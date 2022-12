Dónde abrirá el bazar de Hello Kitty en CDMX

Uno de los personajes más tiernos que ha trascendido generaciones es la dulce gatita Hello Kitty que tiene millones de fans en el mundo. Si eres uno de ellos, no te puedes perder el último bazar del año dedicado a este personaje y a la Navidad.

Esta puede ser la oportunidad perfecta para conseguir los regalos más tiernos del intercambio de Navidad y, por supuesto, para hacer crecer tu colección de artículos. No solo podrás comprar, también participar en una serie de actividades.

Rompe la alcancía y asiste al Bazar Navideño de Hello Kitty en Ciudad de México.

¿Qué habrá en el Bazar Navideño de Hello Kitty?

A lo largo del año se realizan varios eventos para los amantes de los personajes kawai .y Hello Kitty está entre los consentidos, por ello es que cerrarán el año con un evento en su honor.



Imagen: Pixabay

Este bazar promete la presencia de muchos expositores que te acercarán los artículos más lindos y exclusivos de la gatita, desde joyería y accesorios hasta ropa, coleccionables, termos, juguetes, pósters, plumas y mucho más. De acuerdo con los organizadores de Kitty Expo México habrá mercancía de todos los precios.

Pero si no tienes dinero, no te preocupes, igual valdrá la pena asistir si es que te gusta Hello Kitty pues se realizarán diversas actividades como presentaciones, música y cosplay de personajes de anime.

Por supuesto, no podía falta la presencia de la mismísima Hello Kitty con la que podrás tomarte fotos para compartirlas en tus redes sociales.

¿Cuándo y dónde será el Bazar Navideño de Hello Kitty?

El Bazar Navideño de Hello Kitty ya está muy cerca, así que ve apartando la fecha pues los organizadores estarán celebrando sus primeros 8 años con este evento temático en Coapa.

Este bazar se llevará a cabo los próximos días sábado 17 y domingo 18 de diciembre de 2022 de 11:00 de la mañana y a las 9:00 de la noche.

La cita es en la Alameda del Sur, en la zona de Coapa, en Canal de Miramontes s/n, en la alcaldía Coyoacán, CDMX.

La entrada es libre y puedes llevar a toda la familia; cuando decimos 'toda' incluimos a los peludos de casa pues se trata de un evento pet friendly. Eso sí, sé un dueño responsable, llévalo con correa y recoge sus desechos.

Sigue disfrutando de Hello Kitty

Si después de asistir al bazar te quedas con ganas de más, puedes continuar tu día de diversión visitando alguna de las sucursales de Hello Kitty Café en la Ciudad de México.

Se trata de un restaurante temático dedicado a la gatita con una exclusiva selección de repostería, signature B-day cakes, menú de bebidas preparadas y mocktails, es decir, coctelería sin alcohol.

Puedes formar parte de esta experiencia en Plaza Carso, en Lago Zurich 245, Ampliación Granada, Miguel Hidalgo; y en Plaza Catorce, en Avenida de la Paz 14, en el barrio de San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en un horario de 10:00 de la mañana a 7.30 de la noche.

