Uno de los grandes placeres en la vida es viajar; no importa si es por el territorio nacional o por el mundo. Pero además de cotizar el transporte, hospedaje, comidas y actividades, hay que considerar la documentación y, cuando se trata de visitar Estados Unidos, es necesario tramitar el pasaporte mexicano y la visa para poder ingresar, por lo que, además del precio del viaje, considera el costo de estos documentos.

Estos trámites deben hacerse con un buen tiempo de antelación ya que, en ocasiones, el papeleo y la entrega son un poco tardados, en especial cuando se trata de la visa.

No pagues boletos de avión ni hotel, si aún no tienes estos documentos, pues si te niegan la visa, no solo perderás el costo de este trámite, también lo invertido en tu viaje o, por lo menos, una gran parte.

Si ya cuentas con visa de Estados Unidos y pasaporte en regla y vigentes, nos alegramos por ti. Si no, ve llenando el cochinito.

Unsplash

Leer también: Cuánto dinero puedo llevar en el avión al entrar a Estados Unidos

¿Cuánto cuesta sacar el pasaporte mexicano en 2023?

Si estás pensando en viajar fuera del país es necesario que tramites tu pasaporte.

Este documento oficial es necesario al momento de ingresar a otra nación. Te acredita como mexicano y es aceptado por otros países para ingresar de manera legal.

Imagen: Archivo El Universal

El costo del pasaporte dependerá de la vigencia que desees. Los precios oficiales en 2023 son los siguientes:

1 año de vigencia, $815 pesos (este aplica únicamente para menores de 3 años de edad)

3 años de vigencia, $1585 pesos

6 años de vigencia, $2155 pesos

10 años de vigencia, $3780 pesos

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las personas mayores de 60 años, aquellas que padecen alguna discapacidad o son trabajadores agrícolas en Canadá tienen un beneficio del 50% de descuento al realizar este trámite.

Para obtener el pasaporte lo primero es solicitar una cita en la página web https://citas.sre.gob.mx; posteriormente deberás realizar el pago de acuerdo con la vigencia que requieras. El día de tu cita deberás presentarte con anticipación a la hora que hayas elegido.

El horario de atención de la mayoría de las oficinas inicia a las 8:00 am y cierra a las 3:00 de la tarde. Algunas ofrecen servicio el fin de semana.

Para tramitar el pasaporte por primera vez las personas mayores de edad deberán presentar copia de su acta de nacimiento expedida por la oficina del Registro Civil mexicano, identificación oficial con fotografía y CURP.

Si necesitas renovar tu pasaporte, únicamente deberás presentar el documento original vencido o a punto de vencer. En ambos casos debes presentar el comprobante de pago.

El mismo día se te entregará el documento.

¿Cuánto cuesta la visa para Estados Unidos en 2023?

Uno de los documentos con más demanda es la visa estadounidense, por lo que si necesitas tramitarla te sugerimos tener paciencia pues, luego de la emergencia sanitaria por Covid-19, el tiempo de espera puede ser mayor a un año.

Imagen: Pxhere

Recientemente los costos de este trámite aumentaron para quedar de la siguiente manera:

Visa para turistas u otras categorías de no inmigrantes: alrededor de $3,233 pesos.

Visa para trabajadores temporales (H, L, O, P, Q y R): $3,583 pesos.

Visa para comerciantes (E-1, E-2, E-3): $5,507 pesos.

Los costos señalados entrarán en vigor el 17 de junio de 2023.

El trámite comienza por internet. Deberás llenar primero un formulario con datos personales, luego agendar una cita en las oficinas y llevar los documentos necesarios. El último paso es la entrevista (si es por primera vez); en esta, las autoridades evalúan si te aprueban o no la visa.

Leer también: El volcán de CDMX que tiene una cancha de futbol en su cráter

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters