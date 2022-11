El bar con cocteles cósmicos y vistas al lanzamiento de Artemis I

A muchos nos emociona todo lo relacionado con el Cosmos y los lanzamientos de cohetes al espacio.

Después de tres fechas pospuestas, ya sea por complicaciones técnicas o por culpa del huracán Ian, el próximo 14 de noviembre la NASA intentará, una vez más, lanzar al espacio la misión Artemis 1 rumbo a la Luna.

El lanzamiento ocurrirá en Florida, en el Kennedy Space Center, y muchos viajeros se trasladan a este lugar para poder ver en vivo el espectacular suceso, aunque, por seguridad, a varios kilómetros de distancia.

Ahora, existe un nuevo spot para observar el lanzamiento de Artemis 1: la terraza del The Space Bar.

Foto: Facebook "The Space Bar"

Este rooftop ofrece la experiencia de presenciar el mágico momento en que un cohete se eleva a toda velocidad hacia el espacio, mientras saboreas un coctel o disfrutas de una buena entrada o botana.

Por si no pudiste acceder al centro de visitantes del Kennedy Space Center, no te agobies, esta es una opción de otro planeta. En Destinos te contamos los detalles.

Foto: Facebook "The Space Bar"

Cohetes, vistas espectaculares y bebida en The Space Bar

Con una panorámica del Indian River, el cual separa al Kennedy Space Center del The Space Bar que, más que un restaurante, es un bar con comida, como dice el gerente general del complejo, Wayne Soard.

El rooftop del hotel Courtyard Titusville Kennedy Space Center alberga este bar con temática del espacio, ideal para disfrutar los despegues que realiza la NASA en la búsqueda de conocer los secretos del Cosmos.

Tendrás una experiencia cool con cócteles temáticos, como el Skyrockets in flight, acompañado de una paleta de hielo en forma de nave que, mientras se derrite, cambia el color de la bebida.

Foto: Facebook "The Space Bar"

Acompaña tus bebidas con nachos, tacos, pretzels, huevos con tocino, bowls de arroz con pescado o carne, varios tipos de sándwiches y postres.

Los precios por platillo y cocteles van desde los 12 hasta los 21 dólares. Eso sí, no te excedas de copas para que puedas ver con claridad el espectáculo espacial.

Foto: Facebook "The Space Bar"

No tienen sistema de reservaciones, así que llega muy temprano, si buscas ver un lanzamiento.

Los horarios son de lunes a jueves de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., sábados de 11:00 a.m. a 12:00 a.m. y domingos de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. En caso de tener un lanzamiento fuera del horario, The Space Bar abre para poder ofrecer la experiencia.

Foto: Facebook "The Space Bar"

Hospedaje en la Costa Espacial de Florida

El hotel Courtyard Titusville Kennedy Space Center es el alojamiento más cercano al centro espacial, por lo que es un escenario ideal para observar los lanzamientos al espacio.

Cada habitación tiene binoculares, un mural del telescopio Hubble y un pequeño proyector de astronauta que replicará estrellas y constelaciones en el techo de la habitación.

Adicionalmente, es común que varioas astronautas se alojen en este hotel para descansar, así que colocaron un muro con las firmas de cada uno de ellos. Y es que, en la Costa Espacial de Florida, las estrellas son los astronautas.

Dónde está The Space Bar

The Space Bar se encuentra al sur de la ciudad de Titusville, en Florida. Justo al inicio del puente NASA Causeway que conecta con el Centro Espacial Kennedy y su complejo de visitantes.

Contacto

No te pierdas las fechas de eventos y toda la información de The Space Bar en spacebarusa.com, Facebook “The Space Bar” y en Instagram @thespacebarusa.

