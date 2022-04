El hotel de Los Cabos donde puedes tener tu banda de rock

Si eres fanático de la música, especialmente del rock y del pop, este resort de Los Cabos puede ser tu paraíso. Desde que entrar a este hotel empiezas a cantar. En nuestro caso nos recibió “When doves cry” de Prince, así que, como dice la peli, “mejor, imposible”.

El Hard Rock Hotel Los Cabos es un agasajo a los sentidos. La memorabilia de cantantes y bandas de rock está integrada a la decoración de interiores con gusto impecable y llamativo. La propiedad tiene 8 restaurantes, 4 bares de alberca y 4 bares de salón.

Foto: Hard Rock Hoteles & Casinos

La acción se prolonga en la zona de albercas para familias; si vas con niños, el staff ha planeado una variedad de amenidades para entretener a los chicos, incluso hay un tobogán. Si eliges ir en pareja no te decepcionarás, pues también hay piscinas tranquilas y privadas, exclusivas para adultos. En ambas opciones se sirven snacks, alimentos más elaborados y bebidas con o sin alcohol.

Por lo que respecta a las habitaciones, las camas te invitan a mudarte a vivir ahí, mientras que los baños y terrazas son una perfecta excusa para no salir de tu habitación, si estás de antisocial o si buscas unas vacaciones románticas.

Foto: Hard Rock Hoteles & Casinos

El rock es su alma

En este alojamiento temático, la música se toma muy en serio. No escucharás cualquier melodía de fondo, pues cada una tiene un sentido, según el espacio donde te encuentres. Su curaduría de playlists es enorme.

Si eres melómano de hueso colorado, la tele de tu habitación tiene muchos canales exclusivos de música, y podrás solicitar, como parte del servicio al cuarto, una guitarra eléctrica o un tornamesa. Hay todo un menú de experiencias en las que te puedes convertir en parte de una banda de rock guiada por un especialista, o tomar clases de Dj.

Por la noche, su divertidísimo bar con boliche se convierte en antro. Y, para relajarte un poco, leer o tomar una siesta, podrás hacerlo plácidamente en el área de modernos columpios-hamacas-camastros, al lado de la alberca.

Foto: Hard Rock Hoteles & Casinos

Además, hay tours de memorabilia musical en el hotel con previa reservación, y que bien vale la pena tomarlos. Verás uno de los corsets de Madonna; los trajes y zapatos que los integrantes de Tears for Fears usaron en la portada de su álbum “Seeds of Love”; prendas de Cher, de Taylor Swift, de Katy Perry y Pat Benatar; se muestran varios objetos de la banda Guns and Roses y de Bret Michaels, vocalista de Poison; entre muchísimas piezas más.

Este paseo está contemplado en el programa ‘todo incluido’ del hotel (y también las propinas).

Foto: Hard Rock Hoteles & Casinos

Música para vibrar alto

Por si no lo imaginabas, el spa del Hard Rock Los Cabos también tiene su propio ritmo al ofrece un amplio menú de tratamientos con musicoterapia, corporales, masajes individuales o en pareja, faciales, rituales y un circuito hidrotermal en el que vas de caliente a frío entre sauna, vapor, regaderas de ‘cubetazo’, jacuzzis y más.

El spa, el salón de belleza, la experiencia de grabar tu propio video musical o hacer uso del estudio de grabación, tienen costos adicionales. Sin embargo, la estancia incluye un masaje y 20% de descuento en la Rock Shop.

Una buena recomendación es revisar el sitio web antes de hacer tu reservación para que de verdad disfrutes de todo lo que hay y no te quedes con ganas de conocer o experimentar nada.



