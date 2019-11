Falta poco más de una semana para que se realice El Buen Fin 2019, del 15 al 18 de noviembre. Durante ese fin de semana, se publicarán cientos de ofertas y promociones relacionadas con vuelos, hoteles y paquetes de viaje. Para que le saques mayor provecho, aquí te presentamos 13 tips para realizar mejores búsquedas en internet, los cuales provienen de los especialistas de Expedia, Kayak, Booking.com, Mundo Joven y Viajala.

1. Considera, al menos, 3 semanas de anticipación

En la mayoría de los destinos del mundo, las tarifas económicas y las premium tienden a elevarse conforme se acerca la fecha de salida. Comprar en el último momento tal vez no sea lo más conveniente en la mayoría de los casos, aunque hay sus excepciones.

Foto: iStock



2. Reserva tus vuelos en domingo

Durante todo el año, las reservaciones de boletos de avión son más económicas durante los fines de semana, sobre todo los domingos, independientemente del lugar del mundo al que pretendas viajar. Esto último puedes aplicarlo a tus compras de El Buen Fin 2019.



3. Reserva tu hotel en viernes

Es más fácil encontrar los mejores precios los viernes. Sin embargo, el domingo suele ser el día más caro para reservar alojamiento.

4. Comienza tu viaje en jueves

En cabinas premium, los mexicanos pueden ahorrar hasta 18% en el precio del boleto de avión, con solo elegir los vuelos que comienzan en jueves, y 10% para vuelos en clase económica.

Foto: iStock



5. Extiende los viajes cortos entre semana hasta el domingo

Al extender la mayoría de los viajes cortos para incluir la noche del sábado, puedes ahorrar alrededor de 20% en la tarifa del vuelo redondo entre semana.



6. Compra todo junto

Reservar vuelos en paquete con hoteles o autos en renta, puede ser más económico, especialmente cuando la fecha del viaje está cerca.



7. Usa las apps

Reserva mediante las aplicaciones móviles: éstas tienen algunos beneficios y ofertas especiales.

Foto: iStock



8. Compara precios de viaje en diferentes portales

Si tu objetivo es ahorrar, siempre debes hacer una especie de “estudio de mercado” entre varios portales. Entre más opciones analices, tomarás una mejor decisión. Esta labor te facilitan los metabuscadores, que son una gran herramienta para encontrar precios más atractivos, diferentes rutas de vuelo y hasta más variedad de horarios.



9. Revisa los precios con anticipación

Algunos proveedores bajan sus precios días después de haberlos aumentado para que parezca que presentan grandes ofertas. Ten cuidado con esta práctica en temporadas como El Buen Fin. Para monitorear permanentemente los precios, inscríbete en boletines y habilita las alertas.

10. Evita gastos extra y paga todo junto y en línea

El equipaje documentado, la selección del asiento y hasta la impresión del pase de abordar son “detalles” por los que muchas aerolíneas ya cobran. En línea, varios de estos “beneficios” pueden ser más económicos y hasta gratis, que si los solicitaras en el mostrador del aeropuerto. Lo que más te conviene es realizar un solo pago por todo y en internet para que no te lleves sorpresas inesperadas el día de tu vuelo. Incluso no es necesario imprimir el pase de abordar.

Foto: iStock



11. Antes de comprar, revisa los horarios de llegada de los vuelos

Puedes encontrar una tarifa aérea muy atractiva en algún vuelo, pero quizá no vale la pena tomarlo, si el avión sale muy tarde el día de tu partida, o muy temprano, el día de tu regreso. No te dará tiempo de conocer nada y solamente gastarás en balde una noche de hotel.



12. Ojo con los meses sin intereses

No tiene caso seguir pagando las vacaciones de hace dos años, así que elige opciones que se adapten a tu presupuesto y que no rebasen los 12 meses sin intereses. ¡No gastes lo que no tienes! Ten cuidado, a veces se ofrecen plazos que no son necesariamente “sin intereses”.

13. Sé flexible

En tus búsquedas es muy importante ser flexible para encontrar las mejores tarifas que, quizá, estén disponibles en fechas en las que no pensabas viajar.

Foto: iStock