Dónde está Kinezis, un nuevo lugar con 40 actividades extremas

Si te gusta el ejercicio, la diversión y la aventura, prepárate para conocer tu próximo lugar favorito: Kinezis, de los creadores de Kidzania.

Xavier López Ancona, presidente y fundador de Kidzania, presentó este nuevo centro de bienestar o, como él dijo, un centro de ‘welltertainment’, que combina el wellness (bienestar) y el entretenimiento.

“En la industria del entretenimiento hay una categoría que está creciendo más que ninguna, la de aventura y deportes extremos”, dice.

Para empezar, Kinezis —que en griego significa movimiento— cuenta con tres zonas: Kinezis Fitness, un gimnasio con equipo de última generación y entrenadores altamente preparados y certificados; Kinezis Health será la zona de salud y bienestar; y Kinezis Fun, entretenimiento, con muchas actividades extremas para pasar un día de aventura.

Qué es Kinezis

Kinezis se define como un centro de bienestar, único en el mundo donde el entrenamiento, ejercicio y salud se unen para brindar experiencias a todo el público ofreciendo actividades disruptivas, interactivas y novedosas.

Son cuatro pisos enteros con más de 40 actividades extremas de diferente nivel de dificultad, 16 disciplinas especializadas como box, pilates, yoga, baile, running, escalada y entrenamiento con aparatos.

Tendrá espacios para relajarte y reponer el cuerpo; spa, temazcal, chequeos médicos, talleres de meditación y sanación y espacios de belleza. Todo con posibilidad de hacerlo personalizado.

“No hay lugar en el mundo que tenga tanto contenido en una ‘cajita’”, dice López Ancona.

Qué hacer en Kinezis

En Kinezis Fun, tú decides la intensidad y el aparato que desees utilizar. Hay cables suspendidos, tipo obstáculos aéreos; bicicleta sobre cable (80 metros de largo a 11.5 metros de altura) y bicicleta suspendida; caídas por tubos (libres y verticales); ascensos por redes, nubes, telarañas...

Prueba tu resistencia en sus barras de tracción y medidor de fuerza; mejora tus habilidades en sus sprints sobre remadoras, caminadoras, elípticas y bicicletas frente a una gran pantalla que te mostrará escenarios inmersivos para que te sientas un verdadero atleta.

Si lo tuyo es brincar cual conejo, sube a sus espacios de trampolines en redes, alberca de pelotas, inflables montaña de aire. O bien, si prefieres escalar, prueba los muros de 17 metros de altura en sus modalidades piolet, deportiva, de velocidad, recreativa, boulder o vía ferrata.

“Tenemos la pista de correr en interiores más grande de México con 1.2 kilómetros de longitud; la plataforma de muros de escalar más sofisticada de México, el primer muro de velocidad en el país [...], la plataforma de obstáculos aéreos de un piso más grande del mundo”, comenta López Ancona.

Te colocarán una pulsera que medirán tu rendimiento. Así ganarás el alimento (en alguno de sus restaurantes) que te corresponde, dependiendo de tus necesidades. En los bebederos de agua gratuitos tendrás que pedalear o hacer algún esfuerzo para conseguir agua.

Según López Ancona, “Kinezis combina bienestar y entretenimiento con actividad física para niños de entre uno y 99 años”.

Dónde está Kinezis

Kinezis está en el centro comercial Mundo E, en Bulevar Manuel Ávila Camacho 1007, Colonia Jardines de Santa Mónica, en Tlalnepantla de Baz.

A partir del 15 de diciembre se abre el área Fun en un horario de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m; sábado y domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y turnos nocturnos los viernes de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. y sábados de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

El área de fitness abrirá el 2 de enero de lunes a jueves de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y 6:00 p.m. a 10:00 p.m.; viernes únicamente abrirá de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Para acudir al área de health tendrás que esperar un poco más, pues abrirá el 1 de abril, aclara Xavier López Ancona.

Cuánto cuesta entrar a Kinezis

El precio para acceder a Kinezis Fun y disfrutar de todas sus atracciones va desde los $499 pesos por persona; entrada válida para un día.

Los demás precios y paquetes puedes consultarlos en su página oficial. ¡Corre que están en fase de preventa!

Contacto

Checa más información y compra tus boletos en kinezis.com/es/.

Facebook: “kinezis México”.

Instagram: @kinezismex.

Twitter: @kinezismexico.

TikTok: kinezismexico.

