Si eres tan fan de Los Simpson como nosotros, sabes que pocos momentos del año son tan especiales como cuando se acerca Halloween, pues solo puede significar una cosa: ¡retransmisiones de La Casita del Horror con todos sus episodios! Ahora imagínate que toda esa felicidad, risas y “miedo” se trasladan a un festival en el Centro Histórico de CDMX.

Hace algunas semanas la empresa Lotto Producciones anunció que llevará a cabo su festival “La Casita del Horror”, totalmente dedicado a los amantes incondicionales de Los Simpson, con proyecciones de los episodios especiales de Halloween y toda clase de productos de colección.

Los boletos para ese evento (y los que le siguieron, hasta el volumen cinco) se agotaron rápidamente. La buena noticia es que se abrirá un nuevo festival para quienes todavía no tienen boleto. Lotto Producciones aún no anuncia exactamente qué día será, pero promete que compartirá la información en esta misma semana. Nuestra recomendación es que permanezcas al pendiente, porque seguramente los nuevos boletos no durarán mucho.

Los eventos se llevarán a cabo en la Casa Franciscana (Jesús María 42, colonia Centro), a tres cuadras de la estación de metro Zócalo.

Qué habrá en “La Casita del Horror”

Por supuesto, podrás ver episodios de Halloween clásicos (dale un trago a tu cerveza cada vez que veas a Willie siendo apuñalado). También habrá comida temática, cerveza artesanal, concursos de disfraces, escenarios de Springfield para tomarse fotos, trivias y venta de artículos coleccionables.

Por supuesto, se implementaron cambios para realizar el festival en la nueva normalidad. Todo el equipo detrás del evento fue capacitado previamente para seguir medidas de bioseguridad. Además, solo 40 personas pueden entrar por cada hora. Los organizadores no recomiendan llevar niños, pero está a tu consideración.

Precios

El acceso general cuesta 50 pesos. Hay varios paquetes que puedes adquirir para ir solo o con un acompañante. Estos son los que se han anunciado en los volúmenes anteriores (que ya se agotaron); es posible que los paquetes cambien o se agreguen más. Los productos que se incluyen en cada paquete no estarán a la venta en el festival, así que es la única oportunidad de conseguirlos.

Paquete Loca de los Gatos: por 200 pesos te dan el acceso general, un monedero, un sticker y un pin.

Paquete Castillo del Androide: cuesta 250 pesos. Incluye una gorra de “La Casita del Horror”, un sticker y un botón.

Paquete Milhouse: por 300 pesos incluye entrada, playera y pin.

Paquete Homero: por 350 pesos, te dan una cerveza artesanal temática, una credencial de “Homero mexicano” y una playera conmemorativa.

Paquete Boda: por 350 pesos, te llevas dos accesos generales al festival, dos pines de cerdito como los que Homero regala a Lisa en su boda del futuro, un “acta de matrimonio” y una fotografía digital de recuerdo.

Paquete Magio: por 500 pesos obtienes tu entrada general, además de un kit para magios con capa, credencial y taza.

Paquete Barney: cuesta 550 pesos. Además de dos entradas generales, te dan dos playeras y dos cervezas Duff.

