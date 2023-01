Día Nacional del Ajolote: 5 lugares donde puedes verlos

Últimamente está muy de moda hablar sobre ajolotes. Pero, ¿qué sabes sobre esta increíble especie? El axolotl (en nahua) es un pequeño anfibio endémico del centro de México, apreciado no solo por su linda carita sino porque es capaz de regenerar órganos y extremidades; además, está ligado a una antigua leyenda azteca relacionada con uno de sus dioses.

¿Alguna vez has visto uno? Lamentablemente, es una especie en peligro de extinción, por lo que hay pocos lugares donde se pueden observar.

Mañana, 1.° de febrero, es el Día Nacional del Ajolote, y para celebrar su existencia, aquí te daremos una lista de 5 sitios donde puedes ver de cerca este anfibio mexicano, aprender cosas sobre su especie y tomar conciencia de su gran valor.

Por qué se celebra el 1.° de febrero el Día Nacional del Ajolote

Según el Museo Nacional del Ajolote (Axolotitlán), el 1 de febrero de 2018, la revista 'Nature' publicó un artículo titulado ‘“The axolotl genome and the evolution of key tissue information regulators”.

Foto: Facebook "Casa del Axolote"

En ese artículo se aborda la composición genómica del ajolote, revelando que tiene 32 mil millones de pares de bases de ADN, es decir, el genoma más grande que ha sido secuenciado en la historia; ¡10 veces más que el humano!

Por este singular y fascinante descubrimiento, además de su conservación en estado crítico, el Senado de la República decretó, (desde 2018) el 1º de febrero como el Día Nacional del Ajolote.

Lee también: Pueblos Mágicos para visitar en pareja a menos de 2 horas de CDMX

Un curioso animalito mexicano

El ajolote está relacionado con las salamandras, pero se distingue de estas últimas porque vive prácticamente toda su vida debajo del agua.

El ajolote tiene un hábitat natural muy limitado, pues es endémico de la zona lacustre de Xochimilco, aunque se dice que también se extendía por el antiguo Lago de Texcoco y el Lago de Chalco, a veces visible en la periferia del actual estado de Tlaxcala.

Foto: Unsplash

Son animalitos muy pequeños, teniendo como media una longitud de 15 centímetros y, para su tamaño, son longevos, llegando a vivir hasta 15 años. Su dieta se basa en gusanos, peces, larvas y moluscos.

Algo que resulta curioso del ajolote, y que está siendo estudiado por científicos, es su capacidad regenerativa, llegando a recuperar extremidades enteras en meses y, en casos extremos, partes vitales como la cola, el sistema nervioso central, tejidos del ojo y el corazón.

Dónde ver ajolotes

- Axolotitlán

Este proyecto iniciado en 2017, también conocido como el Museo Nacional del Ajolote, fue el primer espacio en su tipo dedicado al 100% a esta especie. Cuenta con un refugio para el cuidado de ejemplares, educación ambiental para el público en general, actividades pedagógicas, recorridos bioculturales y el museo.

Foto: Facebook "Axolotitlán"

La entrada tiene un costo de $50 pesos por persona en un horario de jueves a domingo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Adicionalmente,encontrarás espacios para la venta de artículos, servicio de alimentos y cervezas artesanales.

Encuentra más información en su página: museodelaxolote.org.mx.

Facebook: “Axolotitlán”,

Instagram @axolotitlan

Tel. (55) 7898 7876.

Axolotitlán se encuentra en Avenida Prolongación 5 de Mayo 521, 2do Parque Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.

- Umbral Axochiatl, Xochimilco

¿Qué mejor que ver ajolotes en su hábitat natural? En Xochimilco, el Umbral Axochiatl hace recorridos en kayak, cayuco, canoas o trajinera por la zona ecológica, las chinampas y, por supuesto, su ajolotario.

El costo varía dependiendo la embarcación elegida: desde $800 pesos por dos personas en cayuco, $1,200 en kayaks, con una duración aproximada de tres horas. Los horarios se ajustan a tus necesidades pero es necesario reservar con antelación.

Contáctalos en Facebook “Umbral Axochiatl Xochimilco A.C.”

Tel. (55) 3245 5239.

Se encuentran en Santa Rosa Chichilico, Barrio la Santísima, Xochimilco, CDMX.

- Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC)

Siendo parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, este centro se dedica a la investigación y conservación de la flora y fauna de Xochimilco.

Realizan visitas guiadas (previa reservación) en sus instalaciones para mostrar ajolotes y el entorno natural xochimilca por $55 pesos por persona. Los horarios son de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Foto: Facebook "Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC)"

Para reservas, acude a su Facebook “Centro de Investigaciones Biológicas y Acuicolas de Cuemanco (CIBAC)”

Correo [email protected].

Ubicados en Antiguo Canal Cuemanco 3, Pista Olímpica Virgilio Uribe, Xochimilco, Ciudad de México.

Lee también: El Cedral, un parque natural con cabañas y actividades en Hidalgo

- Museo Mexicano del Axolote, Chignahuapan

El Pueblo Mágico de Chignahuapan, en Puebla, también tiene un pequeño pero interesante museo dedicado al ajolote, donde además de poder observar diferentes especímenes de distintos colores, puedes comprar recuerditos en su tienda y comer en su restaurante.

La entrada tiene un costo de $50 pesos por persona y también aceptan donativos para preservar a los ajolotes que ahí viven. Abren casi todos los días (excepto martes) de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Foto: Facebook "Casa del Axolote"

Más información en su Facebook “Casa del Axolote”

Tel. (797) 976 7764.

Se ubican en Calle de Castro 16, Centro, Chignahuapan, Puebla.

- Museo del Ajolote, Chapultepec

El nuevo museo del ajolote en el Zoológico de Chapultepec, también conocido como Anfibium, recién abrió sus puertas el sábado 21 de enero y expone la importancia de los ajolotes en el medio ambiente, sus cuidados y características.

Cuenta con más de 30 especies de anfibios, un jardín acuático, un humedal artificial, tina de exploración interactiva, zona de microscopios y contenido lúdico. La entrada es gratuita y está abierto en un horario de martes a domingo de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Foto: Twitter @ChapultepecCDMX

Más información en Facebook: “Bosque de Chapultepec”

Twitter @ChapultepecCDMX

IG @chapultepeccdmx.

Ubicado en el Zoológico de Chapultepec, en la primera sección del bosque homónimo.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters