Cuánto cuesta la entrada al jardín surrealista en la Huasteca

Dentro del Pueblo Mágico de Xilitla, hay un lugar donde se mezcla la arquitectura surrealista y la abundante vegetación de la Huasteca Potosina. Es el alucinantel Jardín Escultórico Edward James “Las Pozas”, una experiencia única y una de las grandes maravillas de todo México.

Este jardín surrealista se diseñó en un espacio de nueve hectáreas, dentro de otras 37 hectáreas de pura naturaleza. Aquí, el viajero podrá conocer 35 edificios y otras estructuras.

La historia del Jardín Escultórico de Xilitla

Este jardín surge gracias a Edward James, un poeta y artista británico conocido como el gran mecenas del movimiento surrealista. En su momento apoyó a pintores como Salvador Dalí, Pablo Picasso y Leonora Carrington.

En 1947, James compró una plantación de café cerca de Xilitla. Tiempo después, junto con su amigo Plutarco Gastélum, descubrió un lugar lleno de orquídeas y mariposas. Inspirado en este paisaje, creó una plantación de flores, pero, en 1962, una helada la destruyó. Después, comenzó la construcción del actual jardín escultórico bajo la corriente surrealista.

Foto: Google Arts & Culture y Fundación Pedro y Elena Hernández

En 2007, el jardín fue adquirido por la Fundación Pedro y Helena Hernández A.C., que se encarga de la administración y conservación del lugar. En noviembre de 2012, el Jardín Escultórico Edward James Las Pozas fue declarado Monumento Artístico Nacional.

Fusión de esculturas y naturaleza

El jardín está alrededor de montañas con altos escarpes. La arquitectura contrasta con la vegetación de la Huasteca Potosina, además, algunas de las estructuras gigantes están a los pies de una cascada.

Lo que caracteriza a este lugar es que cada edificio tiene diferentes formas de interpretación; es decir, dependiendo de dónde lo veas, tendrá una figura distinta.

Foto: Google Arts & Culture y Fundación



Una de las más representativas es El Cine, la cual había sido construida para proyectar películas para los habitantes de Xilitla.

Otra es la Plaza de Don Eduardo, el dormitorio y estudio de Edward James. También era el lugar donde los trabajadores pasaban a cobrar. En una de sus paredes hay un poema escrito por el británico.

El Palacio de Bambú también es una de las obras más icónicas del jardín escultórico, pues James pensó que en algún punto podría ser su casa.

Cuánto cuesta la entrada al Jardín Escultórico de Xilitla

Es necesario resaltar que, por razones de conservación y calidad, el número de entradas diarias a Las Pozas es limitado, por lo que debes adquirirlas anticipadamente.

No se permite la entrada con mascotas ni alimentos (no hay restaurante). Puedes tomar fotografías, siempre y cuando no sean con fines comerciales.

Foto: Google Arts & Culture y Fundación Pedro y Elena Hernández

Puedes conseguir tus boletos (máximo 15) con hasta 60 días de anticipación en su página web. La entrada tiene un costo de $125 pesos; para niños de 6 a 12 años y adultos de 65+ años, el acceso es de $60.

Si planeas tu visita con menos de 24 horas de anticipación, consigue los boletos en las taquillas remotas en Xilitla. El precio es de $150 para adulto, $75 para niños y mayores de 65 años. No pueden vender más de ocho entradas por compra.

TODOS los recorridos se realizan con un guía para el que hay que considerar $25 por persona.

Foto:Google Arts & Culture y Fundación Pedro y Elena Hernández

También ofrecen experiencias privadas para un máximo de siete personas. El precio varía dependiendo de la cantidad de visitantes; por ejemplo, para dos personas cuesta $2,435; tres personas, $2,550; cinco personas, $2,900; y siete personas $3,200.

Los recorridos privados incluyen entrada a la ruta de senderismo, visita guiada, entrada al jardín, acceso a lugares exclusivos o de acceso limitado dentro del lugar, acceso a niveles superiores del Palacio de Bambú, y acceso una hora antes de la entrada general. Esta experiencia privada tiene una duración de tres horas.

Horarios del Jardín Escultórico Edward James Las Pozas

El horario al público es de miércoles a lunes de 9:00 am a 6:00 pm (no abren los martes). El recorrido tiene una duración de una hora y media, y los grupos tienen un cupo máximo de 25 personas.

Foto: Google Arts & Culture y Fundación Pedro y Elena Hernández

Cómo llegar desde la CDMX

Si vas en carro, toma la autopista 57 rumbo a Querétaro. Pasando la segunda caseta (Palmillas), toma la salida a Tequisquiapan-San Juan del Río. Después ve a la carretera federal 120 a Jalpan de Sierra. Una vez en Jalpan, continúa por la carretera Chimalco-Jalpan, hasta llegar a Xilitla. Recorrerás un aproximado de 422 kilómetros y harás un tiempo estimado de ocho horas.

Por otro lado, puedes tomar un autobús en la Central del Norte, el cual puede llevarte hasta el pueblo de Xilitla. El tiempo estimado de viaje es de 10 a 12 horas.

Contacto:

laspozasxilitla.org.mx

Facebook: Jardín Escultórico Edward James, Las Pozas

Instagram: @jardinescultoricoedwardjames

Correo: [email protected]



