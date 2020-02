A partir del 14 de febrero, el concepto Dinner in the Sky regresará a Teotihuacán para ofrecer un exclusivo menú degustación en las alturas. La experiencia estará disponible en fechas seleccionadas hasta mayo, pero, ¿qué mejor pretexto para probarla que el Día del Amor?

Dinner in the Sky ha estado en México desde hace 6 años, pero nació desde 2005 en Bélgica. Consiste en elevar a 22 comensales mediante una grúa hasta alcanzar 45 metros de altura; en ese punto degustan un menú gourmet con maridaje, mientras admiran la gran panorámica. Además de Teotihuacán, ha estado en CDMX (específicamente, en Campo Marte), Los Cabos y cerca de las playas de Yucatán.

Massimo Bottura, Virgilio Martínez, Mikel Alonso y Martha Ortiz son algunos de los chefs icónicos que han creado menús para Dinner in the Sky. En esta ocasión, los platillos serán creación del chef peruano Álvaro Vásquez, quien ha trabajado en cocinas como la de Pujol.

Habrá 4 turnos disponibles para hacer tu reservación, y cada uno está compuesto por 4 tiempos de comida con maridaje y otras bebidas. Aquí los detallamos.

Desayuno (a las 7 de la mañana, cuando aún puedes ver globos aerostáticos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán): 155 dólares (2 mil 950 pesos) por persona.

Comida, cena al atardecer (a las 6 de la tarde) y cena por la noche (en punto de las 8): 197 dólares (3 mil 750 pesos) por persona.

Dinner in the Sky estará en Teotihuacán los días 14, 15, 16, 22, 23 y 29 de febrero; el 1, 7 y 8 de marzo; el 16, 17, 23 y 24 de mayo.



Si no alcanzas lugar, puedes ir planeando tu experiencia para otras fechas de 2020. Este año habrá comidas en Tequila (con fechas en marzo y abril), Aguascalientes (abril y mayo), Monterrey (mayo y junio), Puebla (septiembre) y CDMX (noviembre y diciembre).

