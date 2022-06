Descubre la Poza Suavitel y las aguas termales de Los Azufres

Michoacán tiene una riqueza infinita en atractivos naturales e históricos, en artesanías, tradiciones (como el Día de Muertos) y en gastronomía. El estado está salpicado de maravillas, desde playas, cuyos escenarios cortan el aliento, hasta montañas en donde dominan volcanes, bosques y nacen pozas de aguas termales.

Justo ahí, a más de 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar, se localiza el Parque Nacional Los Azufres, con aguas termales que brotaron a partir de un volcán y que alcanzan una temperatura promedio de 40 ºC produciendo una sensación reconfortante a quien se sumerja en ellas, en medio de un entorno casi siempre frío.

Los Azufres no solo es visitado para tomarse unos días de descanso en medio de la naturaleza, también para aprovechar los beneficios de esas aguas calientitas y llenas de minerales a las que se les atribuyen propiedades terapéuticas.

El parque nacional se encuentra sobre una zona geotérmica (aprovechada por la CFE para generar electricidad, por cierto) que abarca géiseres, pozos de barro hirviendo, manantiales y, por supuesto, lagunas de aguas termales.

Por qué le llaman Poza Suavitel

Entre sus lagunas se encuentra una poza pequeña, un poco alejada de aquellos cuerpos de agua más visitados por los turistas, como Laguna Larga. Pocos la conocen pero cuando la descubren no tardan en encender la cámara para capturar su tonalidad azul pastel o azul turquesa lechoso, según la hora del día y si está nublado o soleado. Eso sí, siempre emite vapores. La Poza Azul, por su color tan peculiar, característico de los suavizantes de tela, es mejor conocida como la Poza Suavitel.

Y no, no es Photoshop, así es su color. Se encuentra cerca del Balneario Puentecillas (carretera a Los Azufres KM 21). Y, ni lo pienses, no puedes nadar en la Poza Suavitel.

Foto: Fabian Kronenberger. Flikr. Creative Commons

Foto: Adrián Parragan

Qué hacer y ver en Los Azufres

Hay lagunas de diferentes temperaturas y colores y para diferentes usos: en unas puedes nadar, en otras puedes dar un paseo en lancha, como en Laguna Larga, famosa por ser la más grande y linda de todas.

Además de las actividades ya mencionadas, se ofrecen paseos a caballo, tirolesa, escalada y recorridos en kayak. Entre noviembre y marzo, aprovecha tu estancia en Los Azufres para visitar, a corta distancia, un santuario de mariposa monarca.

En el parque nacional se han establecido balnearios, centros ecoturísticos y hoteles con temazcal y spa, el cual aprovecha las bondades de las aguas termales.

Quinta los Azufres

Es un resort y spa que ofrece varios servicios, el principal es el alojamieno en cabañas de lujo, con diferentes categorías. La estándar es la más básica: tiene una habitación con cama queen size, baño, sala, terraza, televisión con señal satelital y una chimenea. Su tarifa empieza en los $2,400 pesos por noche.

¿Quieres algo más elegante? La Suite cuenta con jacuzzi privado y dos servicios de leña para encender tu chimenea, además de los servicios ya mencionados, por $3,400 pesos la noche. Si quieres algo más equipado para ir con familia o amigos, la cabaña Máster Suite tiene dos habitaciones con una cama queen size, dos baños (uno completo y otro medio), jacuzzi, comedor y los demás servicios de las otras habitaciones. La tarifa está en $5,250 la noche.

Foto: Quinta Los Azufres

Otras atracciones en este lugar son el restaurante Festín de la Quinta. Puedes deleitar tu paladar con platillos regionales, como la sopa tarasca o algo más contemporáneo como los camarones en salsa de mango.

Cuenta con una alberca techada y climatizada a una temperatura de 30 °C. Tiene una iluminación escénica y una gran vista hacia el bosque.

Foto: Quinta Los Azufres

Contacto

Puedes hacer tu reservación en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas en los siguientes números: (443) 308 0940, (443) 308 0950 y (800) 500 2828.

Encuéntralos en Facebook como Quinta Los Azufres.

En Twitter como @QuintaAzufres

quintalosazufres.com.mx.

Si lo prefieres mándales un correo a [email protected].

Centro Ecoturístico Evergreen

Este Centro Ecoturístico pet friendly busca cumplir las necesidades de todas las familias que visitan las montañas de Los Azufres en Michoacán. Cuenta con tres sedes ubicadas en toda la Región Natural de los Azufres, en las cuales puedes encontrar cabañas, albercas con aguas termales, un restaurante-tienda y hacer senderismo. Están ubicadas alrededor de Los Azufres.

Foto: Centro Ecoturístico Evergreen

La primera área está en Laguna Larga, un gran espejo de agua color esmeralda, punto neurálgico de las actividades turísticas. Ahí encuentras su Finca Álamo con capacidad para alojar a 20 personas. Su precio es de $7,000 pesos por noche y cuenta con jacuzzi de aguas termales, cuatro recámaras con siete camas individuales y siete dobles, así como cocina, tres baños y seguridad privada.

Otra opción es la Cabaña Sin Fin, con una capacidad para 10 personas: dos recámaras, televisión, cocineta y chimenea. Está a un kilómetro y medio de la Laguna Larga. Su precio es de $3,500 pesos por noche.

Foto: Centro Ecoturístico Evergreen

Dos kilómetros más adelante se encuentra el segundo campamento llamado Sierra Blanca, donde puedes encontrar cabañas de abeto y pnino por un precio de $1,000 para dos personas; cabañas de oyamel, cipres y cedro, van de $2,000 a $2500 para alojar de cuatro a seis personas; y la Cabaña Pino, la más grande, con una tarida de $7,000 pesos y una capacidad de 20 personas.

En esta área te pueden prestar bicicletas, sin costo extra; son exclusivas de los huéspedes.

Y a tres kilómetros delante de Sierra Blanca está el último campamento: Manantiales. Aquí las cabañas de Tejocote, Arce, Encino o Nogal van de los $1,000 a $2,200 pesos. Tienen capacidad para cuatro personas. El Salón Ocote puede recibir hasta 150 personas; está equipado con cocineta y sanitarios.

Foto: Centro Ecoturístico Evergreen

Los Azufres Evergreen se encuentra en Ucareo - T. C. (Toluca - Morelia), los Azufres, 58934 Los Azufres, Michoacán.

Contacto:

Visítalos en su página de Facebook Campamento Ecoturistico "evergreen". Reserva en su página losazufresevergreen.club

Llama a los números (443) 335 9537 y (443) 347 1794 para agendar tu visita.

Dónde está el Parque Nacional Los Azufres

El parque se encuentra en los límites de Michoacán y el Estado de México. Por carretera desde Ciudad de México, el trayecto es de 3 horas y media.



