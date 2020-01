En qué otros países se come Rosca de Reyes, además de México

Seguramente ya te estás preparando para el último atracón de la temporada navideña: la Rosca de Reyes. Y también, muy probablemente, estás deseando que no te toque pagar los tamales del Día de la Candelaria. Para ponernos en el mood correcto, esta vez te contamos en qué otros países se come este postre tradicional. No solo eso: México no es el único donde se acostumbra esconder un muñeco en el interior de la rosca.

Pero antes de entrar en materia, hay que recordar un poco el origen del Día de Reyes y la rosca. Cada 6 de enero, en diversos países europeos y latinoamericanos se conmemora la Epifanía; es decir, la historia bíblica de los Reyes Magos de Oriente que llegaron a conocer al Niño Jesús. Esta celebración se difundió en Europa durante la Edad Media.

Foto: iStock

Como otras fiestas cristianas (la Navidad, por ejemplo), la Epifanía fue influenciada por las Saturnales. Esta festividad romana estaba dedicada al dios Saturno, llegó a durar hasta 7 días y comenzaba el 17 de diciembre; se caracterizaba por su atmósfera carnavalesca, donde la moral se relajaba y hasta los esclavos podían disfrutar como quisieran.

Ya sabemos que no suena para nada relacionado con el Día de Reyes. Pero en las Saturnales surgió la tradición de esconder un frijol u objeto pequeño en un postre para nombrar a un “rey” de la celebración. Exacto, como en la rosca.

Ahora sí, estos son otros países donde la Rosca de Reyes es representativa.

Francia

Se cree que la tradición de la Rosca de Reyes proviene de este país. Aquí, el postre se llama Galette des Rois.

La versión más popular del Galette des Rois es originaria del norte de Francia. No es un pan esponjoso, sino una masa de hojaldre doradito y relleno de frangipane, una crema a base de almendras dulces, mantequilla, huevo y azúcar; esta pasta también lleva chocolate y fruta confitada. Por fuera no lleva decoración.

Foto: iStock

En el pasado la rosca llevaba un frijol oculto, que ahora puede ser una figura en miniatura. Si lo encuentras eres “rey” por un día y te pones una corona de cartón. El Galette se consume el 6 de enero, pero la temporada termina hasta Mardi Gras (el día previo al Miércoles de Ceniza).

Existen otras versiones del postre. En el sur de Francia no es un hojaldre, sino brioche de frutas.

Foto: iStock

España

Entre los siglos XVI y XVII, fue España quien importó la Rosca de Reyes a México. Pero no le dicen rosca, sino “roscón”. Y es ligeramente diferente a nuestro postre.

Foto: iStock

El Roscón de Reyes es más redondo que nuestra Rosca, es decorado con fruta escarchada y almendras. El sabor es distinto, pues siempre se utiliza naranja y limón en su preparación. Puede estar relleno de nata o chocolate.

Si te sale la figurita (antes era un haba) en el Roscón, es símbolo de buena suerte. La mala noticia es que debes pagar el postre.

Foto: iStock

Estados Unidos

Se llama King Cake (Pastel de Rey) y es una tradición ligada a la ciudad de Nueva Orleans que, como sabrás, cuenta con herencia francesa.

El King Cake es como una mezcla entre rol de canela gigante y pastel con sabor a café. Su forma es parecida a la de una rosca mexicana, pero le ponen un glaseado de colores encima. Se rellena con frutas y queso crema, y en su interior también se oculta un bebé de plástico; quien lo encuentra debe comprar el próximo pastel u ofrecer una fiesta.

Foto: iStock

El glaseado siempre incluye los colores amarillo, verde y morado. Estas tonalidades representan al Mardi Gras, el último día de Carnaval y la fiesta más famosa de Nueva Orleans; el amarillo simboliza poder, el verde es fe y el morado es justicia.

Oficialmente, el pastel se consume entre el 6 de enero y el Miércoles de Ceniza. Es decir, cuando termina Mardi Gras.



También en el estado de Texas se acostumbra comer King Cake, es fácil encontrar el postre en las pastelerías de ciudades como Houston.

Canadá

En la región francófona de Quebec también se come la Rosca de Reyes, con la influencia directa del norte de Francia, de acuerdo con CBC News. Todavía se acostumbra poner la figura de un bebé o una corona en el interior del postre, aunque la celebración es mucho menos religiosa que en otros países, explica National Public Radio.

Foto: iStock

Portugal

En este país la Rosca recibe el nombre de Bolo Rei. Lo comen entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, según el sitio web Taste Atlas.

Su forma es más parecida al Roscón de Reyes de España, pues es circular y está hecho de pan. Se cubre con frutos secos, nueces y azúcar glass (su rasgo distintivo).

Foto: iStock

Se acostumbra poner un haba adentro del pan. Si la encuentras eres el “rey”, pero tienes que comprar el Bolo Rei del próximo año.

De acuerdo con EcoTours Portugal, la parte crujiente simboliza el oro, los frutos representan la mirra y el aroma del postre recuerda al incienso; son los 3 regalos que recibió el Niño Jesús de los Reyes Magos.

Foto: iStock