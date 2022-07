Dónde está El Zacatón, el cenote más profundo del mundo

Contrario a lo que puedas creer, El Zacatón, el cenote más profundo del mundo no se encuentra en la península de Yucatán, donde se formó la mayor cantidad de pozas de este tipo en el mundo.

El Zacatón es, por mucho, el cenote más profundo del planeta. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tiene un diámetro de 140 metros y una profundidad de más de 300 metros.

Este cenote se encuentra alrededor de una amplia zona de selva baja donde la vegetación que predomina es el zacate, de ahí el nombre de esta cavidad. El clima, aquí, generalmente es cálido, ideal para disfrutar del lugar.

El Zacatón se fue formando a lo largo de millones de años debido a diversas erupciones volcánicas submarinas, por lo que el agua de estos hoyos tiene concentraciones de azufre (si te metes a nadar, esto ocasiona mal olor en todo el cuerpo). Debido al alto contenido de este elemento químico, el color del agua va del celeste al verde esmeralda, pasando por el turquesa. Además está rodeado por rocas escarpadas.

Foto: YouTube / Popurrí de Viajes

Hay otras cuatro cavidades interconectadas que lo rodean: la Poza Verde, el Caracol, la Pilita y Poza Azufrada, que también están abiertas al público.

Científicos de la NASA han visitado el cenote en un par de ocasiones. La primera fue en 2007, para entrenar uno de sus robots que sería enviado a Europa, una luna en Júpiter, y también para buscar muestras de vida microscópica.

La segunda visita ocurrió en 2019, cuando otro robot creado por la Carnegie Mellon University, patrocinado por la NASA, intentó a llegar al fondo, pero solo logró descender 319 metros.

¿Se puede nadar en El Zacatón?

Sí puedes nadar en las aguas de El Zacatón, incluso puedes echarte clavados de 10 metros de altura.

Advertencia: si no eres buso profesional, no intentes sumergirte, porque incluso los más experimentados no han salido de ahí.

Foto: YouTube / Popurrí de Viajes

En 1993, la doctora Ann Kristovich pudo descender 168 metros. Un año después, Jim Bowden estableció un récord de 282 metros de profundidad. Su entonces discípulo, Sheck Exley, bajó con él en aquella ocasión, pero no pudo salir. Tres días después encontraron su cuerpo. Más tarde se reveló que su muerte derivó del síndrome nervioso de alta presión (HPNS por sus siglas en inglés), debido a una convulsión derivada a complicaciones con sus tanques de oxígenos.

¿Dónde está El Zacatón?

Aunque no lo creas, el cenote más profundo del mundo se encuentra en el municipio de Aldama, al sur del estado de Tamaulipas, dentro del Rancho La Azufrosa, a una hora y media por carretera de la ciudad de Tampico.

¿Qué actividades puedo hacer en El Zacatón?

La agencia de ecoturismo Zacatón Sinkhole Aventure ofrece un recorrido por las otras cavidades interconectadas, así como en otras partes de Aldama. Con ellos puedes nadar, remar en kayak, hacer senderismo y espeleísmo. Incluye transporte, guía certificado por la Secretaría de Turismo y equipo de seguridad, como casco, lámpara y salvavidas.

El recorrido empieza a las 10:00 horas; los touroperadores te recogerán en la plaza principal de la cabecera municipal de Aldama para trasladarte al parque BioVentura. La primera parada es en la Gruta de los Cuarteles, ideal para el senderismo y espeleismo. Debes llevar ropa y zapatos cómodos para evitar caerte; Es importante llevar cubrebocas para evitar oler el guano de murciélago, el cual puede ser tóxico e incluso mortal para la salud, si la exposición es prolongada.

Foto: YouTube / Popurrí de Viajes

Otro de los lugares inlcuidos en este paseo son la Poza Azufrada y Caracol, pero no podrás nadar ahí. Más tarde, te llevan a la Pilita, donde sí tienes el permiso para flotar en el agua. Luego viene la atracción principal: El Zacatón. Puedes bajar a nadar, pero debes tener cuidado porque, para descender al agua, lo debes hacer por una escalera de madera resbalosa. Si no sabes nadar, tienes la opción de pedir un chaleco salvavidas.

La Poza Verde es el siguiente destino. Aquí puedes subirte a un kayak por tiempo ilimitado. Tiene palapas y pequeños puertos para tomarte fotografías a nivel del agua. Finalmente, la touroperadora te lleva al balneario y cascada El Salto, un lugar igual de divertido y refrescante.

Foto: Zacatón Sinkhole Aventure Tour Aldama Tamaulipas

¿Cuánto cuesta un tour a El Zacatón?

El precio de este recorrido guiado es de $450 pesos en fin de semana. Si deseas tener un tour privado, el precio sería de $550 pesos. Niños menores de ocho años pueden entrar de forma gratuita. En caso de que desees entrar por tu propia cuenta, la entrada al Zacatón tiene un precio de $250 pesos.

Visita la página de Facebook de esta agencia ecoturística: Zacatón Sinkhole Aventure Tour Aldama Tamaulipas. O contáctalos por WhatsApp: (833) 166 4007.

