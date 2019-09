Dónde estará el sillón de Friends en la CDMX

¡So no one told you life was gonna be this way!....clap, clap, clap, clap

México se une al festejo del 25 aniversario del lanzamiento del primer capítulo de Friends y con él vienen distintas actividades para los fanáticos de la serie, estos incluyen una app dónde podrás encontrar divertido contenido del programa y también te podrás sentar y fotografiar en el icónico sillón de Central Perk.

Los fanáticos de Friends sabrán que el sillón fue uno de los lugares de encuentro favoritos de los seis amigos y donde pasaron algunos de los momentos más divertidos del programa, cómo olvidar el pésimo servicio de Rachel, las canciones de Phoebe y el amor secreto de Gunther por Rachel. También es famoso por aparecer en la intro de la serie con los protagonistas sentados en él.

Para reservar tu visita a los sets de Friends accede a la página de Warner House, llena tus datos incluyendo la fecha y horario de visita, al finalizar el registro te llegará un correo confirmando tu reservación para la #WarnerHouse y un código QR que será necesario para poder ingresar y lo mejor es que todo esto no tiene costo.

(Foto: Warner House)

Aunque sabemos que los protagonistas de Friends son seis, puedes reservar tu asistencia junto con la de otros 4 acompañantes como máximo.

(Foto: Warner House)

Podrás tomarte fotos con tus amigos sentados en el sillón naranja y sentirte parte del elenco de Friends desde el 19 de septiembre en la Calle Cracovia #11, Colonia San Ángel, CDMX, señala Warner Chanel en Twitter.



Si estás en México, tenemos una gran sorpresa para festejar a lo grande lo mejor de #Friends25 en la #WarnerHouse. ¡Reserva tu lugar aquí! https://t.co/A39e1zDbhl pic.twitter.com/PiiSpiynLo — Warner Channel (@WarnerChannelLA) 9 de septiembre de 2019

Qué esperas para unirte al festejo #Friends25 y poder sacar al Joey, Mónica, Ross, Rachel, Chandler o Phoebe que llevas dentro, también descubre las otras sorpresas que Warner tiene para ti.