Este próximo fin de semana, La Marquesa se llenará de orcos, vikingos, brujas y caballeros de leyenda. Si quieres salir de la rutina y transportarte a un mundo de fantasía, al menos por un ratito, a continuación te decimos todo lo que necesitas saber para formar parte del Festival Medieval 2022.



El Estado de México resguarda uno de los eventos más épicos del año. Si eres fanático de la fantasía medieval tipo El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, de la Edad Media como periodo histórico o simplemente te consideras una persona aventurera, conoce las actividades que trae el Festival Medieval La Marquesa 2022.

Es hora de desenfundar tu espada e invocar tus mejores conjuros.



Festival Medieval 2022, ¿qué es?

La edición número 10 del Festival Medieval La Marquesa está organizada totalmente por artistas mexicanos: músicos, bailarinas y actores, todos están especializados en las recreaciones, aunque el evento va mucho más allá de una simple actuación.



Por medio de libros, textos, documentales, discos, pinturas, talleres, seminarios, conferencias e investigaciones de campo en países como España, República Checa y Alemania, los organizadores han logrado formar un ambiente fiel a la Edad Media y las grandes historias fantásticas que en ella se inspiran.



En 14 años de vigencia, han sido responsables de festivales memorables con temática medieval, como el Aquelarre Fest, Viking Fest y las ediciones del Festival Medieval en Guadalajara, Querétaro o Pachuca. Además son los responsables de haber organizado la premier latinoamericana de las últimas temporadas de Game Of Thrones.





Foto: Mundo Medieval México

Cuatro reinos, cero aburrimiento

Ahora vamos a contarte todo lo que hace especial a este evento. Como su nombre lo dice, está organizado en La Marquesa, específicamente en el Valle del Silencio, un área verde inmensa con capacidad de alojar cuatro "mundos" o zonas salidas de reinos fantásticos: el Reino Medieval, Reino Vikingo, Reino Árabe y el Reino de Fantasía. Cada una ofrecerá actividades y espectáculos distintivos, aquí enlistamos algunos:



1. Reino Medieval:​

- Justas a caballo

- Batalla escocesa

- Villa medieval

- Música folk medieval

- Torneo de combate histórico

- Exhibición de aves de presa

- Plática de armas medievales

- Tiro con arco

​

2. Reino Vikingo:​

- Batallas de clanes

- Villa vikinga

- Funeral vikingo

- Danzas nórdicas

- Música nórdica

- Torneo vikingo

- El drakkar, barco vikingo

​

3. Reino de Fantasía:​

- Danza de brujas

- "Orcos", performance

- Danzas de hadas

- Espectáculo con fuego

- Sets para fotos

- Música celta

- Plática sobre la magia de hadas

​

4. Reino Árabe:

- Música árabe

- Combates de moros

- Danza sefardí

- Danza tribal

- Malabares con fuego​



Mientras recorres las zonas, podrás escuchar conjuntos de música folk medieval y juglares provenientes de toda Latinoamérica, así como ver un ballet de danza medieval con bailarinas profesionales.



La Marquesa permitirá acampar, así que puedes traer tu casa de campaña; también cabe recordar que es un evento pet friendly.

Habrá además un mercadillo y zona de alimentos con bebidas artesanales. Y, para disfrutar esta aventura al máximo, siempre serán bienvenidas las personas caracterizadas de su personaje o criatura medieval favorita.

​



Foto: Mundo Medieval México

¿Cuánto cuesta y cuándo es el Festival Medieval 2022?

Puedes adquirir tus boletos en preventa o los días del evento. A continuación te damos los costos.



Preventa: la entrada para adultos es de 300 pesos o 600 pesos por el acceso a los dos días.

La entrada para niños de 4 a 13 años cuesta 200 pesos, o 400 pesos los dos días del evento. Los menores de 3 años no pagan entrada.

​

Puedes comprar aquí los boletos o hacerlo en las siguientes taquillas físicas:

-Bar y restaurante Krox. Avenida Río Churubusco 85, Coyoacán, Ciudad de México.

-Plaza Pikashop, local 213. Eje Central Lázaro Cárdenas 12, Colonia Centro Histórico.

-Tienda de Dragones Reales en Plaza Olimpia, local 121. Calle 16 de septiembre 11, Colonia Centro Histórico.



Si compraste boletos para la edición del 2020 y no los has canjeado por acceso a eventos del año pasado de los mismos organizadores, puedes hacerlos válidos para este festival.

El evento se llevará a cabo los días 2 y 3 de abril de 2022 en La Marquesa, de 12 a 20 horas. Como ya es costumbre, se tomarán medidas sanitarias, como toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y de gel desinfectante en todas las zonas.



Si no sabes cómo llegar, habrá un transporte que saldrá de la Torre Chapultepec, a un costado del metro Auditorio. El viaje sencillo tiene un costo de 170 pesos y, el redondo, de 300 pesos.



