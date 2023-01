En qué ciudades habrá citas para sacar la visa hasta 2024

¿Pretendes viajar a Estados Unidos y aún no solicitas tu visa? Antes de reservar y hacer planes inmediatos, debes considerar que hay ciudades de México en donde habrá citas disponibles hasta el año entrante, o sea, hasta 2024.



La visa americana es una autorización administrativa otorgada por las autoridades consulares estadounidenses. Se trata de un sello en el pasaporte que indica que la persona es elegible para ingresar a los Estados Unidos, así lo informa el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje.

Leer también: Llegó el callejón mágico de Harry Potter al Parque Naucalli

Dónde sacar cita para tramitar la visa americana en México

La visa estadouniense que autoriza el ingreso de algún ciudadano extranjero al país norteamericano, debe obtenerse en una embajada o consulado de los Estados Unidos, los cuales se encuentran en diversas ciudades. En el caso de México, la Embajada está en la Ciudad de México, pero además hay 9 consulados y 9 agencias consulares distribuidos por toda la República.



Y, aunque todos los consulados, así como la Embajada, se encuentran operando aún con las medidas sanitarias debido a la pandemia por Covid-19, la disponibilidad de citas varía dependiendo del estado donde se pretenda llevar a cabo dicho trámite y, en algunos casos se estima que el tiempo de espera pueda ser, incluso, de un año, siendo hasta el 2024 cuando pueda obtenerse una fecha para realizar el proceso.



Imagen: Unsplash



Cabe señalar que el tipo de visa para turistas es la B1/B2, la cual permite ingresar al país para recibir tratamiento médico; hacer turismo o vacaciones de más de 90 días; visitar familiares o amigos en los Estados Unidos; participar en una capacitación que no se beneficia de un subsidio y no se refiere a diplomas oficiales; así como participar en eventos deportivos o culturales siempre que no se reciba remuneración a cambio de su presencia.

Ciudades en México donde habrá citas para sacar la visa americana hasta 2024

La información sobre las ciudades en México donde habrá disponibilidad de citas para tramitar la visa americana fue revelada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su sección de Asuntos Consulares de su página web, la que se pueden consultar los tiempos de espera para en cualquier ciudad.

Con base en la información proporcionada los tiempos de espera son:



Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez: se estima que el tiempo de espera es de 400 días.



Consulado de Estados Unidos en Hermosillo: el tiempo estimado para citas en dicho consulado es de 538 días naturales.



Consulado de Estados Unidos en Monterrey: para esta ciudad se estima que el tiempo de espera es de un año.



Consulado de Estados Unidos en Tijuana: para la ciudad de Tijuana el tiempo aproximado de espera es de 355 días.



Consulado de Estados Unidos en Guadalajara: de la misma manera, en Guadalajara se tiene un tiempo de espera de 577 días, más de un año y medio.



Consulado de Estados Unidos en Mérida: el tiempo aproximado es de 520 días.



Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo: se estima que el tiempo de espera para citas en esta ciudad es de 350 días.



Embajada de Estados Unidos: en el caso de la Ciudad de México, esta se registra como la ciudad con más tiempo de espera para citas, con 643 días naturales.

Si quieres visitar Estados Unidos planea con tiempo y toma en cuenta esta información.

Leer también: Las consecuencias de trabajar en EU con visa de turista

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters