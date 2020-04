La playa es de los sitios más evocadores. Cuando soñamos con salir de viaje, muchísimas veces pensamos en escaparnos a una de ellas. Pero, así como tú puedes pensar en el mar relajante y turquesa de Riviera Maya, por ejemplo, hay quienes sueñan con olas monstruosas y de impresionante poder.

No importa si eres o no un surfista, tampoco importa si eres un experimentado profesional de este deporte o solo un principiante. A veces, solamente el observar el poder de una ola te ofrece justamente lo que estás buscando al ir al mar.

Curiosamente, los surfistas muy clavados siempre están buscando sitios casi inexplorados y secretos, porque el surfear rodeado de otros practicantes no es la mejor idea (¡me cuentan!), pero, hay algunos lugares tan legendarios, que son imposibles de resistirse a ellos.

Aquí, algunos de los sitios en el mundo donde la fuerza de las olas puede atraer e imponer a cualquiera.

Olas espectaculares en Pipeline, Oahu, Hawái, Estados Unidos

Considerado el 'abuelito' de los sitios con las olas más altas. En la isla de Oahu se desarrolló el surf como lo conocemos hoy en día. Las olas son tan fieras que solamente los mejores surfistas del mundo se atreven a tratar de remontarlas, pero no hay ninguno, por amateur que sea, que no sueñe con poder hacerlo algún día. Una ola promedio aquí mide más de seis metros, pero las más altas llegan a medir hasta 9 metros. Y, no solo eso: su base es un plano de arrecife de coral con aristas tan filosas que pueden causar bastante daño. Sin embargo, para quienes han logrado domarlas se ha convertido en una de las mejores experiencias de su vida.

La ola perfecta de Teahupo'o, Tahití, Polinesia Francesa

De acuerdo con lo que algunos de los mejores surfistas del mundo dijeron a CNN Travel, las olas de Teahupo'o son de las más perfectas y terroríficas del mundo. A decir de estos expertos, el surfear sus olas es un viaje muy intenso pero de corta duración. Las más altas no lo son tanto, alcanzan los 7 metros, pero son de las más 'pesadas' (más gruesas o con más poder/peso). Según aseguran, la forma de sus olas es casi como pintada por un artista. El nombre de este lugar significa muro de cabezas, así de peligroso y fascinante es.

Pe'ahi, conocida como Jaws, Maui, Hawái, Estados Unidos

Este es el punto más icónico, hablando de olas altas, de las islas de Hawái. Obtuvo su apodo (Jaws significa mandíbulas, pero también es el nombre original de la película Tiburón), por la fiereza de sus olas que han llegado a alcanzar hasta los 20 metros, es decir, la altura de la Esfinge, en Egipto. En invierno se cree que han llegado hasta los ¡27 metros!, cuando los fuertes vientos ayudan a formar esta energía monstruosapor la que es famoso.

Taylor Paul, editor en jefe de Surfist Magazine, dijo a CNN, que Jaws forma algunos de los tubos o barriles (olas que se cierran sobre sí mismas) más impresionantes que se hayan visto.

Qué tan altas son las olas de Puerto Escondido, Oaxaca, México

Famoso entre los surfistas por su larga temporada para surfear (de marzo a diciembre), Puerto Escondido es también conocido, y reconocido, por sus olas. En este lugar se dan algunos de los tubos o barriles más espectaculares en el mundo y, además, sus olas pueden llegar a alcanzar los 12 metros de altura en promedio, aunque algunos años se han registrado algunas de hasta 20 metros. Por estas razones, es considerado un punto solo para expertos. Los surfistas de corazón recomiendan recorrer la costa oaxaqueña, donde sitios como Zicatela ofrecen olas impresionantemente altas, tanto que es conocida como el Pipeline Mexicano, definitivamente solo para surfistas muy experimentados y cero recomendable para nadar.

Las olas de Mavericks, California, Estados Unidos

Las olas de Mavericks son legendarias, creadas por grandes tormentas. Llegan a alcanzar más de 20 metros. Aunque parezca increíble, la única manera de llegar a ellas es en bote o en jet ski y, si las tomas desde el ángulo equivocado, muy pronto te convertirás en comida para la fauna marina de California. En 1994, el muy experimentado surfista hawaiano Mark Foo, murió ahí. Los deportistas que logran montar estas olas son considerados de los mejores -y, por supuesto, de los más arriesgados- en el mundo. Es uno de los destinos más perseguidos en el invierno por los expertos.

Las olas de Nazaré, Portugal

Nazaré es un pueblito pesquero en la costa de Portugal, y el mejor punto para las olas monstruosas que lo caracterizan es la Praia do Norte. Ahí se formó la ola que actualmente posee el récord de la más alta jamás surfeada. En noviembre de 2018, el surfista brasileño Rodrigo Koxa montó una ola de ¡24.3 metros! En 2013, Garrett McNamara asegura haber surfeado, también en Nazaré, una ola de, nada más y nada menos, que de 30 metros, pero esta altura no ha sido verificada.

Cada invierno se puede ver en este poblado a mucha gente en los faros y miradores, observando las enormes olas y a los pocos aguerridosj surfistas que se atreven a tratar de conquistarlas.

Qué factores forman la ola perfecta

Muchos surfistas dirán que cada quien tiene su concepto de ola perfecta pero, en general, las olas deben ser largas, con tubos bien logrados, altas y duraderas. En todo esto interviene principalmente la velocidad del viento y la marea, en la que influye directamente la luna.