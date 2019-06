El Taj Mahal multa a turistas que pasen más de 3 horas en su interior

Si uno de tus sueños es visitar el Taj Mahal, te tenemos una mala noticia. Desde el domingo pasado se implementó una multa para los turistas que pasen más de 3 horas en el interior del monumento, ubicado en India.

Es una nueva medida para combatir el turismo excesivo en este Patrimonio de la Humanidad. En un día puede recibir hasta 50 mil visitantes, de acuerdo con el diario The Times of India.



Cómo funcionará

Al llegar al Taj Mahal, deberás presentar tu boleto en los torniquetes que se han instalado en las 14 entradas. Si pasas más de 3 horas al interior del monumento, tendrás que pagar una multa en los torniquetes de salida (hay 10).

La multa equivale al precio del boleto de entrada.

Un boleto para extranjeros cuesta mil 100 rupias (302 pesos), y para visitar el mausoleo principal hay que pagar 200 rupias (55 pesos) más. Si te pasas del tiempo requerido, te verás obligado a pagar otras mil 100 rupias.



No llegues más tarde

Aunque ya había torniquetes en el monumento, los horarios de entrada que aparecen en los boletos no eran revisados. Desde el domingo, no puedes pasarte de tu horario designado. Si lo haces, perderás tu acceso y tendrás que pagar de nuevo.