios de Google; fue idea de una biblioteca ubicada en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania. Está hecho en inglés pero, si no hablas el idioma, no es nada que un traductor automático no pueda resolver, ¿cierto?

En el escape room virtual eres un estudiante de primer año en Hogwarts. En una actividad que fomenta el trabajo en equipo, con un grupo de compañeros eres encerrado sin tu varita para resolver una serie de acertijos. Éstos te llevarán por diversas locaciones, como el banco de Gringotts o una prisión muggle (que, extrañamente no es Azkaban, pero sí es muy famosa).

Lee también: 7 experiencias de terror que puedes "vivir" sin salir de casa

Cada reto ofrece respuestas de opción múltiple y está relacionado con la saga de Harry Potter: desde calcular equivalencias en monedas del mundo mágico, hasta analizar movimientos de varita. No están difíciles, pero sí resulta entretenido poner atención en cada uno e ir cumpliéndolos para resolver la historia.

Este es el link que te lleva al escape room virtual. Cuando termines, ¿por qué no te animas a tomar una clase virtual gratuita de Hogwarts? Puedes estudiar varios cursos y hasta probar tus conocimientos en exámenes. Aquí te contamos cómo hacerlo.

Lee también: Por ley, aerolíneas en Estados Unidos deben reembolsar vuelos castigados