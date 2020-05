Conforme vamos camino a la nueva normalidad después de la cuarentena en todo el mundo, poco a poco se vuevel a abrir restaurantes, comercios, museos, parques temáticos y hasta fronteras, pero sin dejar de mantener un distanciamiento social y en cumplimiento de las medidas de higiene correspondientes.



Es el caso de Europa. Tras haber cerrado por más de dos meses a causa de la pandemia del coronavirus, el Duomo de Florencia, en Italia, al igual que otros atractivos turísticos, reabrió sus puertas el pasado 20 de mayo implementado una nueva medida para dar énfasis al distanciamiento social entre los visitantes: se trata de un dispositivo de siete centímetros de longitud que va colgado en el cuello y que avisa si uno no está cumpliendo con la distancia debida.

Foto: iStock



El dispositivo llamado Tag EGOpro Social Distancing, fabricado por la empresa italiana Advanced Microwave Engineering, de ahora en adelante se le prestará a cada visitante de manera gratuita. Funciona de la siguiente manera.

Si te acercas a otra persona a menos de dos metros de distancia, automáticamente el aparato activará un mecanismo de vibración y se comenzarán a encender unas luces rojas.

The EGOpro Social Distancing anti-covid devices are essential to keep the right distance in places such as Business companies and Warehouses.The Tag is integrated with AME’s Active Safety System. #safetyfirst #safetyworkplace #keepingpeoplesafe #anticovid https://t.co/06vg8SYZAm

— EGOproSAFETY (@EGOproSaFETY) May 19, 2020