Times Square en Nueva York es una de las zonas más visitadas de la ciudad y de las más fotografiadas del mundo. En sus coloridas pantallas publicitarias o billboards, aparecen las personalidades y marcas más afamadas del planeta. Así que, muchos piensan que aparecer estar ahí es un sueño imposible. Pero eso está muy alejado de la realidad.

¿Sabías que existe la posibilidad de que una de tus fotos aparezca cada cierto tiempo durante un día en el corazón de la Gran Manzana? Se llama Welcome to Times Square y te sorprenderías por el costo que tiene.

¿Qué es 'Welcome to Times Square'?

Si alguna vez soñaste con aparecer en Times Square cual supermodelo, esta es tu oportunidad… sin ser modelo, claro está.

El proyecto, de nombre Welcome to Times Square, fue idea del abogado Jaime López, radicado en Miami. Inicialmente, su idea era ofrecer un espacio publicitario enfocado en marcas locales, con gran exposición en el corazón de la ciudad; todo a un precio accesible.

Foto: Unsplash

Y funcionó, aunque la intención dio un giro muy interesante. A López se le ocurrió permitir que la gente común y turistas de Nueva York pudieran subir sus propias fotografías desde el celular a este billboard. Esta estrategia ha llamado la atención.

Así es, no serán enormes marcas internacionales, diseñadores de moda o supermodelos los que estén en esta valla publicitaria (de 9 metros de alto y 16 de ancho), sino tú, tu familia o tus amigos.

¿Cómo funciona Welcome to Times Square?

Es muy sencillo. Primero, debes entrar a la página web de Welcome to Times Square (timessquarebillboard.com). Una vez ahí, darás click en Book now, donde te pedirán algunos datos, como nombre, correo y teléfono.

Podrás elegir entre foto y video, así como un marco decorativo. Hay un diseño base de la empresa, otro para cumpleaños, felicitaciones, aniversario, revelaciones de género (niño o niña), propuestas de matrimonio y hasta invitaciones a bailes de graduación. Para toda ocasión hay oportunidad.

Foto: Unsplash

Después, elegirás el día que quieras que tu foto esté en la pantalla para, posteriormente, pagar. Luego del cobro, te mandarán información de los horarios de aparición de la fotografía y todo estará listo. Toma en cuenta que serán 15 segundos cada hora durante todo el día.

Incluso, no importa si no estás en Nueva York para verlo. En la página hay una transmisión en vivo las 24 horas con dirección al billboard donde podrás observar el paso de tus imágenes desde donde quiera que estés.

Es importante mencionar que los logotipos u otras imágenes publicitarias no pueden utilizarse, únicamente fotografías de personas, preferentemente en formato horizontal.

¿Dónde está la pantalla de Welcome to Times Square?

Se ubica en el 1560 de Broadway, entre las calles 46 y 47, en pleno corazón de Times Square. La referencia inmediata para encontrar el billboard es que está justo arriba de la tienda Pelé Soccer Store.

Foto: Welcome to Times Square

¿Qué precio tiene una foto en la pantalla de Times Square?

Seguramente piensas que aparacer en los billboards de Times Square es carísimo, pero no lo es (tanto). El costo es de 150 dólares, algo así como unos $2,700 pesos mexicanos.

